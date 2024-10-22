Snapdragon 8 Elite çipli Realme GT 7 Pro, Assassin’s Creed’i kusursuz oynatıyor

Realme’nin yeni amiral gemisi telefonu bu ay sonunda resmi olarak piyasaya sunulacak. Artık geri sayımı başlayan Realme GT 7 Pro modelinin olağanüstü bir performansa ev sahipliği yapacağına dair birçok söylenti ortalıkta dolaşıyordu. Gelen son raporlarla birlikte ise bu dedikodular artık onaylanmış gibi görünüyor.

Yakın zaman önce bir kıyaslama testinde ortaya çıkan Realme GT 7 Pro, 3 milyonun üzerinde dikkat çekici bir puan elde etmeyi başardı. Qualcomm tarafından duyurulan Snapdragon 8 Elite çipini bünyesinde taşıyacak olan cihaz, üst seviye performansıyla yepyeni bir rekora imza attı.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse serinin halefi, Snapdragon 8 Gen 3 çipi ile 2,1 milyon puan elde etmişti. Realme GT 7 Pro’nun 3 milyonu aşan puana sahip olması, cihazın performansını katlayarak çarpıcı bir şekilde büyüteceğine işaret ediyor.

Realme GT 7 Pro en büyük AAA oyunları bile rahatlıkla çalıştıracak

Çok yakında resmi olarak duyurulması beklenen Realme’nin GT 7 Pro’su sızdırılan videosu dikkat topladı. Videoda akıllı telefon bir denetleyiciye bağlı olduğu, cihazdaki içeriğin ise televizyonda oynatıldığı görülüyor. Performans canavarı telefonun AAA düzeyindeki oyunları bile son derece rahat bir şekilde çalıştırabilme yeteneği gözler önüne seriliyor.

This leaked video shows the realme GT 7 Pro can even handle large AAA games, with impressive graphics and frame rates. It's equipped with the Snapdragon 8 Elite, indicating that realme has fully optimized this chipset. Waiting for the official release. pic.twitter.com/nx0K2Q6A40 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 21, 2024

Amiral gemisi donanımıyla rakiplerinin önüne geçecek yeni Realme modeli, üst düzey bir donanım gerektirdiği bilinen Ubisoft’un Assassin’s Creed serisinden bir oyunu sorunsuz şekilde çalıştırırken görülüyor. Ice Universe sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yeni Snapdragon 8 Elite yonga setinin tam gücünü vurgulayarak olağanüstü grafik kalitesini ve kare hızını öne çıkarıyor.

Öte yandan Realme GT 7 Pro’nun yeteneklerinin yalnızca işlemcinin ham gücüyle sınırlı olmadığını da belirtmekte yarar var. Sınıfının en iyi seçeneklerinden bir tanesi olacak akıllı telefon modeli, videoda gösterilen Ubisoft oyununun akıcı oynanışıyla da doğrulanan gelişmiş grafik optimizasyonunu da vaat ediyor.

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Kısa süre önce Qualcomm tarafından resmi olarak tanıtılan Snapdragon 8 Elite işlemcisi yakında Realme GT 7 Pro modeline olağanüstü bir performans kazandıracak. Fakat elbette ki yeni işlemci yalnızca Realme’nin modelinde karşımıza çıkmayacak. Yakın tarihlerde bu yonga setinin iQOO 13, OnePlus 13 ve Xiaomi 15 serisi gibi diğer üst düzey akıllı telefonlarda da kullanılacağı biliniyor.

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