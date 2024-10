Snapdragon 8 Elite çipli Realme GT 7 Pro, Assassin’s Creed’i kusursuz oynatıyor

Realme’nin yeni amiral gemisi telefonu bu ay sonunda resmi olarak piyasaya sunulacak. Artık geri sayımı başlayan Realme GT 7 Pro modelinin olağanüstü bir performansa ev sahipliği yapacağına dair birçok söylenti ortalıkta dolaşıyordu. Gelen son raporlarla birlikte ise bu dedikodular artık onaylanmış gibi görünüyor.

Yakın zaman önce bir kıyaslama testinde ortaya çıkan Realme GT 7 Pro, 3 milyonun üzerinde dikkat çekici bir puan elde etmeyi başardı. Qualcomm tarafından duyurulan Snapdragon 8 Elite çipini bünyesinde taşıyacak olan cihaz, üst seviye performansıyla yepyeni bir rekora imza attı.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse serinin halefi, Snapdragon 8 Gen 3 çipi ile 2,1 milyon puan elde etmişti. Realme GT 7 Pro’nun 3 milyonu aşan puana sahip olması, cihazın performansını katlayarak çarpıcı bir şekilde büyüteceğine işaret ediyor.

Çok yakında resmi olarak duyurulması beklenen Realme’nin GT 7 Pro’su sızdırılan videosu dikkat topladı. Videoda akıllı telefon bir denetleyiciye bağlı olduğu, cihazdaki içeriğin ise televizyonda oynatıldığı görülüyor. Performans canavarı telefonun AAA düzeyindeki oyunları bile son derece rahat bir şekilde çalıştırabilme yeteneği gözler önüne seriliyor.

This leaked video shows the realme GT 7 Pro can even handle large AAA games, with impressive graphics and frame rates. It's equipped with the Snapdragon 8 Elite, indicating that realme has fully optimized this chipset. Waiting for the official release. pic.twitter.com/nx0K2Q6A40

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 21, 2024