Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max’in Avrupa fiyatları ortaya çıktı, piller küçülüyor

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Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in Avrupa fiyatları, global tanıtımdan önce İtalyan perakendeci Epto'nun sitesinde ortaya çıktı.

Listelemeye göre Xiaomi 18 Pro 1.398,90 eurodan, Xiaomi 18 Pro Max ise 1.783,90 eurodan başlıyor.

Avrupa sürümlerinde pil kapasitesi Xiaomi 18 Pro'da 6.000 mAh'ye, Pro Max'te 7.050 mAh'ye düşüyor.

Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max’in Avrupa fiyatları, global tanıtımdan önce İtalya’daki bir perakendecinin sitesinde ortaya çıktı. Listelemeye göre Xiaomi 18 Pro 1.398,90 eurodan, Xiaomi 18 Pro Max ise 1.783,90 eurodan satışa sunulacak.

Xiaomi, iki modeli 23 Eylül’de Çin’de gizlilik ekranı ve büyük pillerle tanıtmış, bir gün sonra da serinin bu yıl içinde global pazarlara açılacağını doğrulamıştı. Şirket henüz global tanıtım tarihi ya da resmi Avrupa fiyatı açıklamadı, bu nedenle listelemedeki bilgiler resmi değil.

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Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max Avrupa fiyatları

GSMArena’nın haberine göre İtalyan perakendeci Epto, iki modeli fiyat, renk ve teknik özellikleriyle birlikte listeledi. Xiaomi 18 Pro’nun 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümü 1.398,90 euro, 512 GB depolamalı sürümü ise 1.591,90 euro olarak görünüyor. Xiaomi 18 Pro Max ise yalnızca 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle 1.783,90 euroluk fiyat etiketi taşıyor. Beyaz ve Velvet Red renkli bazı Pro Max listelemeleri ise 1.761,90 euro ile biraz daha ucuz.

Model Bellek Avrupa fiyatı (Epto) Çin fiyatı Xiaomi 18 Pro 12 GB / 256 GB 1.398,90 euro 5.999 yuan Xiaomi 18 Pro 12 GB / 512 GB 1.591,90 euro – Xiaomi 18 Pro Max 12 GB / 512 GB 1.783,90 euro –

Epto’nun fiyatları geçen hafta sızan rakamların biraz altında kalıyor. Android Authority’nin haberindeki sızıntıda Xiaomi 18 Pro için 1.449 euro, Pro Max için ise 1.849 euroluk başlangıç fiyatı öne sürülmüştü. GSMArena ise Epto’nun listelemelerinde genellikle küsuratlı fiyatlar yer aldığını, resmi tavsiye edilen fiyatların çoğunlukla 49,99 ya da 99,99 ile bittiğini hatırlatıyor. Dolayısıyla Xiaomi’nin açıklayacağı resmi fiyatlar bu rakamlardan farklı olabilir.

Avrupa’da piller küçülüyor

Listeleme, geçen hafta Avrupa Birliği’nin enerji etiketi veri tabanı EPREL’de ortaya çıkan pil bilgilerini de doğruluyor. Avrupa sürümlerinde Xiaomi 18 Pro’nun pili 7.000 mAh’den 6.000 mAh’ye, kablolu şarj hızı ise 100W’dan 90W’a iniyor. Xiaomi 18 Pro Max’in pili de 8.500 mAh’den 7.050 mAh’ye düşüyor, ancak model 100W şarj desteğini koruyor.

Model Çin sürümü Avrupa sürümü Xiaomi 18 Pro 7.000 mAh, 100W 6.000 mAh, 90W Xiaomi 18 Pro Max 8.500 mAh, 100W 7.050 mAh, 100W

Pil kapasitesindeki düşüşe karşın EPREL kayıtları iki model için de oldukça uzun kullanım süreleri gösteriyor. Standart testlere göre Xiaomi 18 Pro tek şarjla 66 saat 30 dakika, Pro Max ise 70 saat 40 dakika dayanıyor. İki modelin pili de 1.000 şarj döngüsünün ardından kapasitesinin yüzde 80’ini koruyacak şekilde derecelendirilmiş.

Renk seçenekleri ve işlemciler

Avrupa’da iki model de siyah, beyaz ve Velvet Red renk seçenekleriyle listelendi. Çin’de ise standart renkler siyah, beyaz, pembe ve mavi olarak sunuluyor, kırmızı renk yalnızca 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı Şeffaf Özel Sürüm’e ayrılmış durumda. Bu da Avrupa’da pembe ve mavi yerine kırmızının standart renk seçeneği olarak sunulacağına işaret ediyor.

İşlemcilerde bir değişiklik yok. Xiaomi 18 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 6, Pro Max ise Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciyle geliyor. İki model de HyperOS 4 ile çalışıyor.

Xiaomi 18 Pro Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Xiaomi, Xiaomi 18 Pro serisinin Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Global tanıtımın tarihi de belli olmadığı için serinin Türkiye’de Çin sürümündeki pillerle mi yoksa Avrupa sürümündeki daha küçük pillerle mi satılacağı da şimdilik bilinmiyor.

Avrupa’daki fiyatlar, serinin önceki nesle göre belirgin biçimde pahalanacağına işaret ediyor. Android Authority, Xiaomi 18 Pro’nun sızan başlangıç fiyatının geçen yılın Xiaomi Ultra modelinden yalnızca 50 euro düşük olduğuna dikkat çekiyor. İşlemci ve bellek maliyetlerindeki artış da amiral gemisi telefonların fiyatlarını genel olarak yukarı çekiyor.