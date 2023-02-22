BTK kararıyla Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirildi

Kısa bir süre önce Twitter ve TikTok gibi bazı popüler sosyal medya platformlarının bant genişliği daraltılmış, kullanıcıların bu servislere ulaşmaları büyük ölçüde kısıtlanmıştı. Şimdi ise benzer bir kısıtlama Ekşi Sözlük’e geldi. Türkiye’nin en önemli sosyal ağları arasında kabul edilen Ekşi Sözlük, dün akşamdan bu yana Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişime engellenmiş durumda.

BTK’nın resmi internet sitesinden, ‘Site Bilgileri Sorgu Sayfası’ üzerinden Ekşi Sözlük’e dair arama gerçekleştirildiğinde ise platform hakkında uygulanmakta olan karar şu şekilde görünüyor: “eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.”

BTK henüz Ekşi Sözlük’ün neden engellendiğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Öte yandan Ekşi Sözlük Twitter hesabı üzerinden şirket, şu açıklamayla karşımıza çıktı: “Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız.”

merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız. — ekşi sözlük (@sozluk) February 21, 2023

Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut da yine platformun Twitter hesabında paylaşılan açıklamaya benzer bir şekilde, engelleme kararının araştırıldığını ve bilgi edindikçe konuya ilişkin paylaşım yapılmaya devam edileceğini belirtti. Platformun kurucusu olan Sedat Kapanoğlu ise yetkili makamların dünyanın en popüler Türk sosyal medya platformu olan Ekşi Sözlük’e erişimi kestiğini belirterek, sitenin ülkemizdeki son depremlerden etkilenen bölgelerde yardım çağrıları oluşturduğunu ve yardım sağlamak için yoğun bir şekilde kullanıldığının altını çizdi.

Sosyal medyadan Ekşi Sözlük için yoğun destek

Ekşi Sözlük’e erişim kısıtlaması getirilmesi üzerine sosyal medyada pek çok kullanıcı, bu duruma tepki gösterdi. Tepkisini ifade edenler arasında rakip sözlük siteleri de yer alıyordu. İnci Sözlük, “Böyle bir şeyi kabullenmiyoruz. Seçimlere giderken ifade özgürlüğünü kısmak normal değildir. BTK’nın böyle bir haddi ve görevi yoktur. BTK Başkanını istifaya davet ediyoruz” şeklinde sert bir açıklamada bulundu. Uludağ Sözlük ise şu kısa mesaja yer verdi: “Hepimizi kapatın, siz de rahat edin.”

Ekşi Sözlük’ün kapatılma sebebi şimdilik maalesef bilinmiyor. Fakat kısa süre içinde BTK’nın konuya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.