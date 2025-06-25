HDMI 2.2 duyuruldu: İki kat daha yüksek hız ve 16K çözünürlük

HDMI Forum bugün resmen HDMI 2.2 teknolojisini kullanıcılarla buluşturdu.

Yeni bağlantı teknolojisi iki kat daha yüksek hız ve 16K çözünürlük kalitesi vaat ediyor.

HDMI 2.2 ile uyumlu modellerin hangileri olacağı henüz bilinmese de bu teknolojinin geriye dönük uyumluluk sunacağı belirtiliyor.

Popüler multimedya bağlantısını yönetmekten sorumlu konsorsiyum olan HDMI Forum, bugün HDMI 2.2 için nihai teknik özellikleri resmi olarak yayınladı. İki kat daha yüksek aktarım hızı vaat eden teknoloji, gelişmiş yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni bağlantı teknolojisi, bant genişliğindeki büyük sıçramayla öne çıkıyor. Bununla birlikte 96 Gbps’ye çıkarak artık 240 Hz’de 8K ekranları ve hatta 16K dahil daha uç çözünürlüklere sahip ekranları idare edebiliyor. İşte HDMI 2.2’ye dair merak edilen tüm ayrıntılar…

HDMI 2.2 özellikleri

TomsHardware’ın haberine göre ilk defa bu yılın başlarında duyurulan HDMI 2.2 artık resmi olarak mevcut. Bu teknoloji kablolarda ve cihazlarda şu anda uygulanmaya başlanabiliyor.

HDMI Forum tarafından yapılan duyuruya göre standarttaki en büyük değişiklik, HDMI 2.1’in 48 Gbps sınırının iki katı olan 96 Gbps bant genişliği oluyor. Bu önemli sıçrama, kullanıcılar için sıkıştırma olmadan 240 Hz’de 4K veya 60 Hz’de 8K ekranların veya sıkıştırma teknolojilerini kullanarak 480 Hz’de 4K, 240 Hz’de 8K ve hatta 60 Hz’de 16K’nın keyfini çıkarmak gibi yeni olanaklar sunuyor.

Fakat HDMI 2.2 teknolojisinin maksimum kapasitesinden yararlanmak için kabloları değiştirmek gerçekten gerekli olacak. Bununla uyumlu olan aksesuarlar Ultra96 olarak adlandırılıyor.

Öte yandan bu teknolojinin geriye dönük uyumluluk ile geleceği söyleniyor. Yani eski kabloları HDMI 2.2’li cihazlara bağlamak ve Ultra96 kablolarını eski port versiyonlarına sahip elektronik cihazlarda kullanmak mümkün olacak.

Önemli iyileştirmeler listesini tamamlayan özellik ise ev sinemaları ve soundbar’lar gibi daha sağlam ses sistemlerinde ses ve görüntü arasındaki senkronizasyonu iyileştirmeyi ve gecikmeleri azaltmayı vadeden Latency Indication Protocol (LIP) olarak vurgulanıyor.

Bu gelişmelerle birlikte HDMI 2.2, DisplayPort 2.1’i geride bırakarak en hızlı multimedya bağlantısı konumuna geliyor. Yine de yeni özelliği benimseyen şirketlerin bunu daha düşük hızlarla sınırlayabileceğini, örneğin PS5’in 32 Gbps HDMI 2.1’inde olduğu gibi uygulanabileceğini belirtmekte fayda var.

HDMI 2.2’ye sahip ilk cihazları ve bileşenleri görmemiz muhtemelen biraz zaman alacak. Şimdilik hiçbir üretici bu teknolojinin kullanımını doğrulamadı. Söylentilere göre AMD, UDNA mimarisine dayalı grafik kartlarını piyasaya süren ilk şirketlerden biri olabilir. Fakat yine de bunu bilmek için henüz çok erken görünüyor. Önümüzdeki aylarda daha fazla ayrıntı ortaya çıkması bekleniyor.