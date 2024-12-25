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    Realme Neo 7 SE, performans canavarı Dimensity 8400 çipiyle geliyor

    Önümüzdeki ay piyasaya çıkacak Realme Neo 7 SE, performans canavarı MediaTek Dimensity 8400 yonga setiyle gelecek.
    Realme Neo 7 SE
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    • Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Realme Neo 7 SE, Dimensity 8400 çipiyle karşımıza çıkacak.
    • Realme'nin yeni modeli, aynı işlemciye sahip olacak Redmi Turbo 4 ile doğrudan rekabet edecek.
    • Her iki cihaz da Ocak 2025'te resmi olarak Çin pazarında duyurulacak.

    MediaTek yakın zaman önce birinci sınıf bir orta sınıf yonga seti olan Dimensity 8400’ü duyurdu. Redmi, Ocak 2025’te piyasaya çıkacak Redmi Turbo 4 modelinin bu işlemciye sahip ilk telefonlardan biri olacağını doğruladı. Kısa bir süre sonra Realme de benzer bir açıklama yaparak Dimensity 8400’e sahip bir cihaz piyasaya süreceğini onayladı.

    Realme şimdiye kadar ne yazık ki bu modelin adını resmi olarak açıklamadı. Ancak Digital Chat Station’ın iddialarına göre Dimensity 8400 çipli yeni model Realme Neo 7 SE olacak. Üst düzey bir performansa sahip olacak cihaz, pazarda Redmi Turbo 4 ile sıkı bir rekabete girecek.

    Realme Neo 7 SE hakkında ilk detaylar geldi

    Gizmochina’nın haberine göre Realme tarafından yayınlanan tanıtım afişi, yalnızca Dimensity 8400 yonga setine sahip bir telefonun piyasaya sürüleceğini doğruladı. Fakat ne yazık ki cihazın adını ya da hangi seriye ait olacağını söylemedi. Pek çok kaynağa göre bunun Neo serisi bir model olma ihtimali yüksek görünüyor.

    Digital Chat Station tarafından Weibo’dan paylaşılan bir gönderide, söz konusu telefonun Realme Neo 7 SE olduğu öne sürülüyor. MediaTek’in yeni amiral gemisi çipiyle donatılacak cihaz, Redmi Turbo 4 modeline doğrudan rakibi olarak karşımıza çıkacak.

    Realme Neo 7 SE - MediaTek Dimensity 8400

    Söylentilere göre Redmi Turbo 4, POCO X7 adıyla küresel pazara sunulacak. Küçük bir hatırlamak gerekirse Realme GT Neo 6 SE modeli dünya çapında Realme GT 6T olarak yeniden adlandırıldı. Muhtemelen Realme Neo 7 SE, Çin dışındaki ülkelere Realme GT 7T adı altında gelecek.

    Realme Neo 7 SE modelinde yer alacak Dimensity 8400 yonga seti 4 nanometre litografi kullanılarak üretiliyor. GPU’da maksimum 3,25 GHz frekansta bir Cortex-A725 çekirdeği, 3 GHz’de üç Cortex-A725 ve 2,1 GHz’de dört Cortex-A725 bulunuyor. 1.300 MHz’de Immortalis-G720 MC7 kullanılıyor.

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    Geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Realme Neo 7 modeli 7.000 mAh pil kapasitesi ile karşımıza çıkmıştı. İddialara göre merakla beklenen yeni Realme Neo 7 SE cihazı 6.000 mAh ya da 7.000 mAh’lik bir batarya ünitesiyle gelecek. Cihaz Redmi Turbo 4 ile aynı dönemlerde, Ocak 2025’te piyasaya çıkacak.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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