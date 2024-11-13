RedMagic 10 Pro ve 10 Pro Plus tanıtıldı: En iyi oyun telefonu mu?

2024 yılının en iyi oyun telefonları arasına konumlandırılan RedMagic 10 Pro ve 10 Pro Plus modelleri resmen tanıtıldı. Merakla beklenen cihazlar, üst düzey performanslarıyla şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

RedMagic imzalı yeni oyuncu telefonları başta PUBG olmak üzere birçok mobil oyunda kusursuz bir deneyim sağlamaya odaklanıyor. Son derece şık ve kendine has birer tasarıma sahip olan modeller, Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipini kalbinde taşıyor.

Yılın en iddialı oyuncu telefonları neler sunuyor?

“Oyun telefonları” arasında pazardaki rekabeti güçlendirecek yeni performans canavarı cihazlar, RedMagic’in aktardığı bilgilere göre AnTutu kıyaslama platformunda 3.291.328 puan aldı. Serinin “Pro Plus” modeli 24 GB’a kadar LPDDR5X ULTRA RAM (9600 Mbps) ve 1 TB UFS 4.0 PRO dahili depolama desteğiyle rakiplerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

RedMagic 10 Pro serisinde 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, %95,3 ekran-gövde oranı, 2.000 nit maksimum parlaklık ve 2.592 Hz PWM ile 6,85 inç BOE Q9+ OLED ekran bulunuyor. 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5X RAM ile gelen cihazlar; 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanıyla karşımıza çıkıyor.

RedMagic’in yeni modelleri 3 nanometre litografi ile üretilmiş Snapdragon 8 Elite çipiyle donatılıyor. Bunun yanı sıra şirket, daha iyi bir performans için 2K çözünürlük ve 120 FPS’yi destekleyen Red Core R3 çipiyle güçlendiriliyor. Şirketin kendi geliştirdiği bu çip, oyuncu performansında sınırları üst noktalara taşımayı vaat ediyor.

RedMagic 10 Pro serisi termal iletken jelden 13 kat daha fazla olan 80W/mk termal iletkenliğe sahip kompozit sıvı metal soğutmayı kullanan ilk seri olarak öne çıkıyor. Öte yandan 23.000 RPM’lik yüksek hızlı santrifüj fan, 12.000 mm² alana sahip buhar odası ve 5.200 mm² süper iletken bakır folyo da yer alıyor.

Yalnızca oyunculara değil, üst düzey performans arayan herkese hitap ediyor

f/1.88 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitlemeye sahip 50 megapiksel OmniVision OV50E40 ana kamera ile karşımıza çıkan cihazlarda f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel OmniVision OV50D ultra geniş sensör ve 2 megapiksel OmniVision OV02F10 makro sensör yer alıyor. Selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 16 megapiksel OmniVision OV16A1Q ekran altı kamera bulunuyor.

RedMagic 10 Pro modeli 80W hızlı şarj destekli 6.500 mAh pil kapasitesiyle donatılırken, “Pro Plus” seçeneğinde ise 120W hızlı şarjlı 7.050 mAh’lik batarya yer alıyor. İddialara göre serinin gelişmiş modeli yalnızca 11 dakikada yüzde 0’dan yüzde 50’ye, yarım saat içindeyse yüzde 100’e kadar şarj dolumu sağlıyor. Android 15 işletim sistemine sahip modellerde RedMagic OS 10.0 arayüzü kullanılıyor.

RedMagic 10 Pro teknik özellikleri

Boyutlar: 163,42 × 76,14 × 8,9 mm

163,42 × 76,14 × 8,9 mm Ağırlık: 229 gram

229 gram Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,85 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit maksimum parlaklık

1,5K çözünürlüklü 6,85 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit maksimum parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ekran altı selfie kamerası

16 MP ekran altı selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera / 50 MP ultra geniş açılı lens / 2 MP makro lens

50 MP ana kamera / 50 MP ultra geniş açılı lens / 2 MP makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 6.500 mAh pil

80W hızlı şarjlı 6.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Red MagicOS 10.0 kullanıcı arayüzü

RedMagic 10 Pro Plus teknik özellikleri

Boyutlar: 163,42 × 76,14 × 8,9 mm

163,42 × 76,14 × 8,9 mm Ağırlık: 229 gram

229 gram Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,85 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit maksimum parlaklık

1,5K çözünürlüklü 6,85 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit maksimum parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 16 GB ve 24 GB RAM

16 GB ve 24 GB RAM Dahili depolama alanı: 512 GB ve 1 TB dahili depolama

512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ekran altı selfie kamerası

16 MP ekran altı selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera / 50 MP ultra geniş açılı lens / 2 MP makro lens

50 MP ana kamera / 50 MP ultra geniş açılı lens / 2 MP makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 120W hızlı şarjlı 7.050 mAh pil

120W hızlı şarjlı 7.050 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Red MagicOS 10.0 kullanıcı arayüzü

RedMagic 10 Pro serisi fiyatları ne kadar?

İlk olarak Çin pazarında piyasaya çıkan amiral gemisi oyun telefonları şimdiden büyük bir ilgi gördü. RedMagic 10 Pro cihazı 4.999 ¥ (yaklaşık 23 bin 750 ₺) karşılığında satılırken, RedMagic 10 Pro Plus ise 5.999 ¥ (yaklaşık 28 bin 500 ₺) fiyat etiketi ile listeleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: