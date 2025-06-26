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    Haberler Teknoloji

    CarPlay Ultra bekleyen Audi, Mercedes ve Renault sahipleri için kötü haber

    Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar ve Renault gibi birçok büyük otomobil üreticisi, Apple'ın yeni bilgi-eğlence sistemi CarPlay Ultra'ya sırt çevirdi.
    Apple CarPlay Ultra
    • Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı CarPlay Ultra bilgi-eğlence sistemi şimdilik yalnızca belirli Aston Martin araçlarda destekleniyor.
    • FT'nin son raporlarına göre Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar ve Renault gibi bazı büyük markalar Apple'ın yeni sistemine sırtını çevirdi.

    Teknoloji devi Apple ile otomotiv endüstrisi arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir gerginlik dönemi yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurulan CarPlay Ultra yazılımının sürüş deneyiminde devrim yaratması beklenirken; birkaç büyük üretici şimdi sürpriz bir şekilde geri adım atıyor ve bu iddialı teknolojinin geleceğini sorguluyor.

    Apple yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ilk olarak Aston Martin araçlarda destekleniyor. Başlangıçta sadece ABD ve Kanada’da kullanıma sunulan hizmet, iOS 18.5 işletim sistemine sahip iPhone 12 ve daha yeni modellerde uyumlu şekilde çalışıyor.

    Birçok otomotiv devi CarPlay Ultra’yı geri çeviriyor

    Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre Apple’ın ilk vaatlerinin aksine birkaç prestijli marka CarPlay Ultra entegrasyonundan resmen vazgeçti. Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar ve Renault gibi markalar, Apple’ın sisteminin bu genişletilmiş versiyonunu benimsemeyi açıkça reddettiklerini ifade etti.

    Renault’un tepkisi bu güvensizliği mükemmel bir şekilde gösteriyor. Fransız üreticinin Apple’a kendi sistemlerine saldırmaya çalışmaması yönünde doğrudan talimat verdiği bildiriliyor.

    Apple CarPlay Ultra

    Bu kararlılık, teknoloji devleri karşısında otomobil markalarının teknolojik özerkliği konusunda artan bir endişeyi ortaya koyuyor. Bu şirketler için CarPlay Ultra’yı kabul etmek, her şeyden önce bir aracın yazılımının tamamını Apple’a teslim etmek anlamına geliyor.

    Teknik yönlerin ötesinde bu ekonomik bir mücadele olarak da nitelendiriliyor. CarPlay Ultra artık sadece iPhone uygulamalarını merkezi ekranda göstermiyor; aynı zamanda tüm gösterge panelinin kontrolünü ele geçiriyor, hızı, sıcaklığı, navigasyonu ve diğer kritik verileri yönetiyor. Bu kapsamlı entegrasyon, bunu kendi ücretli hizmetleri için bir tehdit olarak gören üreticileri endişelendiriyor.

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    Danışmanlık firması McKinsey, Batılı üreticilerin neredeyse doymuş bir otomotiv pazarında yeni büyüme kaynakları aradığını belirtiyor. Bağlantılı hizmetler ve araç veri madenciliği, markaların Apple’a bırakmak istemediği önemli potansiyel gelirleri temsil ediyor.

    Standart CarPlay hala ilgi görmeye devam ediyor

    CarPlay’in standart versiyonu popülerliğini sürdürüyor. Yeni Amerikan araçlarının yüzde 98’inin halihazırda CarPlay ile donatıldığı biliniyor.

    Apple dünya çapında 600 milyondan fazla günlük kullanım iddia ediyor. Sürücülerin bu teknolojiye olan bağlılığını kanıtlıyor. Aston Martin, CarPlay Ultra’yı sunan tek üretici olmaya devam ederken; Porsche ve Kore markaları Hyundai, Kia ve Genesis de taahhütlerini sürdürüyor.

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    Bu durum Apple’ın iPhone’un ötesindeki genişleme stratejisinde karşılaştığı zorlukları mükemmel bir şekilde gösteriyor. Geleneksel teknoloji pazarlarının aksine otomotiv ekosistemi, marka kimliğinin ve teknolojik bağımsızlığın üreticiler için önemli konular olmaya devam ettiği karmaşık ortaklıkları içeriyor.

    Sonuç olarak otomobil üreticileri iPhone’un basit bir multimedya uzantısı olan CarPlay’e “evet” diyor, ama aracın temel işlevlerini yöneten işletim sistemi haline gelen CarPlay Ultra’yı reddediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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