Instagram’dan sonra sıra Roblox’ta! Türkiye’de Roblox erişim engeline çarptırıldı

Roblox erişim engeli kararıyla ülkemizde engellendi. Geçen hafta Cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı neticesinde Instagram platformuna erişim kısıtlaması getirilmişti. Aradan bir hafta geçmeden BTK’dan bir diğer engelleme kararıysa Roblox’a uygulandı.

Çevrimiçi bir oyun olarak bilinen Roblox kullanıcıların kendi oyunlarını yaratmaları ve bunu arkadaşlarıyla paylaşmalarına imkan sağlıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir kullanıcı tabanına hitap eden platform bugün alınan bir kararla ülkemizde artık erişilemiyor. Şimdilik bu kararın gerekçeleri resmi olarak paylaşılmadı. Ancak ilerleyen saatlerde konuya ilişkin daha fazla detay ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Roblox neden açılmıyor? BTK’dan erişim engeli kararı

Şu anda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan sorgu sayfasına Roblox’u arattığımızda platformun erişim engeli cezasına çarptırıldığı görülüyor. BTK’nın sitesinde bununla ilgili olarak “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadelerine yer veriliyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünden de kararın detaylarını görebilirsiniz.

“Roblox neden açılmıyor?” ve “Roblox kapandı mı?” gibi sorular son birkaç saattir sosyal medya platformlarında oyunseverler tarafından sık sık dile getirilen bir tartışma haline geldi. Fakat şu anda dek resmi makamlardan bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Roblox neden yasaklandı? İlk detaylar ortaya çıktı

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Roblox neden kapatıldı?” sorusuna yanıt aradı. Konuya ilişkin yetkililerle görüştüğünü dile getiren gazeteci, kullanıcıların kendi oyunlarını ürettiği bu platformda +18 içeriklere sahip oyunların da yer aldığını ifade ettiklerini söyledi. Haskoloğlu’nun konuyla alakalı tam açıklaması şöyle oldu:

Çocukların oyun oynadığı ve oyun ürettiği platfrom olan Roblox'a erişim engeli getrildi. Konuştuğum yetkililer, Roblox'ta çocuklara göre olmayan içeriklerin yer alması nedeniyle bu kararın alındığını söylediler. Seks oyunlarının yer aldığını belirttiler. Gerekçeli karar henüz… pic.twitter.com/JOCD2TV6ZO — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) August 7, 2024

“Çocukların oyun oynadığı ve oyun ürettiği platform olan Roblox’a erişim engeli getrildi. Konuştuğum yetkililer, Roblox’ta çocuklara göre olmayan içeriklerin yer alması nedeniyle bu kararın alındığını söylediler. Seks oyunlarının yer aldığını belirttiler. Gerekçeli karar henüz elime ulaşmadı.”

Yani Roblox’un kapanma sebebi şimdilik ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Peki ya siz Roblox erişim engeli ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Konuya ilişkin fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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