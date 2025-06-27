Trump herkesi kandırdı: T1 Phone’un ABD’de üretilmediği ortaya çıktı

ABD lideri Donald Trump'ın yakın zaman önce duyurduğu ilk akıllı telefonu Trump T1, "tamamen yerli üretim" vaadiyle çıkmıştı.

Fakat Trump Mobile sürpriz bir şekilde internet sitesinde yer alan "Made in USA" ibaresini kaldırdı.

Buna rağmen markanın sözcüleri, ürünün ABD'de üretildiği konusunda ısrarlı bir tutum sergiliyor.

Trump Mobile, T1 Phone cihazıyla ilgili belki de en önemli bilgiyi sürpriz bir şekilde internet sitesinden kaldırdı. Donald Trump Jr. ve kardeşi Eric bu akıllı telefonun gelişini duyurduğunda, Trump Mobile web sitesi telefonun ABD’de üretileceğini belirtmişti. Fakat sonuç tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu.

Donald Trump’ın telefonu tanıtırken en büyük vaadi, cihazın “vatansever” bir ürün olacağına yönelikti. ABD topraklarında üretildiği ön plana çıkarılarak lansmanı yapılan ürün, anlaşılan o ki daha ziyade büyük bir yalanın ana öznesi olmuş…

Trump T1 Phone’un gizli gerçeği açığa çıktı

PhoneArena’nın haberine göre pek çok analist Trump T1’in ABD’de üretilebileceğine zaten inanmamıştı. Zira bu durum, duyurulan 499 dolardan çok daha yüksek bir fiyat etiketi gerektirecekti.

Amerika’da üretildiği bilinen tek telefon, 2 bin dolara mal olan ve iPhone’un yarısı kadar belleğe sahip, iki katı kalınlığında ve indirilebilen yalnızca bir avuç uygulama bulunan Purism’in Liberty Phone cihazı olarak biliniyor.

ABD lideri Donald Trump aynı zamanda Apple CEO’su Tim Cook’tan yakın zaman önce iPhone’ları ABD’de üretmesini istemişti. Ancak bu durum yeni iPhone’ların fiyatında aşırı bir artışa neden olacağı için bir süre krize yol açtı.

Trump Mobile ekibi, Trump T1’i yerel fabrikalarda üretmenin haftalar bir yana, aylar içinde mümkün olmayacağının farkında gibi görünüyor. Küçük bir örnek vermek gerekirse, Liberty Phone’un fikirden bitmiş ürüne dönüşmesi altı yıl sürmüştü.

Bugün ise Trump Mobile web sitesi artık cihazın “Made in USA” ifadesini kullanmıyor. Bunun yerine T1 “tam burada ABD’de hayata geçirildi” ve “Great America!” gibi ifadeler kullanıyor.

Trump Mobile sözcüsü bu iddiaları ısrarla reddediyor

İnternet sitesindeki metinde yapılan değişikliklere rağmen Trump Mobile sözcüsü Chris Walker yaptığı resmi açıklamada şu sözlere yer verdi:

“T1 Phone’un Amerika’da üretilmekten gurur duyuyoruz. Aksini iddia eden iddiaların da tamamen yanlış olduğunu eklemek isterim.”

Trump T1 Phone teknik özellikleri