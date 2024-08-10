Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    Instagram erişim engeli kaldırıldı

    Instagram erişim engeli kaldırıldı. Geçen hafta Cuma gününde başlayan Instagram yasağı bu akşam nihayet sona erdi.
    Güncelleme:
    Instagram erişim engeli kaldırıldı

    Instagram erişim engeli nihayet kaldırıldı. 2 Ağustos Cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla getirilen Instagram yasağı bugün saat 21:30 itibariyle sona erdi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün yaptığı ilk açıklamada “Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz.” diyerek Instagram yasağı ile ilgili önemli gelişmeleri aktarmıştı.

    Bakan Uraloğlu bu akşam saatlerinde yaptığı diğer açıklamasında ise 21:30 itibari ile erişim engelinin kaldırılacağını dile getirmişti. Bakan Uraloğlu’nun açıklaması şu şekilde olmuştu:

    “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

    Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

    Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız.”

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.