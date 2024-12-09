Redmi K80 cam tavanı kırdı: 1 milyon satış bandını geçti

Redmi K80 serisi yaklaşık 10 günde 1 milyondan fazla satış yapmayı başardı.

K80 ve K80 Pro, Çin'de tüketicilerin adeta ilgi odağı haline geldi.

Üst düzey donanımıyla öne çıkan modellerin çok yakında global pazara "küçük bir sürprizle" gelmesi bekleniyor. Cihazlar uluslararası arenada isim değişikliği yapabilir.

Yakın zaman önce tanıtılan Redmi K80 serisi akıllı telefon ailesi yalnızca 10 günde 1 milyonun üzerinde satışa ulaşarak büyük bir dikkat toplamayı başardı. Çinli markanın elde etmiş olduğu bu çarpıcı başarı, ilk günde 660 bin akıllı telefonun hızlı biçimde satılmasıyla başladı. Rakamlar, şirketin “K” serisinin tarihinde yeni bir rekora işaret ediyor.

Markanın genel müdürü Wang Teng Thomas, Redmi K80 serisi modellerinin geleceğine olan güvenini dile getirerek bu seriyi 2025 için önemli bir ürün olarak tanımladı. Üst düzey teknik özellikleri ile öne çıkan seri, Çin pazarında kısa süre içinde gerçekleştirdiği bu kayda değer satış grafiğiyle tüketicilerin gözdesi haline gelmiş gibi görünüyor.

Mevcut iki modelin teknik özellikleri, güç ve konforun mükemmel bir karışımını sunuyor. Temel model Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi kullanırken, K80 Pro ise daha güçlü olan Snapdragon 8 Elite çipinden güç alıyor. Üst düzey telefon serisi 2.499 CNY (yaklaşık 325 Euro) başlangıç ​​fiyatıyla raflarda boy gösteriyor.

Şirketin ulaşmış olduğu bu satış rakamları, Redmi’nin rekabetçi fiyatlarla üstün özelliklere dayalı yaklaşımının tüketiciler arasında başarılı olmaya devam ettiğini gösteriyor. Son 11 yılda küresel olarak 105 ülkeye gönderilen 11,1 milyardan fazla cihazla öne çıkan şirket, teknoloji sektöründeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Redmi K80 serisi global pazarda isim değiştirecek

Ortaya çıkan detaylara göre Redmi K80 serisi global pazarda farklı isimlere sahip olabilir. K80 ve K80 Pro’nun uluslararası pazarlarda POCO markası altında piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor.

Redmi K80, uluslararası olarak POCO F7 Pro adı altında raflara gelebilir. Daha gelişmiş seçenek olan K80 Pro ise POCO F7 Ultra olarak adlandırılabilir.

Diğer söylentiler, Çin’de beklenen Redmi Turbo 4 Pro’nun POCO F7 olarak dünyaya tanıtılabileceğini öne sürüyor. Redmi Turbo 4’ün yıl sonundan önce çıkması bekleniyor. Dimensity 8400 çip ve 90W hızlı şarjla donatılacak cihaz, üst seviye için yeni bir referans olmaya hazırlanıyor.

Redmi K80 teknik özellikleri

Boyutlar: 160,26 × 74,95 × 8,12 mm

160,26 × 74,95 × 8,12 mm Ağırlık: 209 gram

209 gram Ekran: 2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 GPU: Adreno 750 GPU

Adreno 750 GPU RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5X RAM

12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş sensör

50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş sensör Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE ve NFC

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE ve NFC Batarya kapasitesi: 90W şarjlı 6.550 mAh pil

90W şarjlı 6.550 mAh pil İşletim sistemi: HyperOS 2.0

Redmi K80 Pro teknik özellikleri