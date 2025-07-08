Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    Jack Dorsey’in internetsiz çalışan mesajlaşma uygulaması: Bitchat çıktı

    Jack Dorsey tarafından geliştirilen Bitchat adlı mesajlaşma uygulaması internet olmadan bile rahatlıkla kullanılabiliyor.
    • Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey yeni mesajlaşma uygulamasını tanıttı.
    • Şu anda iOS cihazlara Beta sürümüyle indirebileceğiniz platform yakında genel kullanıma açılacak.

    Twitter’ın kurucu ortağı ve Block Inc.’in CEO’su Jack Dorsey, internet bağlantısı olmadan çalışan merkezi olmayan bir mesajlaşma uygulaması olan Bitchat ile karşımıza çıktı. Söz konusu mobil uygulama çok yakında iPhone cihazlarında kullanılabilir hale gelecek. Kullanıcılar şu anda Beta sürümünü TestFlight aracılığıyla çalıştırabiliyor.

    Kaynak kodu GitHub platformunda ücretsiz bir şekilde yayınlanan uygulama, internet altyapısına bağımlı olmadan geçici ve şifreli iletişimi mümkün kılıyor. Bu da Bitchat’i arızalara ve sansüre karşı dayanıklı hale getiriyor.

    Bitchat nedir ve nasıl çalışır?

    Bitchat, internet bağlantısı yerine Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisini kullanarak büyük bir merkezi olmayan örgü ağı oluşturan piyasadaki ilk mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor.

    Bitchat’e ne kadar çok cihaz bağlanırsa ağ o kadar genişliyor. Her akıllı telefon hem istemci hem de sunucu olarak işlev görüyor. BLE teknolojisi, bilginin 30 metreden daha uzak bir mesafede duvarların üzerinden bile iletilmesine olanak tanıyor.

    Basitçe ifade etmek gerekirse, bir Bitchat kullanıcısı diğerine yazdığında bilgi şifreleniyor. Platforma bağlı en yakın akıllı telefona gönderiliyor. Veriler alıcının cihazına ulaşana kadar bu böyle devam ediyor.

    Bitchat

    Bu fikrin birkaç dezavantajı da var. Birincisi, geniş bir kapsama alanı elde etmek için çok sayıda kişinin Bitchat kullanması gerekiyor. İkincisi ise mesajlar gönderenin akıllı telefonundan alıcının akıllı telefonuna bir “rota” oluşturulana kadar gecikmeli olarak ulaşabiliyor.

    Bitchat yaratıcısı Jack Dorsey, mesajlaşma uygulamasının sonsuz engelleme ve sansür dünyasında dijital özgürlük ve ifade özgürlüğü sağlayacağını söylüyor. Platformu engellemek mümkün görünmüyor. Mesajlaşma uygulamasının kesintiler, protestolar, felaketler ve diğer acil durumlarda rahatlıkla kullanılabileceği bildiriliyor.

    Bitchat’in öne çıkan özellikleri

    Bitchat’in en dikkat çeken noktalarından bir tanesi, uygulamanın internet bağlantısı olmadan çalışması oluyor. Bunun yanı sıra kullanıcıların kayıt olurken e-posta adresi, telefon numarası ve ad-soyad gibi bilgilerini verme zorunluluğu bulunmuyor.

    TechCrunch’ın haberine göre sunucusuz bir hizmete ev sahipliği yapan Bitchat, mesajları yalnızca cihazların hafızasında saklıyor. Uçtan uca şifreleme teknolojisi ile güvenli bir deneyim sunuluyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.