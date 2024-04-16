Threads, Rekabet Kurumu kararıyla Türkiye’ye veda ediyor

Meta’nın Twitter (X) rakibi metin tabanlı sosyal medya uygulaması Threads çok yakında Türkiye pazarına geçici olarak veda edecek. Instagram ekibi tarafından geliştirilen uygulama, kullanıcılara göndermiş olduğu bildirim mesajında, Türkiye’de Rekabet Kurumu tarafından alınan karar doğrultusunda 29 Nisan 2024’ten itibaren artık ülkemizde platforma erişimin mümkün olmayacağı bildirildi.

Ay sonunda Türkiye’ye veda edecek olan sosyal ağ, Türkiye’de yer alan kullanıcıların profillerini devre dışı hale getirecek. Bu nedenle hesapları etkisiz hale gelen kullanıcıların daha önce yaptıkları paylaşımlar ve profilleri artık görünmeyecek. Yine de kullanıcıların Threads profillerine ilişkin bilgileri indirmelerine ya da profillerini istedikleri zaman silmelerine imkan sağlanacak.

Threads neden Türkiye pazarında kapanıyor?

Rekabet Kurumu kararıyla Türkiye pazarından geçici olarak ayrılacak olan Threads, 29 Nisan Pazartesi günü ülkemizdeki kullanıcılara bir süre için veda edecek. Bu durumdan Meta’nın diğer popüler platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp kesinlikle etkilenmeyecek.

Meta ekibi kısa süre içinde Threads’in yeniden Türkiye’ye dönmesi için çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Platformun ülkemizde tekrardan hizmet vermeye başladığı durumda ise geçici olarak dondurulan profillerin gönderi ve etkileşimleri yeniden görünür hale gelecek.

Meta’nın konuya ilişkin yapmış olduğu açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan’dan itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak kapatacağız Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek. Türkiye’de Threads’i kullanan kişiler için oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak durduracağız. Türkiye’de topluluklarıyla Threads’de etkileşim kuranlar için bu kararın son derece üzücü olacağının farkındayız. Oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için aşağıdakiler dahil olmak üzere gerekli adımları atıyoruz: Türkiye’de Threads’i kullanan herkes, 29 Nisan’dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirilecek. Türkiye’de Threads’i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek. Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Bunu Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı nedeniyle yapıyoruz. Rekabet Kurumu, yakınlarda Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan bir geçici tedbir kararı yayınladı. Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı, bize Türkiye’de Threads’i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads’i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz.”

Peki ya siz Threads platformunun Türkiye pazarına geçici olarak veda etmesiyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.