Realme GT 7 rekabetçi fiyatıyla yolda: Lansman yaklaşıyor

Fiyat-performans odaklı Realme GT 7'nin önemli detayları ortaya çıktı.

İddialara göre cihaz, Şubat ayı sonlarında piyasaya sunulacak.

Merakla beklenen model Snapdragon 8 Elite işlemcili en ucuz telefon olacak.

Realme, Şubat ayında sürprizlerle dolu yeni ürünlerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket fiyat-performans odaklı Realme Neo 7 SE modelinin önümüzdeki ay geleceğini zaten doğrulamıştı. Geçen yılın son çeyreğinde Realme Neo 7 ve GT 7 Pro modellerini duyuran marka, şimdi serinin daha uygun fiyatlı sürümlerini tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Güvenilir bir haber kaynağı olarak tanınan Experience More tarafından aktarılan detaylara göre Realme GT 7’nin Şubat ayının sonunda Çin pazarında resmi olarak piyasaya sunulacağı belirtildi. Şimdilik modelin Realme Neo 7 SE ile aynı lansmanda duyurulup duyurulmayacağı belirsizliğini korusa da ortaya çıkan son raporlar, cihazla alakalı önemli ayrıntıları gözler önüne seriyor.

Realme GT 7, Snapdragon 8 Elite’li en ucuz telefon olacak

Gelen son bilgilere bilgilere göre Realme GT 7, serinin “Pro” modelinde yer alan birçok özelliğini devralacak. Fakat maliyetleri düşük tutmak adına bazı farklılıklar gösterecek. Cihaz, Pro sürümünde bulunan periskop telefoto lensi hariç tutan çift kamera kurulumuyla donatılacak.

Ayrıca daha gelişmiş modelde kullanılan ultrasonik sensör yerine geleneksel bir optik parmak izi sensörünü entegre etmesi bekleniyor. 6.500 mAh batarya ile gelecek modelde120W hızlı şarj desteği yer alacağı ifade ediliyor.

Merakla beklenen yeni Realme modeli, gücünü bu işlemciyle dünyanın en uygun fiyatlı telefonu haline getirebilecek Snapdragon 8 Elite çipinden alacak. Daha önce bu çiple gelen modeller arasında ZTE Nubia Z70 Ultra, ASUS ROG Phone 9, RedMagic 10 Pro+, OnePlus 13, Xiaomi 15, OnePlus Ace 5 Pro ve Redmi K80 Pro gibi cihazlar yer alıyor.

Realme Neo 7 SE neler sunacak?

Realme Neo 7 SE ise serinin standart modeline oldukça benzer bir performans ortaya koyacak. Teknik özellik konusunda oldukça benzer bir deneyim sunacak bu iki model, işlemci tarafında farklılık gösterecek.

Realme Neo 7’nin MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 Plus çipiyle donatıldığı, Neo 7 SE’nin ise Dimensity 8400 ile geleceği belirtiliyor. Cihazın bu işlemciye sahip en ucuz telefon olacağı vurgulanıyor.