Realme Neo 7 devasa pil gücüyle tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme Neo 7 bugün resmi olarak Çin pazarında duyuruldu.

Güçlü bir performansa ev sahipliği yapan model, MediaTek'in geliştirdiği Dimensity 9300 Plus çipinden güç alıyor.

Etkileyici donanımının yanı sıra cihaz, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Realme, popüler akıllı telefon serisi olan Neo’yu “GT” ailesinden ayırıp bağımsız bir hale getirdi. Bununla birlikte şirket, yenilenen Neo serisindeki ilk cihazını piyasaya sundu. Realme Neo 7 modeli Çin pazarında resmi olarak tanıtıldı.

Şirketin yeni modeli, şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte model, gelişmiş bir performansa odaklanıyor. IP69 sertifikasıyla suya dayanıklılık ortaya koyan ürün, devasa pil kapasitesi ve etkileyici görüntüleme deneyimiyle adından söz ettirmeye aday görünüyor.

Göz alıcı bir görünüm sunan yeni Realme telefonu metal ve cam yapıyla geliyor. Crystal Armor Glass teknolojisiyle düşme ve çizilme gibi olası tehlikelere karşı direnç ortaya koyan model, özel dokuya sahip arka paneliyle konforlu bir tutuş hissi sağlıyor.

Realme Neo 7 özellikleri

Boyutlar: 162,55 × 76,39 × 8,56 mm

162,55 × 76,39 × 8,56 mm Ağırlık: 213 gram

213 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç 8T LTPO OLED S2 BOE ekran, 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızı ve 6.000 nit tepe parlaklık

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç 8T LTPO OLED S2 BOE ekran, 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızı ve 6.000 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 9300 Plus

MediaTek Dimensity 9300 Plus RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera (OIS, Sony IMX882) ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP ana kamera (OIS, Sony IMX882) ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, GPS, Kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, GPS, Kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 7.000 mAh pil

80W hızlı şarjlı 7.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 kullanıcı arayüzü

Realme Neo 7 modeli 6,78 inç 8T LTPO OLED S2 BOE ekrana, Full HD+ çözünürlüğe (2.780 x 1.264 piksel), 120 Hz yenileme hızına, %100 DCI-P3 renk gamına, 2.600 Hz PWM’ye, maksimum 6.000 nit parlaklığa ve kenarlara sahip. Cihazın kalınlığı ise yalnızca 1,49 mm olarak belirtiliyor.

GSMArena’nın haberine göre MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 9300 Plus çipini kalbinde taşıyan Realme cihazında 7.700 mm²’lik buhar odasından oluşan gelişmiş bir soğutma sistemi yer alıyor. Bununla beraber 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolamaya sahip bellek yapılandırmaları sunuluyor.

7.000 mAh pil kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği ile gelen cihaz, Realme’ye göre 1.800 şarj döngüsünden veya 5 yıllık kullanımdan sonra bile yüzde 80’de kalacak bir batarya ömrü sağlıyor. Android 15 işletim sistemini temel alan Realme UI 6.0 arayüzüyle hizmet veren üründe 5G, 4G LTE, çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve GPS destekleri bulunuyor.

Realme Neo 7 modeli kamera setinde optik görüntü sabitleme ve f/1.88 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel Sony IMX882 ana sensör sunuyor. Bunun yanı sıra f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş sensör de yer alıyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için cihazda f/2,45 çözünürlüğünde 16 megapiksel ön kamera taşınıyor.

Realme Neo 7 fiyatı

İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan Realme Neo 7’nin fiyatı belli oldu. Cihaz 12 GB + 256 GB’lık sürümüyle 2.199 CNY başlangıç fiyatıyla sunuluyor. Cihazın global pazara ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı.