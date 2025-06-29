Webmasto Hafta Özeti (23-29 Haziran 2025)

Yaz sıcaklarının ortalığı kasıp kavurduğu şu günlerde, teknoloji dünyasında da birbirinden heyecan verici duyurularla karşılaştık. Hafta boyunca yine yapay zekadan akıllı telefon pazarına, mobil uygulamalardan video oyunlara, VR cihazlarından robotik teknolojisine çeşitli renkli gelişmelere şahit olduk.

İşte 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (23-29 Haziran 2025)

23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sezen Aksu’nun yeni şarkısının klibi Google Veo 3 ile hazırlandı

Sezen Aksu bu hafta yeni albümünü yayınladı. “Paşa Gönül Şarkıları” adıyla gelen müzik albümü aynı gün “Doğrucu” adlı parçasına özel klip videosuyla da karşımıza çıktı.

Klibin sonunda, ortaya çıkan eserin Google tarafından geliştirilen Veo 3 yapay zeka teknolojisi ile üretildiği doğrulandı. Aynı zamanda gemini.google.com adresine yönlendirmede bulunuldu.

Google Türkiye resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, Sezen Aksu’nun yeni parçasının klibinin Gemini ve Veo 3 ile üretildiğine yer verildi:

Bugüne kadar attığım en havalı tweet olabilir. Sezen Aksu’nun yeni albümünden Doğrucu şarkısının klibi Gemini ve Veo 3 ile üretildi. https://t.co/AHGSq08Oq9 — Google Türkiye (@googleturkiye) June 27, 2025

“Bugüne kadar attığım en havalı tweet olabilir. Sezen Aksu’nun yeni albümünden Doğrucu şarkısının klibi Gemini ve Veo 3 ile üretildi.”

Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve Flip 7 FE’nin çıkış tarihi resmen duyuruldu

Galaxy Unpacked etkinliği 9 Temmuz’da New York’ta gerçekleşecek. Samsung, etkinliği önceki yıllarda olduğu gibi sosyal medya kanallarından canlı olarak yayınlayacak. Etkinliği Samsung.com, Samsung Newsroom ve Samsung’un YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Samsung bu yaz üç farklı katlanabilir telefon modelini karşımıza çıkarmayı planlıyor. Söylentilere göre şirket Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy Z Fold 7 cihazlarını piyasaya sunacak. Şirket ayrıca bu etkinlikte yeni akıllı saat modelleri ve VR gözlüğü gibi ürünlerini de duyuracak.

HDMI 2.2 teknolojisi tanıtıldı

TomsHardware’ın haberine göre ilk defa bu yılın başlarında duyurulan HDMI 2.2 artık resmi olarak mevcut. Bu teknoloji kablolarda ve cihazlarda şu anda uygulanmaya başlanabiliyor.

HDMI Forum tarafından yapılan duyuruya göre standarttaki en büyük değişiklik, HDMI 2.1’in 48 Gbps sınırının iki katı olan 96 Gbps bant genişliği oluyor.

Bu önemli sıçrama, kullanıcılar için sıkıştırma olmadan 240 Hz’de 4K veya 60 Hz’de 8K ekranların veya sıkıştırma teknolojilerini kullanarak 480 Hz’de 4K, 240 Hz’de 8K ve hatta 60 Hz’de 16K’nın keyfini çıkarmak gibi yeni olanaklar sunuyor.

Apple artık iki yılda bir telefon serisi tanıtmayı planlıyor

2026’nın ikinci yarısında iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk kez merakla beklenen katlanabilir iPhone gibi üst düzey cihazlar piyasaya sürülecek. Ardından 2027’nin ilk yarısında Apple, daha uygun fiyatlı modeller olan iPhone 18e ve iPhone 18 modellerini tanıtacak.

Bu iki yıllık lansman stratejisi aslında mobil cihaz pazarında tamamen benzersiz bir yöntem değil. Apple’ın yeni fikri, Samsung tarafından yıllardır benimsenen modeli yakından hatırlatıyor. Aslında Güney Koreli dev geleneksel olarak amiral gemisi Galaxy S modellerini yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürüyor. Ardından üçüncü çeyrekte katlanabilir Galaxy Z’yi sunuyor.

Google Chrome eski Android sürümlerinden ayrılıyor

Eski Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tabletler artık ne yazık ki yeni Google Chrome güncellemelerini almayacak. Alınan bu kritik karar yakın zamanda Google tarafından tarayıcıya adanmış resmi forumda yayınlanan bir gönderide duyuruldu.

Şirkete göre Google Chrome 138 sürümü robotun sistemine sahip eski cihazları, yani daha spesifik olarak Android 8 (Oreo) ve Android 9 (Pie) sürümleri yüklü olanları destekleyen son sürüm olacak. Dolayısıyla da çok sayıda eski telefon ve tablet cihazı Chrome’a veda etmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

iPhone 17 serisi ekran boyutları belli oldu

GSMArena tarafından aktarılan bilgilere göre listede Spigen’in EZ Fit ekran koruyucusunun, hepsi 6,3 inç ekrana sahip olan iPhone 16 Pro, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro ile uyumlu olduğu belirtiliyor.

Dolayısıyla bu da serinin iki ana modelinin aynı boyutta olacağı anlamına geliyor. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse iPhone 16 serisinde temel model 6,1 inç, iPhone 16 Pro ise 6,3 inç büyüklüğünde karşımıza çıkmıştı.

Öte yandan serinin en gelişmiş seçeneği olan iPhone 17 Pro Max’in 6.9 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ultra ince bir tasarıma ev sahipliği yapması beklenen iPhone 17 Air’ın ise 6.6 inçlik biraz daha küçük bir ekrana sahip olacağı ve ultra ince bir tasarım ile geleceği konuşuluyor.

ABD Kongresi çalışanlarına WhatsApp yasağı

WhatsApp, ABD Temsilciler Meclisi çalışanlarının iş telefonlarından yasaklandı. Şirket içi dahili bir yazıda, uygulamanın Meclis tarafından yönetilen tüm cihazlardan kaldırılması gerektiği belirtiliyor.

Ticaret Odası’nın Baş İdari Sorumlusu (CAO), uygulamayı güvenlik ve veri koruma endişeleri nedeniyle sunucular açısından “yüksek riskli” olarak sınıflandıran kararı duyurdu. Meta karara açıkça katılmadığını bildirdi. WhatsApp’ın sahibi olan şirket, mesajlaşma uygulamasının şifrelemesinin yasama organının resmi listesinde izin verilen diğer uygulamalardan daha iyi olduğunu savunuyor.

Ticaret Odası tarafından güvenli kabul edilen uygulamalar arasında Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMassage ve FaceTime yer alıyor. Bunlardan bazıları grup mesajları veya görüntülü görüşmeler gibi tüm etkileşimlerde aynı şifreleme standardını sunmuyor.

EA Sports FC 26 kapak oyuncusu ortaya çıktı

Ortaya çıkan son raporlar, Jude Bellingham’ın EA Sports FC 26’nın kapak yıldızı olacağını iddia eden sızıntıyı doğruladı. Söz konusu isim daha önce EA FC 25’te görünmüş olsa da EA’nın aynı oyuncuyu üst üste kullanması yaygın bir durum olarak biliniyor.

Arjantinli yıldız Lionel Messi geçmişte FIFA 13, FIFA 14, FIFA 15 ve FIFA 16’nın kapağında yer aldı. Cristiano Ronaldo art arda iki sene FIFA 18 ve FIFA 19’un yıldızı oldu.

EA Sports FC 26 oyununda yer alan Icons listesinde Zlatan Ibrahimovic, Andres Iniesta, Toni Kroos, Marcelo, Giorgio Chiellini, Alex Morgan, Francesco Totti, Oliver Kahn, Sara Thunebro, Cha Bum-kun, Steffi Jones ve Sissi’nin yer alması bekleniyor.

Trump T1 Phone’un aslında ABD’de üretilmediği ortaya çıktı

Trump Mobile, T1 Phone cihazıyla ilgili belki de en önemli bilgiyi sürpriz bir şekilde internet sitesinden kaldırdı. Donald Trump Jr. ve kardeşi Eric bu akıllı telefonun gelişini duyurduğunda, Trump Mobile web sitesi telefonun ABD’de üretileceğini belirtmişti. Fakat sonuç tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu.

Donald Trump’ın telefonu tanıtırken en büyük vaadi, cihazın “vatansever” bir ürün olacağına yönelikti. ABD topraklarında üretildiği ön plana çıkarılarak lansmanı yapılan ürün, anlaşılan o ki daha ziyade büyük bir yalanın ana öznesi olmuş…

MSI, Toy Story’nin 30. yaşını özel bir koleksiyonla kutladı

MSI, Pixar animasyon klasiğinin 30. yıl dönümünü kutlamak için bu hafta Toy Story (Oyuncak Hikayesi) temalı ürün serisini piyasaya sürdü. Unutulmaz film serisinin yıldönümü için koleksiyonerlere ve hayranlara anlamlı bir hediye sunuldu.

Dikkat çeken bu seri çeşitli renkli bileşenler içeriyor. Şirket, Tayvan şubesinde özel öğelerle donatılmış eksiksiz bir PC karşımıza çıkıyor. Cihazın fiyatı ise 80.000 Tayvan Doları (yaklaşık 105 bin TL) olarak duyuruldu.

Vivo X Fold 5 piyasaya çıktı

Dünyanın en hafif telefonu Vivo X Fold 5 resmen duyuruldu. 9.2 mm kalınlığında ve 217 gram ağırlığında olan yeni X Fold 5, görünüşe göre Samsung’un 9 Temmuz’da piyasaya sunmayı planladığı Galaxy Z Fold 7’ye büyük bir rakip olarak geliyor.

Üst düzey özelliklere sahip olan katlanabilir akıllı telefon modeli henüz ilk günden oldukça dikkat yarattı. Cihazın teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Ana ekran: 8,03 inç LTPO AMOLED (2.480 x 2.200)

8,03 inç LTPO AMOLED (2.480 x 2.200) Harici ekran: 6,53 inç LTPO AMOLED (2.748 x 1.172)

6,53 inç LTPO AMOLED (2.748 x 1.172) İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm SM8650-AB

Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm SM8650-AB RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Dahili depolama alanı: 252 GB, 512 GB ve 1 TB

252 GB, 512 GB ve 1 TB Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Batarya kapasitesi: 80W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip Si-Ca 6.000 mAh pil

80W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip Si-Ca 6.000 mAh pil Dayanıklılık: IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları

IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 159,68 x 142,29 x 4,3 mm

159,68 x 142,29 x 4,3 mm Ağırlık: 217 gram

Birçok otomotiv devi CarPlay Ultra’ya sırt çevirdi

Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre Apple’ın ilk vaatlerinin aksine birkaç prestijli marka CarPlay Ultra entegrasyonundan resmen vazgeçti. Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar ve Renault gibi markalar, Apple’ın sisteminin bu genişletilmiş versiyonunu benimsemeyi açıkça reddettiklerini ifade etti.

Renault’un tepkisi bu güvensizliği mükemmel bir şekilde gösteriyor. Fransız üreticinin Apple’a kendi sistemlerine saldırmaya çalışmaması yönünde doğrudan talimat verdiği bildiriliyor.

Meta Quest 3S Xbox Edition resmen tanıtıldı

Microsoft ve Meta bu hafta sanal gerçeklik gözlüklerinin ilk özel versiyonunu duyurdu. Meta Quest 3S Xbox Edition resmi olarak piyasaya sunuldu. Quest 3S Xbox Edition modeli 128 GB depolama alanına sahip versiyonda geçen yılın Eylül ayında piyasaya sürülen modelle aynı kalıyor.

Cihaz Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon XR2 Gen 2 işlemcisi, 8 GB RAM kapasitesi, her göz için 1.832 x 1.920 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip iki ekran ve aynı zamanda 2,5 saate kadar özerklik vaadiyle 4.324 mAh pil kapasitesine sahip.

Meta Quest 3S Xbox Edition şu anda ABD ve İngiltere’de satışa sunuldu. “Son derece sınırlı sayıda” sunulan cihaz 399 dolar (yaklaşık 15 bin TL), yani standart Quest 3S’ten 100 dolar daha pahalı rakamlardan alıcılara hitap ediyor.

Pekin dünyanın ilk robot futbol maçı gerçekleştirdi

Çin’in başkenti Pekin bu hafta benzersiz bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptı. The RoBoLeague World Robot Soccer League (Dünya Robot Futbol Ligi) finali heyecanla geçti. Otonom insansı robotlardan oluşan dört Çin takımı, tüm kararların insan müdahalesi olmadan yapay zeka tarafından verildiği ilk 3×3 maçında yarıştı.

New York Post’un haberine göre maçlar iki 10 dakikalık yarıdan oluşuyor. Robotlar, futbol taktiklerine uyarlanmış modifiye edilmiş bir AlphaZero algoritması kullanıyor. Bu da onların paslar ve şutlar hakkında kendi başlarına karar vermelerini sağlıyor. Enerji tasarruflu servolar 90 dakikaya kadar otonom çalışma sergiliyor. Modüler tasarım, hasarlı uzuvların hızla değiştirilmesine olanak tanıyor.

Xiaomi Mix Flip 2 ilk günden ilgi odağı haline geldi

Xiaomi Mix Flip 2 nispeten bütçe dostu fiyatıyla ve göz alıcı tasarımıyla resmen tanıtıldı. Snapdragon 8 Elite çipinden güç alan telefon 1 TB’a kadar depolama ve 16 GB’a kadar RAM kapasitesi sunuyor. 67W hızlı şarjlı 5.165 mAh pil kapasitesi sunan cihaz ilk olarak Çin pazarında satışa çıkıyor.

Performans canavarı katlanabilir telefon modeli Xiaomi Mix Flip 2’nin özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: