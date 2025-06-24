Samsung Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE ve Fold 7’nin çıkış tarihi resmen açıklandı

Samsung yeni Galaxy Unpacked etkinliğinin 9 Temmuz tarihinde New York'ta gerçekleşeceğini açıkladı.

Merakla beklenen etkinlikte Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 FE, markanın yeni akıllı saatleri ve VR gözlüğü gibi ürünleri tanıtılacak.

Etkinlik internet üzerinden online olarak takip edilebilecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün nihayet bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini resmen duyurdu. Şirketten gelen resmi açıklamaya göre merakla beklenen Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE ve Fold 7 modellerinin çıkış tarihi 9 Temmuz olacak.

Şirket bu lansmanda yeni katlanabilir akıllı telefonları, akıllı saatleri ve muhtemelen markanın Huawei’nin Mate XT Ultimate ile rekabet edecek ilk üç katlı katlanabilir telefonunu duyurması bekleniyor. Aynı zamanda etkinlikte tanıtılma potansiyeli yüksek bir diğer olasılık ise Apple Vision Pro ile rekabet edecek sanal gerçeklik gözlükleri olacak.

Yeni Galaxy Unpacked etkinliği ne zaman ve nasıl izlenir?

Galaxy Unpacked etkinliği 9 Temmuz’da New York’ta gerçekleşecek. Samsung, etkinliği önceki yıllarda olduğu gibi sosyal medya kanallarından canlı olarak yayınlayacak. Etkinliği Samsung.com, Samsung Newsroom ve Samsung’un YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları yolda

Samsung bu yaz üç farklı katlanabilir telefon modelini karşımıza çıkarmayı planlıyor. Söylentilere göre şirket Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy Z Fold 7 cihazlarını piyasaya sunacak.

Bunlardan ilki olan Galaxy Z Flip 7, geçen yılki Galaxy Z Flip 6’ya kıyasla bazı önemli değişiklikler getirecek. Bunlar arasında arka panelin neredeyse üst yarısını kaplayan daha büyük bir ekran, Qualcomm çözümü yerine Exynos 2500 çipi ve daha ilgi çekici bir özerklik sağlamak için daha büyük bir pil ile yenilenmiş bir görünümün gelişi yer alıyor.

Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 6’ya çok benzer bir yapıya sahip olacak. Klasör şeklindeki harici ekran ve aynı pil kapasitesiyle aynı görünümü getirecek. Cihaz daha düşük bir fiyat aralığına odaklanacak. Muhtemelen işleme bölümünde bazı çekirdekler ve bunun için RAM ve depolama miktarı getirecek.

Son olarak Galaxy Z Fold 7, serinin hayranları tarafından bir süredir talep edilen değişikliklerle gelecek. Bunlar arasında kapalıyken geleneksel bir akıllı telefona benzeyen daha geniş orantı ve boyuttaki ekranlar, son derece ince/hafif bir gövde ve fotoğraf yeteneklerini artıracak 200 MP ana kamera yer alıyor.

Etkinliğin sonunda ise Samsung’un ilk üçe katlanabilir telefonu olması beklenen Galaxy G Fold’un küçük bir fragmanını da göreceğiz. Galaxy S25 Edge ve Galaxy Ring‘de olduğu gibi şirket burada yalnızca cihazın tasarımının yalnızca bir kısmı ortaya çıkaracak. Daha fazla ayrıntının ilerleyen süreçte aktarılacağı tahmin ediliyor.

Galaxy Watch serisinin yeni üyeleri tanıtılacak

Galaxy Watch 8, selefi Galaxy Watch 7 ile karşılaştırıldığında belirgin görsel değişikliklerle gelecek. Cihaz tamamen dairesel gövdeyi yuvarlak ekranı “saracak” şekilde yuvarlatılmış köşelere sahip kare bir kasayla değiştirecek. Modelin son nesilde sahip olduğumuzdan biraz daha büyük pillere ve Wear OS’nin yeni sürümüne dayalı güncellenmiş bir arayüze sahip olması bekleniyor.

Galaxy Watch 8 Classic, Galaxy Watch 6 Classic’in halefi olarak gelecek. Ekranın etrafında dönen bir taç ve sağ tarafta üç düğme yer alacak. Samsung, Classic serisinin her zaman çift sayılı Galaxy Watch ile birlikte piyasaya sürülmesi gerektiğini, diğer modellerin ise tek sayılı olarak geldiğini pekiştiriyor.

Listeyi tamamlayan Galaxy Watch Ultra 2025, Galaxy Watch Ultra’ya çok benzeyen, sadece mavi tonunu vurgulamak için renkte bir değişiklik olan bir modeli ortaya koyuyor. Samsung’un Apple gibi davranıp yeni modeli sadece yeni bir tonla sunması mümkün.

Samsung’un yeni sanal gerçeklik cihazının lansmanı hakkındaki söylentiler doğrulanırsa, giyilebilir cihazlar bölümünde de sürpriz duyurularla karşılaşabiliriz. “Project Moohan” olarak adlandırılan akıllı gözlükler, şirket tarafından resmi olarak ortaya çıkarıldı. Fakat cihazın teknik özellikleri, fiyatı veya lansman tarihi hakkında bir bilgi verilmedi.