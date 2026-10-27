Xiaomi Smart Band 11 Avrupa’da satışa çıktı, işte fiyatı ve özellikleri

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Xiaomi Smart Band 11, Çin'deki tanıtımından yaklaşık iki ay sonra Avrupa'da satışa çıktı.

Bilekliğin standart modeli 59,99 euro, NFC'li modeli ise 79,99 euro fiyatla sunuluyor.

Smart Band 11 şu anda Xiaomi'nin Türkiye mağazasında yer almıyor ve Türkiye fiyatı açıklanmadı.

Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği Smart Band 11, Çin’deki tanıtımından yaklaşık iki ay sonra Avrupa’da satışa çıktı. Bilekliğin NFC’siz standart modeli 59,99 euro, temassız ödeme destekli NFC’li modeli ise 79,99 euro fiyat etiketiyle sunuluyor.

Smart Band 11, Eylül başında IFA 2026 döneminde Çin’de tanıtılmıştı. Bileklik kısa süre sonra Xiaomi’nin global sitesinde yer alsa da Çin dışında ilk olarak bu ay yalnızca Güney Kore ve Hong Kong’da satışa sunulmuştu.

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Xiaomi Smart Band 11 fiyatı ne kadar?

Bilekliğin Avrupa fiyatları Xiaomi’nin İspanya’daki resmi mağazasında listelendi. Mağazada şimdilik yalnızca alüminyum kasalı model Gece Siyahı, Buzul Gümüşü ve Gül Pembesi renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Seramik kasalı Ceramic Edition ise teknik özellik sayfasında yer almasına karşın henüz satın alınamıyor.

Model Avrupa fiyatı Çin fiyatı Xiaomi Smart Band 11 59,99 euro 289 yuan Xiaomi Smart Band 11 NFC 79,99 euro 339 yuan Xiaomi Smart Band 11 Ceramic Edition Satışta değil 399 yuan

Android Authority’nin haberine göre ABD’de resmi satış bulunmuyor, bu yüzden oradaki kullanıcılar bilekliği ancak AliExpress gibi sitelerden yurt dışından getirerek alabiliyor.

Smart Band 11’de neler değişti?

Xiaomi, yeni bileklikte Smart Band 10’un tasarımını büyük ölçüde korudu. Cihaz yine 212×520 piksel çözünürlüklü 1,72 inç AMOLED ekran kullanıyor, ancak gövde yaklaşık bir milimetre incelerek 9,99 milimetreye indi. Alüminyum kasalı model kayış hariç 15,58 gram, NFC’li model ise 16 gram ağırlığında.

Bileklik HyperOS 4 tabanlı yazılımla geliyor ve Xiaomi, nabız ile kandaki oksijen ölçümlerinin daha doğru hale geldiğini belirtiyor. Cihaz 150 farklı egzersiz türünü takip edebiliyor, 5ATM suya dayanıklılık sertifikasıyla havuzda da kullanılabiliyor. Bluetooth 5.4 desteği sunan bileklikte 233 mAh pil bulunuyor ve pil manyetik şarj aletiyle yaklaşık 90 dakikada doluyor.

iPhone ile çalışıyor mu?

Smart Band 11, Android 8.0 ve üzeri sürümlerin yanında iOS 14.0 ve üzeri sürüme sahip iPhone’larla da çalışıyor. Bileklik telefona Xiaomi’nin Mi Fitness uygulaması üzerinden bağlanıyor. Xiaomi, bu nesilde iPhone ile bildirim eşitlemesindeki kısıtlamaların azaldığını da söylüyor.

Bileklik 135 ile 210 milimetre arasındaki bilek çevrelerine uyum sağlıyor. Kutudan bilekliğin gövdesi, kayışı ve şarj kablosu çıkıyor.

Xiaomi Smart Band 11 Türkiye’ye gelecek mi?

Smart Band 11 şu anda Xiaomi’nin Türkiye’deki resmi çevrimiçi mağazasında yer almıyor. Xiaomi de yeni bilekliğin Türkiye çıkışı ya da Türkiye fiyatı hakkında bir açıklama yapmadı.

Önceki nesil Smart Band 10 ise Türkiye mağazasında yer almaya devam ediyor. İki nesil arasındaki fark büyük ölçüde daha ince gövde, yeni renk seçenekleri ve nabız ile oksijen ölçümlerindeki iyileştirmelerden oluşuyor.