WhatsApp’ta mesaj nasıl sabitlenir? Süresiz sabitleme ve sabitlemeyi kaldırma

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WhatsApp’ta bir mesajı sabitlemek için mesajı basılı tutmanız, menüden Sabitle seçeneğine dokunmanız ve sabitleme süresini seçmeniz yeterli. Sabitlenen mesaj sohbetin en üstünde bir şerit olarak görünüyor ve bu şeride dokunulduğunda sohbetteki asıl mesaja gidiliyor. Bireysel sohbetlerde ve gruplarda aynı anda en fazla üç mesaj sabitlenebiliyor.

Sabitleme süresi uzun süre 24 saat, 7 gün ve 30 gün seçenekleriyle sınırlıydı. WhatsApp Ekim 2026’da bu seçeneklere süre sınırı olmayan sabitlemeyi de ekledi. Böylece grup kuralları, adres ya da toplantı bağlantısı gibi kalıcı bilgiler süre dolduğu için yeniden sabitlenmek zorunda kalmadan sohbetin üstünde durabiliyor.

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WhatsApp’ta mesaj nasıl sabitlenir?

WhatsApp’ın yardım sayfasına göre mesaj sabitleme adımları Android, iPhone ve bilgisayarda küçük farklarla aynı şekilde ilerliyor. Android telefonlarda şu adımları izleyebilirsiniz:

Sabitlemek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbeti açın. Mesajı basılı tutun. Ekranın sağ üstündeki üç nokta simgesine, ardından Sabitle’ye dokunun. Sabitleme süresini seçin ve onaylamak için yeniden Sabitle’ye dokunun.

iPhone’da ise menü doğrudan mesajın üzerinde açılıyor:

Sohbeti açın ve sabitlemek istediğiniz mesajı basılı tutun. Açılan menüden Sabitle’ye dokunun. Sabitleme süresini seçin.

WhatsApp Web ve masaüstü uygulamasında imlecinizi mesajın üzerine getirin ve mesajın köşesinde beliren ok simgesine tıklayın. Açılan menüden Sabitle’yi seçin, süreyi belirleyin ve yeniden Sabitle’ye tıklayın.

WhatsApp’ta mesaj süresiz sabitlenebilir mi?

WhatsApp, 29 Ekim 2026’da gruplara getirdiği dört yeni özellikle birlikte mesajları süresiz sabitleme imkanı da sundu. Şirketin duyurusuna göre kullanıcılar artık baştan bir süre seçmek istemezlerse önemli mesajları kalıcı olarak sabitli tutabiliyor. Süresiz sabitlenen mesaj, siz ya da gruptaki yetkili bir kişi kaldırana kadar sohbetin üstünde kalıyor.

Özellik Android ve iOS’ta kademeli olarak dağıtılıyor, bu nedenle henüz her hesapta görünmeyebilir. Süre seçme ekranında yeni seçeneği görmüyorsanız WhatsApp’ı Google Play ya da App Store’dan güncel sürüme yükseltebilirsiniz. Sabitleme süresi seçenekleri şöyle:

Süre Ne zaman kalkar? Uygun kullanım 24 saat Ertesi gün aynı saatte Günlük plan, buluşma saati 7 gün Bir hafta sonra Haftalık toplantı, etkinlik duyurusu 30 gün Bir ay sonra Aylık aidat, ödev ya da proje bilgisi Süresiz Elle kaldırılana kadar Grup kuralları, adres, kalıcı bağlantılar

WhatsApp’ta kaç mesaj sabitlenebilir?

Bir sohbette aynı anda en fazla üç mesaj sabitlenebiliyor. Birden fazla mesaj sabitlendiğinde sohbetin üstündeki şeritte kaç mesajın sabitlendiği gösteriliyor ve en son sabitlenen mesaj ilk sırada yer alıyor. Diğer sabitlenmiş mesajları görmek için şeride arka arkaya dokunmanız yeterli.

Dördüncü bir mesajı sabitlemek istediğinizde önce mevcut sabitlemelerden birini kaldırmanız gerekiyor. Bu sınır hem bireysel sohbetler hem de gruplar için geçerli.

WhatsApp grubunda mesaj sabitleme ve yönetici izni

Gruplarda mesajları kimin sabitleyebileceğine grup yöneticileri karar veriyor. Yöneticiyseniz bu izni şu adımlarla açıp kapatabilirsiniz:

Grup sohbetini açın ve en üstteki grup adına dokunun. Grup izinleri’ne dokunun. Üyelerin de mesaj sabitleyebilmesi için “Grup ayarlarını düzenleyebilir” seçeneğini açın, yalnızca yöneticilerin sabitlemesini istiyorsanız kapatın.

Grupta bir mesaj sabitlendiğinde sohbete, mesajın sabitlendiğini ve bunu kimin yaptığını gösteren bir sistem mesajı düşüyor. Bu yüzden sabitleme işlemi gruptaki herkes tarafından görülüyor.

Sabitlenen mesaj neden görünmüyor?

Gruptaki herkes sabitlenen mesajı göremeyebiliyor. WhatsApp’ın açıklamasına göre mesaj sabitlendikten sonra gruba katılan, sohbet geçmişini kaybeden ya da temizleyen kişiler sabitlenmiş mesajı görmüyor. Mesajı sabitlenmeden önce kendi telefonundan silmiş olan üyelerde de sabitleme görünmüyor.

Gruba yeni katılan birinin sabitlenmiş bilgiye ulaşması gerekiyorsa en pratik yol mesaj geçmişi göndermek. Ekim 2026 güncellemesiyle birlikte gruba katılmış bir kişinin adına sohbette dokunarak ona son mesajları sonradan da gönderebilirsiniz.

WhatsApp’ta mesaj sabitlemesi nasıl kaldırılır?

Sabitlemeyi istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Süre seçerek sabitlenen mesajlar, siz kaldırmasanız bile süre dolduğunda kendiliğinden kalkıyor. Elle kaldırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Sohbette sabitlenmiş mesajı bulun ve basılı tutun. Mesaja ulaşmak için sohbetin üstündeki şeride dokunabilirsiniz. Android’de sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun, iPhone’da menü doğrudan açılır. Sabitlemeyi kaldır’a dokunun.

WhatsApp Web ve masaüstünde imleci sabitlenmiş mesajın üzerine getirip ok simgesine tıklamanız ve Sabitlemeyi kaldır’ı seçmeniz yeterli.

Mesaj sabitleme ile sohbet sabitleme arasındaki fark

Mesaj sabitleme ile sohbet sabitleme sıkça karıştırılıyor. Mesaj sabitleme bir sohbetin içindeki tek bir mesajı o sohbetin üstüne taşıyor. Sohbet sabitleme ise en sık yazıştığınız en fazla üç sohbeti Sohbetler listesinin en üstünde tutuyor.

Bir sohbeti sabitlemek için Sohbetler listesinde ilgili sohbeti basılı tutun. Android’de üç nokta simgesine dokunup Sabitle’yi seçin, iPhone’da ise Diğer’e ve ardından Sabitle’ye dokunun. Son olarak sabitlemenin ne kadar süre geçerli olacağını seçin. Sabitlemeyi kaldırmak için aynı adımları izleyip Sabitlemeyi kaldır’ı seçebilirsiniz.