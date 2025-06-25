Vivo X Fold 5 resmen tanıtıldı: Dünyanın en hafif katlanabilir telefonu

Vivo X Fold 5 dünyanın en hafif katlanabilir telefonu olarak piyasaya sunuldu.

IP5X, IPX8 ve IPX9 korumalarına sahip olan katlanabilir telefon, Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alıyor.

6.000 mAh pil kapasiteli telefon 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanını destekliyor.

Vivo uzun bir bekleyişin ardından nihayet dünyanın en hafif katlanabilir telefonu olan yeni X Fold 5 modelini piyasaya sundu. Cihaz ilk olarak Çin pazarında tüketicilerle buluştu. Şirketin çok yakında küresel bir lansman etkinliği gerçekleştirmesi bekleniyor.

9.2 mm kalınlığında ve 217 gram ağırlığında olan yeni X Fold 5, görünüşe göre Samsung’un 9 Temmuz’da piyasaya sunmayı planladığı Galaxy Z Fold 7’ye büyük bir rakip olarak geliyor. Üst düzey özelliklere sahip olan katlanabilir akıllı telefon modeli henüz ilk günden oldukça dikkat yarattı.

Vivo X Fold 5 özellikleri

Ana ekran: 8,03 inç LTPO AMOLED (2.480 x 2.200)

8,03 inç LTPO AMOLED (2.480 x 2.200) Harici ekran: 6,53 inç LTPO AMOLED (2.748 x 1.172)

6,53 inç LTPO AMOLED (2.748 x 1.172) İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm SM8650-AB

Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm SM8650-AB RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Dahili depolama alanı: 252 GB, 512 GB ve 1 TB

252 GB, 512 GB ve 1 TB Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Batarya kapasitesi: 80W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip Si-Ca 6.000 mAh pil

80W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip Si-Ca 6.000 mAh pil Dayanıklılık: IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları

IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 159,68 x 142,29 x 4,3 mm

159,68 x 142,29 x 4,3 mm Ağırlık: 217 gram

Vivo’nun yeni akıllı telefonunda 8,03 inç OLED katlanabilir ekran (LTPO teknolojisiyle 2.480 x 2.200) ve 6,53 inç OLED harici ekran (2.748 x 1.172, LTPO) bulunuyor. Cihaz üst düzey bir performans sağlayan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip.

Vivo X Fold 5 cihazında 12 ve 16 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı bulunuyor. 80W kablolu şarj ve 40W kablosuz şarj özelliğine sahip 6.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

GSMArena’ya göre Vivo’nun yeni katlanabilir telefonu 20 MP selfie lensinin yanı sıra 50 MP ana lens, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lensin yer aldığı arka kamera kurulumuyla kamera kısmında da öne çıkıyor.

Telefon ayrıca NFC, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4 ve daha fazlasını destekliyor. Aynı zamanda telefonun korumasını sağlamak için IP58/IP59+ sertifikaları da kullanıcılara sunuluyor.

Vivo X Fold 5 fiyatı

Vivo’nun yeni cihazı ilk olarak Çin pazarında satışa çıkıyor. Cihaz şu anda 6.999 CNY (yaklaşık 38 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.