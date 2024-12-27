Performans canavarı OnePlus Ace 5 ve 5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

OnePlus Ace 5 ve Ace 5 Pro modelleri resmi olarak tanıtıldı.

Üst düzey bir performans sunan modeller, Qualcomm'un amiral gemisi çipleriyle donatılıyor.

Gelişmiş özelliklere sahip olan cihazlar performanstan taviz vermeyen donanımlarının yanı sıra şık tasarımlarıyla da dikkat topluyor.

OnePlus amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya sundu. Üst düzey özelliklere sahip olan OnePlus Ace 5 ve Ace 5 Pro modelleri resmi olarak nihayet tanıtıldı. Uzun süredir hakkında birçok sızıntı haberi ortalıkta dolaşan modeller, performanstan ödün vermeyen güçlü donanımının yanı sıra göz alıcı tasarımıyla da dikkat çekiyor.

OnePlus’ın yeni üst düzey akıllı telefon serisi minimal ve şık bir görünüm sunuyor. Her iki modelde de 6.000 mAh’in üzerinde pil kapasiteleri yer alıyor. Bununla birlikte mobil oyunculuk deneyimi için güçlü bir performansa ev sahipliği yapılıyor. Serinin her iki modelinde de Qualcomm’un amiral gemisi işlemcilerine yer veriliyor.

OnePlus’tan üst düzey telefon arayanlar için iki yeni seçenek

GSMArena’nın haberine göre İkilinin en güçlüsü olan OnePlus Ace 5 Pro, Galaxy S24 ve iPhone 16 gibi rakiplerininkine benzer kare tasarımı tercih ederek önceki neslin kıvrımlarından ayrışıyor. Metal kenarlar düz, ön ve arka cam paneller ise düz, ekranın etrafında çok ince ve simetrik kenarlar bulunuyor.

Cihaz üç renk seçeneği ile sunuluyor. Küçük parlak noktalara sahip siyah, kamera alanından başlayan dairesel dokuya sahip lila ve daha dayanıklı porselen kaplamanın kullanılmasıyla öne çıkan sade beyaz renkler ilgi odağı haline geliyor.

Daha basit ama yine de oldukça güçlü bir yapıya sahip olan OnePlus Ace 5 ise “Pro” modelinin özelliklerinin çoğunu koruyor. Fakat daha düşük fiyata ulaşmak için bazı kesintiler yapıyor. Görünüm ve yapı aynı kalsa da renk seçenekleri farklılık gösteriyor. Bunlar mat siyah, “titanyum” grisi ve seramik kaplamalı yeşil olarak raflarda boy gösteriyor.

OnePlus Ace 5 özellikleri

Ekran: 6,78 inç AMOLED ekran, 2780 × 1264 piksel 1,5K çözünürlük, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 1,07 milyar renk desteği, 1.600 nit parlaklık, HDR10+ ve Dolby Vision ile HDR

6,78 inç AMOLED ekran, 2780 × 1264 piksel 1,5K çözünürlük, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 1,07 milyar renk desteği, 1.600 nit parlaklık, HDR10+ ve Dolby Vision ile HDR İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM

12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama Arka kamera: 50 MP ana (f/1,8 diyafram açıklığı, OIS), 8 MP Ultra Geniş (f/2,2 diyafram açıklığı, 112°) ve 2 MP makro (f/2,4)

50 MP ana (f/1,8 diyafram açıklığı, OIS), 8 MP Ultra Geniş (f/2,2 diyafram açıklığı, 112°) ve 2 MP makro (f/2,4) Selfie kamerası: f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 6.400 mAh pil

80W hızlı şarjlı 6.400 mAh pil Boyutlar: 161,8 x 75,8 x 8,1 mm

161,8 x 75,8 x 8,1 mm Ağırlık: 206 g (siyah veya titanyum), 223 g (seramik yeşili)

206 g (siyah veya titanyum), 223 g (seramik yeşili) İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

OnePlus Ace 5 Pro özellikleri

Ekran: 6,78 inç AMOLED ekran, 2780 × 1264 piksel 1,5K çözünürlük, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 1,07 milyar renk desteği, 1.600 nit parlaklık, HDR10+ ve Dolby Vision ile HDR

6,78 inç AMOLED ekran, 2780 × 1264 piksel 1,5K çözünürlük, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 1,07 milyar renk desteği, 1.600 nit parlaklık, HDR10+ ve Dolby Vision ile HDR İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM

12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama Arka kamera: 50 MP ana (f/1,8 diyafram açıklığı, OIS), 8 MP Ultra Geniş (f/2,2 diyafram açıklığı, 112°) ve 2 MP makro (f/2,4)

50 MP ana (f/1,8 diyafram açıklığı, OIS), 8 MP Ultra Geniş (f/2,2 diyafram açıklığı, 112°) ve 2 MP makro (f/2,4) Selfie kamerası: f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarjlı 6.100 mAh pil

100W hızlı şarjlı 6.100 mAh pil Boyutlar: 161,8 x 75,8 x 8,2 mm

Ağırlık: 207 g (siyah veya lila), 217 g (seramik beyazı)

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

OnePlus Ace 5 serisi fiyatları

OnePlus Ace 5 ve 5 Pro halihazırda Çin’de ön satışa sunuldu ve 31 Aralık’ta satışa sunulması planlanıyor. Serinin standart modeli 2.299 CNY (yaklaşık 11 bin TL), “Pro” seçeneği ise 3.399 CNY (yaklaşık 16 bin TL) karşılığında satılıyor.

Son olarak yakın zamanda Ace 5 modelinin küresel pazarda da boy göstermesi bekleniyor. Fakat bu cihaz global pazara muhtemelen OnePlus 13R adı altında gelecek. Önümüzdeki haftalarda konuya ilişkin OnePlus’ın duyuru yapacağı tahmin ediliyor.