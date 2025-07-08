Jack Dorsey’in internetsiz çalışan mesajlaşma uygulaması: Bitchat çıktı

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey yeni mesajlaşma uygulamasını tanıttı.

Şu anda iOS cihazlara Beta sürümüyle indirebileceğiniz platform yakında genel kullanıma açılacak.

Twitter’ın kurucu ortağı ve Block Inc.’in CEO’su Jack Dorsey, internet bağlantısı olmadan çalışan merkezi olmayan bir mesajlaşma uygulaması olan Bitchat ile karşımıza çıktı. Söz konusu mobil uygulama çok yakında iPhone cihazlarında kullanılabilir hale gelecek. Kullanıcılar şu anda Beta sürümünü TestFlight aracılığıyla çalıştırabiliyor.

Kaynak kodu GitHub platformunda ücretsiz bir şekilde yayınlanan uygulama, internet altyapısına bağımlı olmadan geçici ve şifreli iletişimi mümkün kılıyor. Bu da Bitchat’i arızalara ve sansüre karşı dayanıklı hale getiriyor.

Bitchat nedir ve nasıl çalışır?

Bitchat, internet bağlantısı yerine Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisini kullanarak büyük bir merkezi olmayan örgü ağı oluşturan piyasadaki ilk mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor.

Bitchat’e ne kadar çok cihaz bağlanırsa ağ o kadar genişliyor. Her akıllı telefon hem istemci hem de sunucu olarak işlev görüyor. BLE teknolojisi, bilginin 30 metreden daha uzak bir mesafede duvarların üzerinden bile iletilmesine olanak tanıyor.

Basitçe ifade etmek gerekirse, bir Bitchat kullanıcısı diğerine yazdığında bilgi şifreleniyor. Platforma bağlı en yakın akıllı telefona gönderiliyor. Veriler alıcının cihazına ulaşana kadar bu böyle devam ediyor.

Bu fikrin birkaç dezavantajı da var. Birincisi, geniş bir kapsama alanı elde etmek için çok sayıda kişinin Bitchat kullanması gerekiyor. İkincisi ise mesajlar gönderenin akıllı telefonundan alıcının akıllı telefonuna bir “rota” oluşturulana kadar gecikmeli olarak ulaşabiliyor.

Bitchat yaratıcısı Jack Dorsey, mesajlaşma uygulamasının sonsuz engelleme ve sansür dünyasında dijital özgürlük ve ifade özgürlüğü sağlayacağını söylüyor. Platformu engellemek mümkün görünmüyor. Mesajlaşma uygulamasının kesintiler, protestolar, felaketler ve diğer acil durumlarda rahatlıkla kullanılabileceği bildiriliyor.

Bitchat’in öne çıkan özellikleri

Bitchat’in en dikkat çeken noktalarından bir tanesi, uygulamanın internet bağlantısı olmadan çalışması oluyor. Bunun yanı sıra kullanıcıların kayıt olurken e-posta adresi, telefon numarası ve ad-soyad gibi bilgilerini verme zorunluluğu bulunmuyor.

TechCrunch’ın haberine göre sunucusuz bir hizmete ev sahipliği yapan Bitchat, mesajları yalnızca cihazların hafızasında saklıyor. Uçtan uca şifreleme teknolojisi ile güvenli bir deneyim sunuluyor.