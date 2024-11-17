En iyi Xiaomi telefonlar: 2024 yılında hangisini seçmeli?

Xiaomi telefon modelleri son yıllarda tüketiciler tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Çinli teknoloji devinin piyasaya sunduğu cihazlar, tüketicilere yüksek performanslı ve nispeten daha uygun fiyatlı seçenekler sunuyor. Performans canavarı bu modeller Türkiye’de de son derece yaygın bir şekilde kullanılıyor. Peki ya piyasadaki en iyi Xiaomi telefonlar hangileri?

En iyi Xiaomi telefon modelleri arasında piyasada öne çıkan birbirinden kaliteli seçenekleri sizler için bir araya getirdik. Farklı segmentlere hitap eden ve performanstan asla ödün vermeyen bu seçenekler, aynı zamanda en iyi Android telefonlar arasında da sıkı bir rekabet ortaya koyuyor.

Xiaomi tarafından piyasaya sürülen yüksek kaliteli telefon modellerini bir araya getirdiğimiz bu listede, hem Türkiye hem de global çapta büyük ilgi gören bazı seçenekleri sıraladık. İşte piyasada mevcut olan en iyi Xiaomi telefonlar…

2024’te satın alınabilecek en iyi Xiaomi telefonlar

En iyi Xiaomi telefon modelleri listemizde birbirinden kaliteli 10 farklı seçenek yer alıyor. 2024 yılında satın alabileceğiniz en iyi Android telefonlar arasında da sınıflandırabileceğimiz bu modellerin hangileri olduğunu, satış fiyatlarını ve daha çok hangi tüketiciler için uygun olduklarını bir bakışta aşağıdaki tablodan görüntüleyebilirsiniz

Model Fiyatı Kimler için uygun? Xiaomi 15 Pro 700 dolar* Üst düzey performans ve kamera özelliklerine önem veren teknoloji tutkunları için mükemmel bir seçenek. Xiaomi 15 620 dolar* Amiral gemisi özelliklerini daha kompakt bir tasarımda isteyen ve üst düzey performansa önem veren kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak bir model. Xiaomi Mix Flip 67 bin 999 TL Katlanabilir telefon trendini deneyimlemek isteyen ve kompakt bir tasarım arayan tüketiciler için harika bir aday. Xiaomi Mix Fold 4 1.235 dolar* Katlanabilir ve büyük ekran deneyimi arayan, ayrıca iş odaklı çoklu görev kullanımı isteyen profesyoneller için doğru bir seçenek. Xiaomi 14 Ultra 74 bin 999 TL En iyi kamera ve premium özellikler isteyen fotoğraf tutkunları ve ileri teknoloji meraklılarına hitap eden bir model. Xiaomi 14 49 bin 999 TL Amiral gemisi özelliklerini nispeten makul fiyatla isteyen geniş bir kullanıcı kitlesi için başarılı bir cihaz. Xiaomi 14T Pro 46 bin 999 TL Güçlü performans ve uzun ömürlü batarya arayan oyun ve yoğun kullanım odaklı kullanıcılara hitap ediyor. Xiaomi 14T 32 bin 999 TL Dengeli performans ve şık tasarımı tercih eden, aynı zamanda bütçesine dikkat eden tüketicilere yönelik iyi bir seçenek. Xiaomi 13T Pro 31 bin 999 TL Üst düzey performans, hızlı şarj ve güçlü kamera özelliklerini isteyen oyun tutkunları için kullanışlı bir model. Xiaomi 13T 24 bin 999 TL Güçlü özellikleri uygun fiyatla arayan, daha dengeli bir akıllı telefon isteyen genel kullanıcılar için başarılı bir seçenek.

*Dolar cinsinden tabloya eklenen modeller henüz Türkiye pazarında satışa çıkmadı. Fakat bu cihazların yakın zamanda ülkemizde de raflara gelmesi bekleniyor.

Peki ya en iyi 10 Xiaomi telefon modeli hangisi? Sizler için farklı bütçe aralıklarına hitap eden en kaliteli seçenekleri bir araya getirdik. İşte en iyi Xiaomi telefonlar…

NOT: Listede yer alan Xiaomi telefonlar satış fiyatlarına göre azalan şekilde sıralanmıştır.

Xiaomi 15 Pro

Ekran: 6,73 inç 2K mikro kavisli OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

6,73 inç 2K mikro kavisli OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 512 GB ve 1 TB dahili depolama

512 GB ve 1 TB dahili depolama Ana kamera: 50 MP (Light Hunter 900, f/1,62, OIS)

50 MP (Light Hunter 900, f/1,62, OIS) İkinci kamera: 50 MP ultra geniş lens (Samsung S5KJN1, f/2,2)

50 MP ultra geniş lens (Samsung S5KJN1, f/2,2) Üçüncü Kamera: 50 MP periskop lens (Sony IMX858 sensör)

50 MP periskop lens (Sony IMX858 sensör) Selfie kamerası: 32 MP ön kamera (OV32B40 sensör)

32 MP ön kamera (OV32B40 sensör) Batarya kapasitesi: 90W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj destekli 6.100 mAh pil

90W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj destekli 6.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü

Amiral gemisi donanımı ile şu anda piyasadaki en iyi Xiaomi telefon modeli olarak karşımıza çıkan Xiaomi 15 Pro, performans canavarı bir deneyim arayan tüketiciler için ideal bir yapıya sahip. 6,73 inç 2K mikro kavisli OLED ekrana sahip olan cihaz, 120 Hz yenileme hızı sayesinde kullanıcılara son derece akıcı bir kullanım olanağı tanıyor.

Ön tarafta 32 MP IV32B40 sensörlü bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arkada ise 50 MP Light Hunter 900 ana kamera, 50 MP Samsung S5KJN1 ultra geniş açılı lens ve 50 MP Sony IMX858 periskop lense ev sahipliği yapıyor. 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğini bünyesinde barındıran Xiaomi 15 Pro, 6.100 mAh’lik devasa pil kapasitesiyle geliyor.

Piyasadaki en gelişmiş mobil işlemcilerden biri olan Qualcomm Snapdragon 8 Elite çipini kalbinde taşıyan Xiaomi 15 Pro, performans açısından hiçbir taviz vermiyor. Cihazda 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı yer alıyor. Son olarak cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemiyle çalıştığını da ekleyelim. Global pazarda yaklaşık 700 dolardan alıcı karşısına çıkan model, ilerleyen aylarda Türkiye pazarında da raflara gelmeye hazırlanıyor.

Xiaomi 15

Ekran: 6,36 inç OLED ekran, 2670×1200 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,36 inç OLED ekran, 2670×1200 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 512 GB ve 1 TB dahili depolama

512 GB ve 1 TB dahili depolama Ana kamera: 50 MP (Light Hunter 900, f/1,62, OIS)

50 MP (Light Hunter 900, f/1,62, OIS) İkinci kamera: 50 MP ultra geniş lens (Samsung S5KJN1, f/2,2)

50 MP ultra geniş lens (Samsung S5KJN1, f/2,2) Üçüncü Kamera: 50 MP telefoto lens (Samsung S5KJN5 sensör)

50 MP telefoto lens (Samsung S5KJN5 sensör) Selfie kamerası: 32 MP ön kamera (OV32B40 sensör)

32 MP ön kamera (OV32B40 sensör) Batarya kapasitesi: 90W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj destekli 6.100 mAh pil

90W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj destekli 6.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü

En iyi Xiaomi telefonlar listemizin ikinci sırasında karşımıza çıkan Xiaomi 15, geçtiğimiz aylarda Çin pazarında piyasaya duyuruldu. Serinin “Pro” modeli ile arasında yalnızca küçük bazı farklar bulunan bu cihaz, tıpkı büyük “abisi” gibi performanstan ödün vermeyen etkileyici bir deneyim vaat ediyor.

Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile çalışan cihaz, performans ve verimlilik konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Bununla birlikte cihaz 16 GB RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanı ile eşleştiriliyor. Şu anda piyasadaki en iyi Android telefonlar arasında boy gösteren model, her açıdan kullanıcılara istediklerini vermeyi başarıyor.

Mobil fotoğrafçılar için de ideal bir kamera konfigürasyonu sunan Xiaomi 15’te optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP Light Hunter 900 sensörlü ana kamera, 50 MP Samsung S5KJN1 sensörlü ultra geniş açılı lens ve 50 MP Samsung S5KJN5 sensörlü telefoto lense yer veriliyor. Cihazın ön kısmında ise mükemmel selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 32 MP’lik IV32B40 sensörlü bir kameraya alan açılıyor.

Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS 2.0 arayüzüyle kutudan çıkan yüksek performanslı Xiaomi 15 modeli 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğine ev sahipliği yapıyor. Cihaz 6.100 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. Henüz Türkiye pazarına giriş yapmayan, fakat çok yakında ülkemize gelmesi beklenen cihazın yurt dışındaki satış fiyatı ise 620 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

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Xiaomi Mix Flip

Boyutlar: 167,5 x 74 x 7,6 mm

167,5 x 74 x 7,6 mm Ağırlık: 190 gram

190 gram Harici ekran: 4 inç OLED ekran, 1,5K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit’e kadar parlaklık

4 inç OLED ekran, 1,5K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit’e kadar parlaklık Dahili ekran: 6,86 inç OLED ekran, 1,5 çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit’e kadar

6,86 inç OLED ekran, 1,5 çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit’e kadar İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

32 MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens

50 MP ana kamera ve 2x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 4.780 mAh pil

En iyi Xiaomi modelleri arasında öne çıkan bu cihaz, şirketin “ilk kapaklı katlanabilir telefonu” olarak dikkatleri üzerinde topluyor. Yalnızca 190 gram ağırlığa sahip olan model, kullanıcı dostu bir mobil deneyim yaratıyor. Görsel açıdan etkileyici bir tasarım ortaya koyan telefon, performans konusunda da sınırları ortadan kaldırarak Samsung Galaxy Z Flip 6 gibi segmentin öne çıkan modelleriyle iddialı bir rekabet ortaya koyuyor.

Kendi kategorisinde en iddialı seçeneklerden biri olan Xiaomi Mix Flip modeli 4 inçlik harici bir OLED ekrana sahip. Dahili ekranda ise 6,86 inçlik OLED panel yer alıyor. Her iki ekranın da 1,5K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklık desteğine sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle donatılan Xiaomi Mix Flip, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanıyla geliyor. Cihazda 32 MP selfie kamerası yer alırken, arkada ise 50 MP ana kamera ve 2x yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP telefoto lens sunuluyor.

67W hızlı şarj destekli 4.780 mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapan Xiaomi Mix Flip’in Türkiye fiyatı 67 bin 999 TL olarak tüketicilerin karşısına çıkıyor. Cihaz 12 GB+512 GB’lık versiyonuyla mor ve siyah olmak üzere çift renk seçeneğiyle listeleniyor.

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Xiaomi Mix Fold 4

Boyutlar: 159,4 x 143,3 x 4,6 mm (açık), 159,4 x 73,1 x 9,5 mm (kapalı)

159,4 x 143,3 x 4,6 mm (açık), 159,4 x 73,1 x 9,5 mm (kapalı) Ağırlık: 226 gram

226 gram Dahili ekran: 7,98 inç AMOLED ekran, 2.488 x 2.224 piksel çözünürlük, 120 Hz değişken yenileme hızı, 3.000 nit maksimum parlaklık, ultra ince cam (UTG)

7,98 inç AMOLED ekran, 2.488 x 2.224 piksel çözünürlük, 120 Hz değişken yenileme hızı, 3.000 nit maksimum parlaklık, ultra ince cam (UTG) Harici ekran: 6,56 inç AMOLED, 2520 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 120 Hz değişken yenileme hızı, 3.000 nit maksimum parlaklık

6,56 inç AMOLED, 2520 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 120 Hz değişken yenileme hızı, 3.000 nit maksimum parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 2x optik yakınlaştırma destekli 50 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırma destekli 10 MP periskop telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 2x optik yakınlaştırma destekli 50 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırma destekli 10 MP periskop telefoto lens Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil

67 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü

Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü Mevcut renkler: Mavi, siyah ve beyaz

Mavi, siyah ve beyaz Diğer özellikleri: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi sensör ve yanda parmak izi okuyucu

En iyi Xiaomi telefonlar listemizin performans canavarı katlanabilir modeli Xiaomi Mix Fold 4, tıpkı Samsung Galaxy Z Fold 6 gibi kitap şeklinde katlanabilen bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Selefine göre daha kompakt bir yapıya sahip olan cihaz, 500 bin kez katlanma garantili güçlü bir menteşe sistemi taşıyor. Cihazın 9,47 mm’lik kalınlığı, açıldığında ise 4,59 mm’ye kadar küçülüyor. Yalnızca 226 gram ağırlığında olan telefon Dragon Bone Engine 2.0 teknolojisine donatılıyor.

Cihazın dahili ekranında 7,98 inçlik bir AMOLED panel yer alıyor. Bu ekran 2488×2224 piksel çözünürlük kalitesi, 120 Hz değişken yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklık desteği ve TG ultra ince cam teknolojisiyle geliyor. Telefonun harici ekranı ise 6,56 inç AMOLED panel, 2520×1080 piksel çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklıkla güçlendiriliyor.

Performans canavarı bir donanıma sahip olan Xiaomi Mix Fold 4 modeli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle hizmet veriyor. 1 TB’a kadar dahili depolama ve 16 GB’a kadar RAM kapasitesi sunuluyor. 67W hızlı şarjlı 5.100 mAh pil kapasitesiyle çalışan telefon, Android 14 işletim sistemini temel alan HyperOS arayüzüyle kutudan çıkıyor.

Mobil fotoğrafçılar için de olağanüstü yetenekler sergileyen katlanabilir Xiaomi modeli 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 2x optik yakınlaştırma destekli 50 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırma destekli 10 MP periskop telefoto lens ile geliyor. Cihazın ön kısmında ise selfie çekimleri ve video konferans görüşmeleri için 16 MP’lik bir kameraya yer veriliyor.

Xiaomi Mix Fold 4 cihazı mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle tüketicilere sunuluyor. Henüz ne yazık ki Türkiye pazarında satışa sunulmayan modelin global fiyatı ise 1.235 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, Galaxy Z Fold 6’ya en güçlü alternatiflerden biri olarak da kabul ediliyor.

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Xiaomi 14 Ultra

Boyut: 75,3 x 161,4 x 9,2 mm

75,3 x 161,4 x 9,2 mm Ağırlık: 224,4 gram

224,4 gram Ekran: 2K çözünürlüklü 6,73 inç AMOLED LTPO ekran, 120 Hz yenileme hızı

2K çözünürlüklü 6,73 inç AMOLED LTPO ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP OmniVision OV32B40 ön kamera

32 MP OmniVision OV32B40 ön kamera Ana kamera: 50 MP Sony Lytia LYT-900 ana kamera

50 MP Sony Lytia LYT-900 ana kamera İkinci kamera: 50 MP Sony IMX858 ultra geniş lens

50 MP Sony IMX858 ultra geniş lens Üçüncü kamera: 50 MP Sony IMX858 periskop lens

50 MP Sony IMX858 periskop lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, IP68, ödemeler için NFC, stereo ses ve USB-C 3.2

5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, IP68, ödemeler için NFC, stereo ses ve USB-C 3.2 Batarya kapasitesi: 90 watt hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil

90 watt hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 arayüzü

Çinli teknoloji devinin en gelişmiş modellerinden bir tanesi olan Xiaomi 14 Ultra şu anda Türkiye’de satın alabileceğiniz en iyi Xiaomi telefon modeli olarak biliniyor. Üst düzey özellikleri bir araya getiren cihaz, neredeyse her alanda kullanıcıların beklentilerine ayak uyduruyor. Mobil oyunculuk, mobil fotoğrafçılık ve çok daha fazlasına hitap eden seçenek, tüketiciler için kusursuz bir deneyime kapı aralıyor.

2K çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,73 inç AMOLED LTPO ekranla gelen Xiaomi 14 Ultra, 32 MP OmniVision OV32B40 selfie kamerası taşıyor. Cihazın arka tarafta yer alan üçlü kamera setini ise 50 MP Sony Lytia LYT-900 ana kamera, 50 MP IMX858 ultra geniş açılı lens ve 50 MP IMX858 periskop lens paylaşıyor.

Qualcomm’un amiral gemisi yonga setlerinden Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle donatılan cihaz, piyasadaki en iyi Xiaomi telefonlar arasında kabul ediliyor. 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanıyla sunulan modelde 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, IP68, ödemeler için NFC, stereo ses ve USB-C 3.2 desteklerine yer veriliyor.

90W hızlı şarj desteğine sahip olan Xiaomi 14 Ultra’da 5.300 mAh batarya bulunuyor. Kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkan model Xiaomi’nin resmi internet sitesinde siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 74 bin 999 TL karşılığında satılıyor.

Ayrıca şirket, Xiaomi 14 Ultra Photography Kit sürümünü de ülkemizde tüketicilerle buluşturuyor. Eşsiz bir kamera deneyimi vadeden bu versiyon, “Parmaklarınızın ucundaki sonsuz ilham” sloganıyla karşımıza çıkıyor.

Telefonunuzu anında bir fotoğraf makinesine dönüştürebileceğiniz seçenek, fotoğraf tutacağını kolayca monte edip istediğiniz zaman dilediğiniz yerde üst düzey bir mobil fotoğrafçılık deneyimine ulaşmanıza yardımcı oluyor. Xiaomi 14 Ultra Photography Kit’in Türkiye fiyatı 99 bin 999 TL olarak listeleniyor.

Xiaomi 14

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,36 inç C8 LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3 bin nit parlaklık

1,5K çözünürlüklü 6,36 inç C8 LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3 bin nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB veya 16 GB RAM

8 GB, 12 GB veya 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana kamera (f/1,6, OIS), 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2, 115 derece) ve 50 MP sensörlü telefoto lens (3,2x yakınlaştırma, OIS)

50 MP sensörlü ana kamera (f/1,6, OIS), 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2, 115 derece) ve 50 MP sensörlü telefoto lens (3,2x yakınlaştırma, OIS) Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2, stereo ses ve IP68

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2, stereo ses ve IP68 Batarya kapasitesi: 90 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hızlı şarj destekli 4.610 mAh pil

90 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hızlı şarj destekli 4.610 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü

2024 yılında satın alınabilecek en iyi Xiaomi telefonlar arasında yer alan bu cihaz, geçen yılki amiral gemisi model olarak hala pazarda ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yüksek performanslı bir Android telefon arayan tüketiciler için son derece kaliteli seçeneklerden bir tanesi olan bu model; gelişmiş işlemcisi, kusursuza yakın görüntüleme deneyimi, hızlı performansı, geniş pil ömrü ve kaliteli kamera setiyle adından söz ettiriyor.

1,5K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklık desteğine ev sahipliği yapan 6,36 inç C8 TLPO OLED ekranla güçlendirilen Xiaomi 14 modeli önde 32 MP selfie kamerası sunuyor. Arkada ise optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 3,2x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto sensörle geliyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle çalışan Xiaomi 14’te 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı yer alıyor. Android 14 işletim sistemini temel alan HyperOS arayüzüyle hizmet veren telefon, 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4.610 mAh pil kapasitesiyle kullanıcı dostu bir batarya performansına kapı aralıyor.

Yeşil, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Xiaomi 14 modeli şirketin resmi internet sitesinde 12 GB+512 GB’lık versiyonuyla 49 bin 999 TL’den tüketiciler ile buluşuyor.

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Xiaomi 14T Pro

Ekran: 6,67 inç AMOLED ekran, 1220×2712 piksel çözünürlük kalitesi, 144 Hz yenileme hızı, 4.000 nit tepe parlaklık

6,67 inç AMOLED ekran, 1220×2712 piksel çözünürlük kalitesi, 144 Hz yenileme hızı, 4.000 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+

MediaTek Dimensity 9300+ RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

12 GB veya 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lens Batarya kapasitesi: 120 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

120 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü

En iyi Xiaomi telefonlar deyince elbette ki Xiaomi 14T Pro’dan bahsetmeden geçmek pek de doğru olmayacaktır. Şirketin üst düzey telefon portföyünde yer alan bu cihaz, başta mobil fotoğrafçılık yetenekleri olmak üzere gelişmiş donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

1220×2712 piksel çözünürlük kalitesine sahip olan cihaz, etkileyici bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor. Cihazda 6,67 inç AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekranın 144 Hz yenileme hızını desteklediği, böylelikle kullanıcılara son derece akıcı bir performans sağladığı belirtiliyor. Öte yandan telefon, 4.000 nit tepe parlaklık oranıyla güneş ışığı altında bile oldukça rahat bir kullanıma olanak tanıyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400+ çipiyle güçlendirilen cihaz, yüksek performansı sayesinde en iyi Xiaomi telefon modelleri arasında gösteriliyor. 16 GB’a kadar RAM’e sahip olan telefonda 1 TB’a kadar dahili depolama alanı opsiyonları yer alıyor. Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkan model, Xiaomi’nin geliştirdiği HyperOS kullanıcı arayüzüyle çalışıyor.

120W hızlı şarj desteğiyle kullanıcılar için epey konforlu bir mobil deneyim sağlayan Xiaomi 14T Pro, 5.000 mAh’lik ideal pil kapasitesi ile öne çıkıyor. Cihaz, Xiaomi’nin internet sitesinde 46 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Xiaomi 14T

Ekran: 6,67 inç AMOLED ekran, 1220×2712 piksel çözünürlük kalitesi, 144 Hz yenileme hızı, 4.000 nit tepe parlaklık

6,67 inç AMOLED ekran, 1220×2712 piksel çözünürlük kalitesi, 144 Hz yenileme hızı, 4.000 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra

MediaTek Dimensity 8300 Ultra RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

12 GB veya 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama

256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lens Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

67 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü

En iyi Xiaomi telefon cihazları arasında nispeten daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkan Xiaomi 14T, “Pro” modelinin küçük kardeşi olarak geliyor. Ekran özellikleri konusunda 14T Pro ile neredeyse aynı yapıya sahip olan modelde 144 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklık destekli 6,67 inç AMOLED ekran bulunuyor.

MediaTek Dimensity 8300 Ultra yonga setiyle donatılan Xiaomi telefon modeli 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön kısmında 32 MP selfie kamerası bulunurken; arkadaysa 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lense yer açılıyor.

Kullanıcı dostu bir pil ömrü deneyimi vaat eden Xiaomi 14T, 67 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Android 14 tabanlı HyperOS arayüzüyle kutudan çıkan Xiaomi 14T’nin Türkiye fiyatı 32 bin 999 TL olarak listeleniyor.

Xiaomi 13T Pro

Boyutlar: 162,2 x 75,7 x 8,49 mm

162,2 x 75,7 x 8,49 mm Ağırlık: 206 gram

206 gram Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED CrystalRes ekran, 144 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED CrystalRes ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9200 Plus

MediaTek Dimensity 9200 Plus GPU: Arm Immortalis-G715 GPU

Arm Immortalis-G715 GPU RAM kapasitesi: 12GB, 16GB veya 24GB LPDDR5X RAM

12GB, 16GB veya 24GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 depolama

256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü telefoto lens ve 12 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü telefoto lens ve 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6, USB-C bağlantı noktası, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68 sertifikası

5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6, USB-C bağlantı noktası, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68 sertifikası Pil kapasitesi: 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

En iyi Xiaomi telefonlar listemizin fiyat-performans odaklı seçeneği olan Xiaomi 13T Pro, daha makul fiyatlara yüksek performanslı bir cihaz arayan tüketiciler için son derece başarılı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Şık bir tasarıma sahip olan telefon, 6,67 inç AMOLED CrystalRes ekrana sahip. Bu ekranda 144 Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük kalitesi destekleniyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9200 Plus çipinden güç alan Xiaomi 13T Pro modeli 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanıyla sunuluyor. Cihazda 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6, USB-C bağlantı noktası, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68 sertifikası destekleri yer alıyor.

Ön tarafta 20 MP selfie kamerasına sahip olan telefon, arkada ise 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü telefoto lens ve 12 MP sensörlü ultra geniş lens olacak şekilde üçlü kamera setiyle donatılıyor. 120W hızlı şarj destekli cihaz, 5.000 mAh batarya kapasitesiyle ideal bir pil ömrü vaat ediyor. Xiaomi 13T Pro’nun Türkiye fiyatı 31 bin 999 TL olarak sunuluyor.

Xiaomi 13T

Boyutlar: 162,2 x 75,7 x 8,49 mm

162,2 x 75,7 x 8,49 mm Ağırlık: 193 gram

193 gram Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED CrystalRes ekran, 144 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED CrystalRes ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 8200 Ultra

MediaTek Dimensity 8200 Ultra GPU: Mali-G610 MC6 GPU

Mali-G610 MC6 GPU RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB LPDDR5 RAM

8 GB veya 12 GB LPDDR5 RAM Dahili depolama alanı: 256 GB UFS 3.1 dahili depolama

256 GB UFS 3.1 dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü telefoto lens ve 12 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü telefoto lens ve 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6, USB-C bağlantı noktası, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68 sertifikası

5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6, USB-C bağlantı noktası, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68 sertifikası Pil kapasitesi: 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

En iyi Xiaomi telefonlar listemizin son sırasında yer alan Xiaomi 13T, “Pro” olan abisine göre donanım tarafında küçük bazı tavizler ile karşımıza çıkıyor. 1,5K çözünürlük kalitesi ve 144 Hz yenileme hızını destekleyen 6,67 inç AMOLED CrystalRes ekran kullanıcılara sunuluyor. Böylelikle yüksek kaliteli bir görüntüleme deneyimine kapı aralanıyor.

MediaTek’in Dimensity 8200 Ultra çipiyle donatılan Xiaomi 13T, 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı ile eşleştiriliyor. Önde 20 MP selfie kamerası sunan telefon, arkada ise üçlü kamera modülünde 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü telefoto lens ve 12 MP sensörlü ultra geniş lens sunuyor.

Kullanıcı dostu bir pil deneyimi sunan Xiaomi 13T’te 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Android 13 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6, USB-C bağlantı noktası, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68 sertifikası destekleriyle geliyor. Xiaomi 13T’nin Türkiye fiyatı şu anda 24 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor.

Xiaomi telefonlarda en çok merak edilenler

Çinli teknoloji devi Xiaomi son yıllarda premium segmente hitap eden birçok kaliteli akıllı telefon seçeneği ile karşımıza çıkmış olsa da halen bazı tüketiciler bu markaya karşı birtakım soru işaretleri besliyor. Kullanıcılar tarafından Xiaomi cihazlarla ilgili en çok merak edilen bazı soruları cevaplarıyla birlikte sizler için bir araya getirdik.

Xiaomi ile Redmi arasındaki fark ne?

Esas itibariyle Redmi telefonlar da Xiaomi tarafından üretilen modeller oluyor. Redmi, Xiaomi’nin bir alt markası olarak hizmet veriyor. Yine de iki marka arasında bazı önemli farklılıklar da bulunuyor. Xiaomi telefonlar genellikle Redmi modellerine göre daha üst düzey bir donanımla geliyor. Bu cihazlar hem satış fiyatı hem de teknik özellikleri bakımından Redmi’den daha avantajlı bir konumda yer alıyor.

Fakat yine de Xiaomi son dönemlerde Redmi çatısı altında da üst düzey amiral gemisi cihazlar üretmeye başladı. Dolayısıyla şirketin bu iki marka arasında yarattığı ayrım, muhtemelen yakın gelecekte ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Xiaomi ile POCO arasındaki fark ne?

Tıpkı Redmi’de olduğu gibi POCO da Xiaomi’nin bir alt markası olarak tüketicilere hizmet veriyor. Bu noktada Xiaomi, Redmi ve POCO markalarını donanım ve fiyat bakımından farklı bir şekilde konumlandırmayı tercih ediyor.

Özet olarak POCO daha bütçe dostu seçenekler içerirken, Redmi’nin genellikle orta segmente hitap ettiğini, Xiaomi’nin ise daha pahalı ve premium modellere ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz.

Öte yandan Xiaomi, uygun fiyatlı oyun telefonları için de POCO markasını tercih ediyor. Şirketin bütçe dostu oyuncu telefonu seçenekleri POCO etiketiyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Xiaomi telefonların kalitesi nasıl?

Her segmente yönelik birbirinden kullanışlı akıllı telefon modellerini bünyesinde barındıran Çinli teknoloji devi Xiaomi, giriş seviyesi modellerden premium cihazlara kadar birçok farklı seçeneği portföyünde sunuyor. Fakat yine de bazı tüketiciler, muhtemelen markanın Çin menşeili olması nedeniyle bir önyargı besleyerek “Xiaomi telefonlar nasıl?” sorusunu yöneltiyor.

Xiaomi telefonlar kalite bakımından rakipleriyle yarışacak ölçüde bir performans sergiliyor. Elbette ki üst düzey seçenekler hem performans hem de dayanıklılık gibi hususlarda daha başarılı diyebiliriz. Fakat yine de giriş seviyesi uygun fiyatlı modellerin de segmentine ve fiyat aralığına göre kaliteli olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi telefonlar Android mi?

Diğer pek çok Çinli şirkette olduğu gibi Xiaomi telefonlar da Android işletim sistemi ile çalışıyor. Fakat şirket, tıpkı Samsung’un One UI yazılımında yaptığı gibi HyperOS kullanıcı arayüzü ile mevcut Android sürümünün optimize edilmiş bir versiyonunu kullanıcılara sunuyor.

Xiaomi telefonlar kaç yıl güncelleme alıyor?

Genellikle amiral gemisi akıllı telefon modelleri için daha uzun süre güncelleme desteği sağlayan Xiaomi, bu konuda iddialı markalardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket Xiaomi 15 ve Xiaomi 14 gibi serilerinde en az 4 büyük Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik yamaları vaat ediyor.

“T” serisi gibi üst-orta seviye cihazlarda en az 3 yıl Android, 4 yıl güvenlik yamasını destekleyen şirket, orta ve alt segmentlerde ise 2 yıl Android ve 3 yıl güvenlik yamasını destekliyor.

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Sonuç

En iyi Xiaomi telefonlar listemizin sonuna gelirken, listede yer alan tüm seçeneklerin farklı segment ve kullanıcı profillerine hitap ettiğini vurgulamakta fayda var. Elbette ki listedeki cihazlar hem donanım hem de fiyat etiketleri bakımından birbirlerine göre farklılık içeriyor. Bazı cihazlar gelişmiş kamera yetenekleri ile öne çıkarken, bazıları ise yüksek hızlı güçlü performanslarıyla fark yaratıyor.

Dolayısıyla “en iyi Xiaomi telefon modeli hangisi?” sorusunun aslında net bir yanıtı olmadığını, bu noktada tüketicilerin belirlediği kriterlerin önemli olduğunu belirtelim. Örneğin performanstan taviz vermeyen kullanıcılar için Xiaomi 15 Pro iyi bir seçenek olarak görünürken, katlanabilir bir telefon arayanlara ise Xiaomi Mix Flip daha ideal olacaktır. Öte yandan bütçe dostu bir seçenek arayanlara ise Xiaomi 13T veya Xiaomi 13T Pro’nun öne çıktığını ekleyelim.

Peki ya size göre en iyi Xiaomi telefonlar hangileri? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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