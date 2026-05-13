Android Show 2026 özeti: Android 17, Gemini Intelligence ve daha fazlası

Google, Android Show 2026'da önemli duyurular gerçekleştirdi.

Gemini Intelligence, kullanıcı adına proaktif işlemler yapabilen agentik bir yapay zeka platformu olarak lanse edildi.

Android 17 işletim sistemi, özellikle de içerik üreticileri için pratik yenilikler sunacak.

Googlebook adıyla duyurulan yeni dizüstü bilgisayar serisi, yapay zeka odaklı özelliklerle sonbaharda raflara gelecek.

Teknoloji devi Google, merakla beklenen The Android Show 2026 etkinliğinde heyecan dolu duyurularla karşımıza çıktı. Google I/O öncesinde gerçekleştirilen bu lansman, Android 17 işletim sisteminin yanı sıra yapay zekadan dizüstü bilgisayarlara kadar geniş çaplı bir yelpaze içeriyor.

Şirket, yapay zekayı bir adım daha öteye taşıyan Gemini Intelligence platformu ve tamamen yeni bir cihaz kategorisi olan Googlebook laptop serisini ilk kez tanıttı. Özellikle de yapay zekanın işletim sistemiyle olan derin entegrasyonu, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek gibi görünüyor..

Android Show 2026 etkinliğindeki tüm duyurular

Google bu etkinliğinde Android 17 işletim sisteminden Googlebook laptop modellerine, Gemini Intelligence yapay zekasından yeni dijital refah özelliklerine kadar birçok önemli duyuru gerçekleştirdi.

YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan Android Show 2026 I/O Edition etkinliğinin tam kaydını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Android Show 2026’da duyurulan tüm yenilikler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Android 17 işletim sistemi

Meta ile yapılan iş birliği sayesinde, içerik oluşturucular için tasarlanmış çeşitli araçlar karşımıza çıktı. Başka bir yazılıma başvurmanıza gerek kalmadan kendinizi ve akıllı telefonunuzun ekranını aynı anda kaydetmenizi sağlayan Screen Reactions özelliği tanıtıldı. Bu yeni özellik ilk defa bu yaz Google Pixel cihazlarında kullanıcılarla buluşacak.

Instagram’ın Edits adlı düzenleme uygulamasına yeni bir özellik daha geldi. Yapay zeka kullanarak fotoğraf ve videoların kalitesini artıran “Akıllı Geliştirme” özelliği sunuldu. Bir diğer yenilik olan “Ses Ayrıştırma” aracı ise müzik, gürültü ve rüzgarla ilgili ses parçalarını kolaylıkla ayırmanıza yardımcı olacak.

Android Show 2026 etkinliğinde ayrıca Samsung’un amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ve mobil fotoğrafçılık odaklı performans canavarı Vivo X300 Ultra gibi akıllı telefonlar için Samsung ile birlikte geliştirilen APV formatı da tanıtıldı.

Öte yandan Adobe Premiere nihayet bu yaz resmi olarak Android’e geliyor. Şirket, uygulamadan doğrudan YouTube Shorts oluşturmak için özel şablonlar ve efektler sunmaya başlıyor.

Quick Share ve AirDrop uyumluluğu konusunda da önemli bir adım atıldı. Bu yıl Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi ve Honor kullanıcıları da bu destekten nihayet faydalanma imkanı elde edecek. Bununla birlikte şu anda iOS cihazlarla bulut üzerinden anında içerik paylaşmanıza olanak tanıyan bir QR kodu oluşturmanın zaten mümkün olduğunu da ekleyelim.

Yine benzer bir noktaya dokunan Google, iOS’tan Android’e dosya aktarımını da iyileştirdi. Bu yazdan itibaren Samsung Galaxy ve Pixel cihazlarda mesajları, şifreleri, fotoğrafları ve daha fazlasını kablosuz olarak aktarmaya nihayet izin verilmeye başlanacak.

Gemini Intelligence

Android Show 2026 etkinliğinde duyurulan Gemini Intelligence, kullanıcıların günlük aktivitelerinde daha fazla yardımcı olmak üzere tasarlanıyor. Bu yenilik, veri gizliliğinizi garanti altına alırken size tam kontrol sağlayan yapay zeka tabanlı bir platform olarak lanse ediliyor.

Kısaca özetlemek gerekirse, rezervasyon yapmak ya da sepetinize belirli ürünler eklemek gibi belirli görevleri proaktif olarak gerçekleştirmek için yüksek kaliteli donanım ve yazılımı entegre ediyor. Kullanıcıların bu noktada yalnızca son aşamada satın almayı onaylaması gerekiyor.

Örneğin Notlar uygulamanızda uzun bir alışveriş listeniz olduğunu varsayalım. Listenin üzerindeki güç düğmesini basılı tutup, Gemini’dan evinize teslim edilmesini istediğiniz tüm ürünlerden oluşan bir sepet oluşturmasını isteyebileceksiniz.

Android için Chrome da Gemini ile daha da derinlemesine entegre bir hale geliyor. Bu sayede internet sayfalarını bağlam olarak kullanarak sorular sormanız ya da görevleri tamamlamanız mümkün hale geliyor. Öte yandan form otomatik tamamlama özelliğiyle Gemini Intelligence, Google hesabınıza bağlı uygulamalardan veri kullanacak. Bu da özelliği daha da kullanışlı hale getirecek.

Android Show 2026 etkinliğinde duyurulan bir diğer özellik ise Gboard Rambler oluyor. Bu özelliği kullanmak için göndermek istediğiniz mesajı söylemeniz yeterli olacak. Gemini duraklamalar, tekrarlar ya da diğer hatalar ne olursa olsun, her şeyi otomatik olarak düzeltecek.

Son olarak Gemini Intelligence ile “Create Your Widget” özelliğini kullanarak, kendi açıklamalarınıza göre kişiselleştirilmiş özel widget’lar oluşturabilmek mümkün hale geliyor. Bu hamle, Android cihazlarda kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

Googlebook

Google etkinlikte sürpriz şekilde yeni bir cihaz kategorisi olan Googlebook ile karşımıza çıktı. Bu yeni model, tamamen Gemini Intelligence tarafından desteklenen ve bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan dizüstü bilgisayarlar olarak lanse edildi.

Bu dizüstü bilgisayarlar Android akıllı telefonlarla sorunsuz bir şekilde entegre olacak. Bu sayede herhangi bir mobil uygulamayı daha büyük bir ekranda da görüntüleyebileceksiniz. Açıklanan ilk ortaklar arasında Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo yer alıyor. Fakat ne yazık ki henüz bu cihazların tam özellikleri açıklanmadı.

Yine de Google ürünle alakalı ilk bilgileri verdi. Cihazın yüksek kaliteli bir tasarım ve ışık çubuğuna sahip olacağı vurgulanıyor. Googlebook modelleri ayrıca Gemini’a hızlıca sorular sormanıza ve ekranda görünenlerle etkileşim kurmanıza olanak tanıyan “Magic Pointer” ve kişiselleştirilmiş widget’lar oluşturabileceğiniz “Create Your Widget” gibi yeni özellikleri de destekleyecek.

Android Auto

Android Auto artık akıcı animasyonlar ve widget desteği içeren Material 3 Expressive tasarımı da dahil olmak üzere yeni özellikler kazanıyor. Google’ın sürükleyici navigasyon özelliği, kullanıcı deneyimini daha da kullanışlı ve dinamik bir hale getirecek gibi görünüyor.

Bununla birlikte bazı otomobiller artık Dolby Atmos ile birlikte 60 fps’de Full HD video desteği sunuyor. Bunlar arasında BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault ve Volvo modelleri yer alıyor. Gemini Intelligence özellikleri ise yıl sonuna kadar Android Auto’da kullanıma sunulacak.

Dijital refah

Google, Android Show 2026 etkinliğinde son olarak akıllı telefon kullanımının kontrolsüzlüğünü sağlıklı bir şekilde yönetmeye yardımcı olmak için tasarlanmış Pause Point aracını duyurdu.

Basitçe söylemek gerekirse bu özellik, sizi kelimenin tam anlamıyla bir mola vermeye zorluyor. Bu mola sırasında rehberli nefes egzersizleri yapabiliyor ya da alternatif, daha sağlıklı uygulamalar için önerilere göz atabilirsiniz.

Son olarak Noto 3D adı verilen yeni 3 boyutlu emojiler duyuruldu. Bu emojiler yılın ilerleyen dönemlerinde ilk olarak Pixel serisi akıllı telefonlarda kullanıma sunulacak.

Haftaya Google I/O 2026’da daha fazla yenilik duyurulacak

Google’ın Android Show 2026 etkinliğinde gerçekleştirdiği duyurular bunlarla sınırlı. Fakat çok fazla bekletmeden şirket, 19 Mayıs Salı günü YouTube’dan canlı olarak yayınlanacak Google I/O 2026 etkinliğini gerçekleştirecek.

Çok sayıda duyuruya ev sahipliği yapacak Google I/O 2026 için geri sayım başlamış durumda. Yapay zeka odaklı yeniliklerin tanıtılacağı lansman şimdiden Android kullanıcıları arasında büyük bir heyecan oluşturdu.