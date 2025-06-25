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    Vivo X Fold 5 resmen tanıtıldı: Dünyanın en hafif katlanabilir telefonu

    Dünyanın en hafif telefonu Vivo X Fold 5 resmen duyuruldu. Performans canavarı cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu.
    Vivo X Fold 5
    • Vivo X Fold 5 dünyanın en hafif katlanabilir telefonu olarak piyasaya sunuldu.
    • IP5X, IPX8 ve IPX9 korumalarına sahip olan katlanabilir telefon, Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alıyor.
    • 6.000 mAh pil kapasiteli telefon 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanını destekliyor.

    Vivo uzun bir bekleyişin ardından nihayet dünyanın en hafif katlanabilir telefonu olan yeni X Fold 5 modelini piyasaya sundu. Cihaz ilk olarak Çin pazarında tüketicilerle buluştu. Şirketin çok yakında küresel bir lansman etkinliği gerçekleştirmesi bekleniyor.

    9.2 mm kalınlığında ve 217 gram ağırlığında olan yeni X Fold 5, görünüşe göre Samsung’un 9 Temmuz’da piyasaya sunmayı planladığı Galaxy Z Fold 7’ye büyük bir rakip olarak geliyor. Üst düzey özelliklere sahip olan katlanabilir akıllı telefon modeli henüz ilk günden oldukça dikkat yarattı.

    Vivo X Fold 5 özellikleri

    • Ana ekran: 8,03 inç LTPO AMOLED (2.480 x 2.200)
    • Harici ekran: 6,53 inç LTPO AMOLED (2.748 x 1.172)
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm SM8650-AB
    • RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB
    • Dahili depolama alanı: 252 GB, 512 GB ve 1 TB
    • Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens
    • Selfie kamerası: 20 MP ön kamera
    • Batarya kapasitesi: 80W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip Si-Ca 6.000 mAh pil
    • Dayanıklılık: IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü
    • Boyutlar: 159,68 x 142,29 x 4,3 mm
    • Ağırlık: 217 gram

    Vivo X Fold 5

    Vivo’nun yeni akıllı telefonunda 8,03 inç OLED katlanabilir ekran (LTPO teknolojisiyle 2.480 x 2.200) ve 6,53 inç OLED harici ekran (2.748 x 1.172, LTPO) bulunuyor. Cihaz üst düzey bir performans sağlayan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip.

    Vivo X Fold 5 cihazında 12 ve 16 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı bulunuyor. 80W kablolu şarj ve 40W kablosuz şarj özelliğine sahip 6.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

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    GSMArena’ya göre Vivo’nun yeni katlanabilir telefonu 20 MP selfie lensinin yanı sıra 50 MP ana lens, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lensin yer aldığı arka kamera kurulumuyla kamera kısmında da öne çıkıyor.

    Telefon ayrıca NFC, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4 ve daha fazlasını destekliyor. Aynı zamanda telefonun korumasını sağlamak için IP58/IP59+ sertifikaları da kullanıcılara sunuluyor.

    Vivo X Fold 5

    Vivo X Fold 5 fiyatı

    Vivo’nun yeni cihazı ilk olarak Çin pazarında satışa çıkıyor. Cihaz şu anda 6.999 CNY (yaklaşık 38 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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