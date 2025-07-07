Nothing Phone 3 ön siparişe açıldı: Özellikleri ve fiyatı

Üst düzey telefon modeli Nothing Phone 3 bugün belirli ülkelerde satışa çıktı.

799 Euro'dan tüketicilerle buluşan telefonda Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti, 6,67 inç AMOLED ekran ve 16 GB'a kadar RAM kapasitesi yer alıyor.

Çok yakında modelin Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.

Amiral gemisi Nothing Phone 3 bu ayın başlarında resmi olarak tanıtıldı. Şimdi ise üst düzey özelliklere sahip olan bu akıllı telefon belirli ülkelerde ön siparişe açıldı. Çok yakında Türkiye pazarına da gelmesi beklenen model, şimdiden dünya çapında büyük bir ilgi uyandırdı.

Şirket bu modeli ilk gerçek amiral gemisi telefon olarak adlandırıyor. Fakat bu ürünün piyasadaki en iyi “Ultra” modellerle rekabet edip edemeyeceği tartışılır görünüyor. Yine de bu şüphesiz ki Nothing’in şu ana kadar ürettiği en gelişmiş cihaz olarak öne çıkıyor.

Nothing’in amiral gemisi telefonu satışa çıktı

Beklendiği gibi Nothing Phone 3 bugün ön siparişe açıldı. Kampanya, telefonun genel satışa sunulacağı 15 Temmuz 2025’e kadar devam edecek. Tüketiciler belirli ülkelerde Amazon üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

GSMArena’nın haberine göre İngiltere’de müşteriler, 12/256 GB versiyonunun fiyatı karşılığında 16 GB RAM+512 GB depolama alanına sahip bir model ve ücretsiz bir çift siyah Nothing Ear kulaklık hediyesi alıyor.

Ayrıca 12 Temmuz tarihinde Londra’daki Nothing Store Soho’da ilk 100 müşterinin toplam 800 Pound karşılığında Phone 3 16/512GB + Nothing Ear 1 satın alabileceği “özel bir teklif” düzenlenecek. Bu şanslı müşteriler aynı zamanda özel ayrıcalıklı ürünlerden de yararlanabilecek.

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse üst düzey telefonun fiyatı 12/256 GB versiyonu için 799 Euro, 16/512 GB modeli için ise 899 Euro’dan karşımıza çıkıyor.

Merakla beklenen cihazın yakında Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor. Nothing’in diğer telefonları bir süredir ülkemizde resmi olarak satılıyor. Phone 3’ün de ilerleyen haftalarda bu topraklara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Nothing Phone 3 teknik özellikleri

Ekran: 1.260 x 2.800 piksel çözünürlük, 4.500 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass 7i korumasına sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızı

1.260 x 2.800 piksel çözünürlük, 4.500 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass 7i korumasına sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera (81.2º, f/2.2)

50 MP ön kamera (81.2º, f/2.2) Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.68, OIS), 50 MP sensörlü periskop lens (3x optik zoom, f/2.68) ve 50 MP sensörlü (114º, f/2.2) ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens (f/1.68, OIS), 50 MP sensörlü periskop lens (3x optik zoom, f/2.68) ve 50 MP sensörlü (114º, f/2.2) ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, GPS, NFC ve USB-C portu

5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, GPS, NFC ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 65W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 5.150 mAh Si/C pil

65W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 5.150 mAh Si/C pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 160,6 x 75,59 × 8,99 mm

160,6 x 75,59 × 8,99 mm Ağırlık: 218 gram

Performans canavarı akıllı telefon, bildirimleri ve animasyonları görüntüleyebilen Glyph Matrix adlı LED ekrana sahip şeffaf bir arka yüzeye sahip. Cihazın ekranı 120 Hz yenileme hızına ve 4.500 nite kadar tepe parlaklığa sahip 6,67 inçlik bir AMOLED panelle geliyor.

Cihaz 12/16 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanıyla Snapdragon 8s Gen 4 tarafından destekleniyor. Kamera sistemi 3x yakınlaştırmalı ana periskopik, geniş açılı ve selfie kameralarını içeriyor. Bunların hepsi 50 MP’lik sensörlerden oluşuyor. Pilin kapasitesi 5.150 mAh (bazı bölgelerde 5500 mAh), 65W şarj ve 15W kablosuz şarj ile karşımıza çıkıyor.