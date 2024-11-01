Amiral gemisi Xiaomi 15 serisi neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatları

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi ile karşımıza çıktı. Üst düzey özelliklere sahip olan Xiaomi 15 ve 15 Pro modelleri kısa süre önce resmen tanıtıldı. Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite çipini kalbinde taşıyan cihazlar, performans canavarı özellikleriyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Xiaomi’nin yeni telefonu, yılın en çok beklenen telefonları arasında yer alıyor. Aynı zamanda cihaz, yıla damgasını vurmaya aday görünüyor. Amiral gemisi model, iPhone 16 ve Samsung Galaxy S24 serisiyle doğrudan rekabet edebilecek etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Kategorisinin en güçlü seçenekleri arasında değerlendirilen bu modeller, kendi segmentinde adeta bir devrim yaratmayı vaat ediyor. İşte Xiaomi 15’in teknik özellikleri, satış fiyatı ve merak edilen tüm detayları…

Xiaomi 15 özellikleri ve fiyatı

Ekran 6,36 inç OLED ekran, 2670×1200 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM Kapasitesi 12 GB ve 16 GB RAM Dahili Depolama Alanı 512 GB ve 1 TB dahili depolama Ana Kamera 50 MP (Light Hunter 900, f/1,62, OIS) İkinci Kamera 50 MP ultra geniş lens (Samsung S5KJN1, f/2,2) Üçüncü Kamera 50 MP telefoto (Samsung S5KJN5, f/2.0 ve OIS) Selfie Kamerası 32 MP ön kamera (OV32B40 sensör) Batarya Kapasitesi 90W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj destekli 5.400 mAh pil İşletim Sistemi Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü

Xiaomi 15’in ön tarafında 2670×1200 piksel çözünürlüğe sahip 6,36 inç OLED ekran bulunuyor. Ekranda önceki modele kıyasla düşmelere karşı direnci 10 kata kadar artırmayı vaat eden Dragon Crystal cam paneli bulunuyor. 1-120 Hz dinamik yenileme hızı için LTPO desteğine sahip olan model, doğrudan güneş ışığıyla aydınlatıldığında bile görüntüleme için maksimum 3.200 nit parlaklık sunuyor.

Yeni Snapdragon 8 Elite çipiyle güçlendirilen Xiaomi 15, çoklu görevlerde yüksek performans vaat ediyor. İşlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolamadan oluşan başlangıç seçeneğiyle çalışıyor. Bununla birlikte ayrıca 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB seçenekleri de tüketicilere sunuluyor.

Kamera tarafında şirket, Leica ile ortaklığına devam ediyor. Xiaomi 15’te 50MP LightHunter 900 ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3,2x telefoto lens yer alıyor. Ön kısımda ise 32 MP OmniVision OV32B40 selfie kamerası karşımıza çıkıyor. 90W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip olan Xiaomi 15, 5.400 mAh’lik güçlü bir pil kapasitesiyle geliyor.

Xiaomi 15’in fiyatı 620 dolardan başlayan rakamlarla tüketicilere sunuluyor. Cihaz dört farklı renkte mağazalarda yerini alıyor. Bu renkler Lila Mor, Yumuşak Çimen Yeşili, Siyah ve Beyaz olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yüksek parlaklık kullanan “Brilliant Silver” renginde özel bir versiyon da yer alıyor.

Xiaomi 15 ayrıca 40 renk tonu arasından seçim yapılabilecek özelleştirilmiş bir versiyonla da satışa sunulacak. Bu sürüm 16 GB + 512 GB modelde mevcut olacak. Cihazın fiyatı ise 700 dolardan tüketicilere hitap edecek.

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Xiaomi 15 Pro özellikleri ve fiyatı

Ekran 6,73 inç 2K mikro kavisli OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM Kapasitesi 12 GB ve 16 GB RAM Dahili Depolama Alanı 512 GB ve 1 TB dahili depolama Ana Kamera 50 MP (Light Hunter 900, f/1,62, OIS) İkinci Kamera 50 MP ultra geniş lens (Samsung S5KJN1, f/2,2) Üçüncü Kamera 50 MP periskop lens (Sony IMX858 sensör) Selfie Kamerası 32 MP ön kamera (OV32B40 sensör) Batarya Kapasitesi 90W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj destekli 6.100 mAh pil İşletim Sistemi Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü

Temel modelden farklı olarak Xiaomi 15 Pro’nun ekranı, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,73 inç 2K mikro kavisli OLED panele sahip. Daha büyük boyut, devasa bir 6.100 mAh batarya kapasitesinin dahil edilmesine ve temel modelle aynı şarj özelliklerine olanak tanıyor.

Snapdragon 8 Elite çipi 12 GB RAM + 256 GB depolama kapasitesiyle başlayan konfigürasyonlarla karşımıza çıkıyor. Bunun dışında 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB seçenekleri de mevcut. Cihaz 50 MP Light Hunter 900 ana kamera, 50 MP Samsung JN1 ultra geniş sensör ve 50 MP Sony IMX858 5X periskop lens ile etkileyici bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sağlıyor.

Xiaomi 15 Pro’nun fiyatı 770 dolardan başlayan rakamlarla tüketicilere sunuluyor.

Peki siz Xiaomi 15 serisi akıllı telefon ailesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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