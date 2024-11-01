Yılın en iddialı telefonları arasında: OnePlus 13 özellikleri ve fiyatı

OnePlus, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile donatılmış birinci sınıf akıllı telefon pazarındaki en yeni modelini piyasaya sundu. Uzun süredir merakla beklenen ve hakkında çok fazla sızıntı haberi ortaya çıkan OnePlus 13 nihayet resmen tanıtıldı.

OnePlus’ın yeni modeli, önceki nesle kıyasla küçük değişiklikler sunan bir tasarıma sahip. Cihaz birinci sınıf bir kaplama ile geliyor. Arka kameralar için geniş bir dairesel modül sunmasıyla dikkat çekiyor. OnePlus’a göre model, suya ve toza karşı tam korumayı garanti eden IP68/IP69 sertifikasıyla geliyor. Üst düzey telefon, yüksek dirençli cam arka kaplamalı metal bir yapıyla sunuluyor.

OnePlus 13 teknik özellikleri

Boyutlar 162,9 x 76,5 x 8,5 mm Ağırlık 210 g Ekran 2K çözünürlüklü 6,82 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM Kapasitesi 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM Dahili Depolama Alanı 256 GB, 512 GB ve 1 TB Selfie Kamerası 32 MP ön kamera Ana Kamera 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1,6, Sony LYT-808) İkinci Kamera 50 MP sensörlü ultra geniş lens (120°, makro) Üçüncü Kamera 50 MP sensörlü periskop lens (OIS, 3x optik yakınlaştırma) Batarya Kapasitesi 100 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil İşletim Sistemi Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC Diğer Özellikler IP68/IP69 sertifikalı, stereo ve kızılötesi ses

OnePlus 13, 2K çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı sunan 6,82 inç OLED LTPO ekrana sahip. Cihaz aynı zamanda ekrana entegre edilmiş bir ultrasonik parmak izi okuyucusu sunuyor. Akış hizmetlerinde içerik tüketmek için yüksek kaliteli stereo ses deneyimi sağlanıyor.

1 TB dahili depolama alanıyla 24 GB’a kadar RAM ile birlikte çalışan OnePlus 13, Qualcomm tarafından yakın zaman önce duyurulan amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipinden güç alıyor. Telefon aynı zamanda 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC’nin yanı sıra ev cihazlarını kontrol etmek için bir kızılötesi sensöre de sahip.

OnePlus 13, 50 MP ana sensör (Sony LYT808) ile geliyor. Ayrıca 50 MP ultra geniş lens ve 3x’e kadar optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop sensörü de bulunuyor. Öte yandan cihazın ön kısmında 32 MP kalitesinde bir selfie kamerası yer alıyor. Şirket, 30 fps’de 8K’ya kadar video kaydı yapabilen bu sensörlerin her ortamda en iyi görüntüleri sunacağını garanti ediyor. Ayrıca kameraların Hasselblad ortaklığında geliştirildiğini de ekleyelim.

OnePlus’ın yeni modeli 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkıyor. Android 15 işletim sistemini temel alan ColorOS 15 kullanıcı arayüzüyle hizmet veriyor. OnePlus tarafından geliştirilen yazılım görüntü düzenleme, web sayfası özetleme, geliştirilmiş yazma ve hatta yeni bir sesli asistan gibi yapay zekayı temel alan bir dizi yeni özellik getiriyor.

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OnePlus 13 fiyatı ne kadar?

İlk olarak Çin’de duyurulan OnePlus 13’ün henüz küresel pazara ne zaman geleceği bilinmiyor. OnePlus 13 fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

12 GB + 256 GB – 4.499 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 21 bin 500 TL)

– 4.499 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 21 bin 500 TL) 12 GB + 512 GB – 4.899 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 23 bin 500 TL)

– 4.899 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 23 bin 500 TL) 16 GB + 512 GB – 5.299 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 25 bin 500 TL)

– 5.299 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 25 bin 500 TL) 24 GB + 1 TB – 5.999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 28 bin 900 TL)

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