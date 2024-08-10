Instagram erişim engeli kaldırıldı

Instagram erişim engeli nihayet kaldırıldı. 2 Ağustos Cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla getirilen Instagram yasağı bugün saat 21:30 itibariyle sona erdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün yaptığı ilk açıklamada “Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz.” diyerek Instagram yasağı ile ilgili önemli gelişmeleri aktarmıştı.

Bakan Uraloğlu bu akşam saatlerinde yaptığı diğer açıklamasında ise 21:30 itibari ile erişim engelinin kaldırılacağını dile getirmişti. Bakan Uraloğlu’nun açıklaması şu şekilde olmuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız.”

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