Instagram Instants (Şipşak) özelliği nedir ve nasıl kullanılır?

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Popüler sosyal medya platformu Instagram uygulamasında yer alan Instants (Şipşak) özelliği nedir ve nasıl kullanılır? Bu içeriğimizde, Meta’nın yeni hizmetinin merak edilen tüm ayrıntılarını sizler için bir araya getirdik.

Bilindiği üzere Instants, Instagram’ın arkadaşlarınız ve yakın tanıdıklarınızla anlık fotoğraflar paylaşmanız için tasarlanmış bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda Instagram DM üzerinden Android ve iOS cihazlarda kullanılabilen platform, ayrıca Google Play Store ve Apple App Store’da yer alan bir bağımsız uygulamaya da sahip.

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Instants ile ilgili daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, sizler için hazırladığımız bu kapsamlı rehber içeriğimize göz atabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım…

Instagram Instants nedir?

Instants, kullanıcıların fotoğraf paylaşmasına ve görüntülemesine olanak sağlıyor. Burada paylaşılan fotoğraflar 24 saate kadar görünür kalıyor. Paylaşımlar tek seferlik görüntüleme modeliyle çalışıyor ve kullanıcılar içeriği kapattıktan sonra tamamen kayboluyor.

Instagram, Instants’ın günlük fotoğraflarınızı arkadaşlarınızla ya da yakınlarınızla paylaşmayı kolaylaştırdığını iddia ediyor. Bu özellik, Instagram’daki kullanıcıların günlük anlık görüntüler paylaşmasını teşvik ediyor. Yayınlanan içeriklerde herhangi bir filtre ya da düzenlemeye izin verilmiyor.

Instagram Instants nasıl çalışır?

Instants, Instagram Hikayeleri’ne benzer bir şekilde çalışıyor. Fakat bu yeni platform, yalnızca fotoğrafları kabul ediyor. Çalışma prensibi oldukça basit görünüyor. Hizmet, iki eyleme dayanarak çalışıyor. Kullanıcıların yalnızca paylaşım yapmasına ve arkadaşların paylaşımlarını görüntülemesine izin veriliyor.

Instants ile fotoğraf çekerken, gönderiyi arkadaşlarınızla ya da yakın arkadaşlarınızın listesiyle paylaşmayı seçebilirsiniz. Paylaşımınız 24 saat boyunca yayında kalacak ve her Instagram kullanıcısı tarafından yalnızca bir kez görüntülenebilecek. Süresi dolduktan sonra paylaşımlarınız profilinize kaydedilecek.

Bu özelliği açtığınızda arkadaşlarınızdan gelen anlık mesajları da görüntüleyebilirsiniz. Bir gönderiyi açtığınızda, yazara özel olarak gönderilecek tepkiler ya da yorumlar ekleyebilirsiniz. Üçüncü taraf içerikler bir tür sıraya göre düzenlenecek. Bir sonraki içeriği görmek için gönderiye dokunmanız yeterli olacak.

Instants özelliği şu anda yalnızca mobil cihazlarda kullanılabiliyor. Bu özelliğe doğrudan Instagram DM aracılığıyla erişmek mümkün. Öte yandan Google Play Store ve App Store‘dan indirilebilen kendi bağımsız mobil uygulaması olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Instants ve Instagram Hikayeleri arasındaki farklar

Platforma gelen yeni Instants özelliği, Instagram’ın anlık fotoğraf paylaşımı için sunduğu, yalnızca arkadaşlar ya da yakın arkadaşlarla sınırlı ve kendine özel bir uygulaması olan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Paylaşılan fotoğraflar en fazla 1 gün boyunca görüntülenebiliyor ve her kullanıcı tarafından yalnızca bir kez görüntülenebiliyor.

Instagram Hikayeleri de yalnızca 24 saat süren geçici gönderileri kapsıyor. Fakat bunlar Instants’ın aksine tek bir görüntülemeyle sınırlı değil. Ayrıca tüm Instagram kullanıcılarıyla ya da yalnızca belirli kişilerle paylaşılabiliyor. Bu gönderi türü videoları, GIF’leri ve çıkartmaları destekliyor ve ayrıca galeriden medya yüklenebiliyor.

Instants’ın kısıtlamaları neler?

Instagram’a gelen yeni anlık paylaşım özelliği yalnızca o sırada çekilen fotoğrafları paylaşmanıza izin veriyor. Bununla birlikte Instants’ın bazı ciddi kısıtlamalara sahip olduğunu da belirtmekte fayda var. Örneğin burada video paylaşımı yapılamıyor ve fotoğraflara herhangi bir şekilde müzik eklenemiyor.

Bunun yanı sıra Instagram Instants, gönderiler için filtre ya da düzenleme seçenekleri sunmuyor. Zira bu özelliğin amacı tam olarak gerçek, anlık anlık görüntüler paylaşmak olarak vurgulanıyor.

Ayrıca platforma önceden düzenlenmiş fotoğraflar yüklemek de mümkün değil. Yalnızca gerçek zamanlı çekimler paylaşılabiliyor ve galeriden medya yükleme seçeneği bulunmuyor.

Instagram Instants nasıl kullanılır?

“Instagram Instants nedir?” sorusunu tüm detaylarıyla yanıtladıktan sonra, şimdi de bu özelliğin nasıl kullanılabileceğine değinelim. Oldukça basit bir çalışma prensibi sunan platform, kullanıcılar için eğlenceli bir deneyime ev sahipliğinde bulunuyor.

Instants’ı kullanmak için bir Instagram hesabına ihtiyacınız olduğunu belirterek başlayalım. Hesabınız olduktan sonra DM (özel mesajlar) sayfasına gidin ve ekranın sağ alt köşesinde bulunan fotoğraf simgelerine dokunun ya da doğrudan Instants uygulamasını indirin.

Bunu yaptıktan sonra takip ettiğiniz ve sizi geri takip eden kişilerden ya da sizi yakın arkadaş listesine ekleyen kullanıcılardan gelen anlık mesajları görüntüleyebileceksiniz. Gönderiye tepki verebilir ya da yorum yapabilirsiniz. Gönderi açıldıktan sonra sayfanızdan tamamen kayboluyor. Diğer gönderileri görmek için tekrar üzerine dokunabilirsiniz.

Fotoğraf paylaşmak istiyorsanız, ekranın sağ üst köşesindeki kamera simgesine dokunmanız yeterli olacak. Ardından fotoğraf çekip, altına bir açıklama eklemeniz ve ön veya arka kamera arasında seçim yapmanız gerekecek.

Bununla birlikte Instants’a yüklediğiniz paylaşımlarınız en fazla 24 saat görünür kalacak. Fakat yayın tarihinden itibaren bir yıl boyunca Instagram’ın arşivinde saklanacak.

Instagram Instants neden açılmıyor? Olası hatalar ve çözümleri

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerde, bazı durumlarda Instants özelliğinin doğru şekilde çalışmadığına dair dönüşler alıyoruz. Bu konuda kesin ve tek bir çözüm yolu olmasa da olası bazı hata ve sebeplerini sizler için bir araya getirdik.

Instants’a erişim sorunu yaşıyorsanız, bunun başlıca sebeplerinden biri mevcut Instagram uygulamanızın eski bir sürümde kalmış olması olabilir. Google Play Store ya da Apple App Store üzerinden uygulamayı güncelleyerek yeniden giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

Öte yandan Instants’ın temel özelliklerinden bir tanesi, Instagram üzerinden çalışması olarak biliniyor. Tıpkı X alternatifi sosyal ağ Threads gibi, bu yeni uygulama da halihazırda bir Instagram hesabınız olmasını şart koşuyor.

Bu konuda sıklıkla karşılaşılan bir diğer unsur ise özelliğin yalnızca mobil cihazları desteklemesi olarak biliniyor. Şimdilik maalesef Instants’ı bilgisayardan kullanmak mümkün değil. Sistem şu anda sadece iOS ve Android cihazlarını destekliyor.

Sonuç

“Instagram Instants nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır” gibi konularda akıllardaki soru işaretlerini tüm detaylarıyla kapattık. Meta’nın yeni sosyal medya girişimi, Türkiye de dahil olmak üzere kısa sürede dünya çapında oldukça büyük bir ilgi görmeyi başardı. Artık siz de bu eğlenceli ve pratik deneyimden kolaylıkla yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Instants her ne kadar şu anda belirli kısıtlamalara sahip olsa da kontrollü bir şekilde büyüme gösteriyor. İlerleyen zamanlarda uygulamanın çok daha geniş çaplı bir hizmet vermeye başlayabileceği, hatta mobil cihazlar dışında nihayet bilgisayarlarda da kullanılabilir hale gelebileceği tahmin ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Instants’a galeriden fotoğraf yüklenebilir mi? Hayır, Instants özelliğinde ne yazık ki Galeri uygulamasından eski bir fotoğraf seçip yüklemek mümkün değil. Platform şu anda yalnızca anlık olarak kamerayla çekilen görüntüleri paylaşmanıza izin veriyor. Instants’a video yüklenebilir mi? Maalesef, Instants özelliği şimdilik yalnızca fotoğraf paylaşımını destekliyor. Platformda şu anda video paylaşmaya izin verilmiyor. Instants fotoğrafları ne kadar süre görünür kalıyor? Instants bu konuda Instagram Hikayeleri ile benzer bir çalışma prensibine sahip. Platforma yüklenen fotoğraflar yalnızca 24 saat boyunca sistemde görünür kalıyor. Bu süreyi uzatmak şu anda mümkün değil. Instants fotoğraflarında filtre veya efekt kullanılabilir mi? Hayır, Instants’ın temel vaadi “doğal ve gerçek zamanlı paylaşım” olduğu için platformda şu anda herhangi bir görsel efekt, filtre ya da düzenlemeye imkan sağlanmıyor. Instants fotoğraflarının ekran görüntüsü alınabilir mi? Hayır, Instagram bu konuda yüksek bir gizlilik ve güvenlik vaat ediyor. Bu nedenle de Instants içeriklerinde kullanıcıların ekran görüntüsü alması tamamen engelleniyor. Bu konuda bazı üçüncü taraf uygulamalar olsa da bunun güvenilir bir yöntem olmadığını vurgulamakta fayda var. Instants paylaşımlarını kimler görebilir? Instagram Instants üzerinden paylaşılan fotoğraflar yalnızca karşılıklı olarak takipleşileşen arkadaşlarınız tarafından görüntülenebiliyor. Kullanıcılar ayrıca “Yakın Arkadaşlar” listesini kullanarak bu paylaşımların görünürlüğünü daha da sınırlandırabiliyor. Instants özelliği nereden açılır? Instagram’a gelen yeni özellik, doğrudan DM (Direkt Mesaj) sayfasından erişilebiliyor. Bunun yanı sıra mobil kullanıcılar için Google Play Store ve Apple App Store platformlarında yer alan bağımsız özel bir uygulama da mevcut. Instants’a yüklenen fotoğrafları kimlerin görüntülediğine nereden bakılır? Instagram şu anda bu özelliği maalesef desteklemiyor. Hangi kullanıcıların Instants’a yüklediğiniz fotoğrafları gördüğünü şimdilik öğrenmenin kesin bir yolu yok. Şimdilik sadece paylaşımlara gelen emoji tepkileri ve direkt mesaj yanıtlarıyla etkileşim kurmanıza izin veriliyor. Yanlışlıkla paylaşılan Instants gönderileri silinebiliyor mu? Evet, Instagram kullanıcıları paylaşmış oldukları Instants gönderilerini diledikleri gibi kolaylıkla profillerinden kaldırabilir. Instants fotoğraflarına müzik eklenebilir mi? Instagram’ın yeni özelliği şu anda oldukça basit bir şekilde çalışıyor. Sadece anlık fotoğraflar yüklemenize izin veren hizmet, ne yazık ki henüz müzik formatını desteklemiyor.