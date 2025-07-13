Samsung Galaxy S26 Ultra, 200 MP Sony sensörle geliyor

Samsung önümüzdeki yılın başlarında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi "S26" serisini piyasaya duyuracak.

Söylentilere göre cihaz 200 MP'lik ana kamerasıyla rakiplerine meydan okuyacak.

Mobil fotoğrafçıları heyecanlandıran bu iyileştirmede Sony tarafından tasarlanan sensör başrol ktuğu

2026 yılının başlarında resmi olarak tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S26 Ultra modeli kamera konusunda önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapacak. Bu yılki performans canavarı Galaxy S25 Ultra’nın halefi olarak karşımıza çıkacak model, mobil fotoğrafçılar için olağanüstü bir deneyime kapı aralamayı planlıyor.

Fixed Focus Digital tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung’un bir sonraki üst düzey telefonu fotoğraf kalitesini ve düşük ışık performansını iyileştirecek. Merakla beklenen modelin Sony tarafından tasarlanan 200 MP’lik bir lensle donatılacağı ifade ediliyor.

Galaxy S26 Ultra kamera yetenekleriyle fark yaratacak

İddialara göre Galaxy S26 Ultra’da 1/1,1 inç diyagonalli 200 MP Sony sensörü benimsenecek. Bu teknik özellik tek başına Galaxy S25 Ultra’ya kadar kullanılan 1/1,3 inç sensöre kıyasla ciddi bir sıçramayı temsil ediyor.

Yeni bileşenin daha büyük yüzey alanı, önemli ölçüde daha fazla miktarda ışık yakalamak için tasarlanmış görünüyor. Bu üstünlük son kullanıcı için somut ve ölçülebilir faydalara dönüşecek. Düşük ışık koşullarındaki performans, daha temiz görüntüler ve daha az dijital gürültü ile büyük bir iyileşme gösterecek.

Görüntü kırpma yoluyla dijital yakınlaştırma kullanan çekimlerin kalitesi de daha zengin ayrıntılara sahip bir başlangıç ​​noktasından faydalanacak. Aradaki temel fark ise seri için benzeri görülmemiş bir keskinlik ve renk doğruluğu düzeyine ulaşacak olan tam çözünürlüklü 200 MP fotoğraflarda açıkça hissedilecek.

Samsung, amiral gemisi “Ultra” telefonları için her zaman yalnızca kendi 200 MP ISOCELL sensörlerine güvenmişti. Sony sensörü entegre etme kararı ise bu yerleşik gelenekle bir kopuş teşkil edecek.

Japon üreticinin teknolojik ustalığına bir övgü niteliğinde olmasının yanı sıra bu hareket daha önce keşfedilmemiş 200 MP sensör segmentine girişini de işaret edecek. Samsung için bu karar, güncellemelere yönelik tarihsel olarak daha temkinli ve artımlı yaklaşımıyla çelişen alışılmadık derecede agresif bir donanım politikası teşkil edecek.

Önceki söylentiler, Galaxy S26 Ultra’da 200 MP kameranın varlığından bahsetmiş olsa da sensörün niteliğini belirtmemişlerdi. Anlaşılan o ki cihaz Samsung tarafından resmi olarak duyurulana kadar pek çok sızıntı haberiyle karşımıza çıkmaya devam edecek. Son olarak geçtiğimiz günlerde cihazın önceki modellerle aynı telefoto lense sahip olacağı da vurgulanıyor.