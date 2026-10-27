Instagram, YouTube’a rakip 90 dakikalık yatay video formatını test ediyor

Reklam

Instagram, 90 dakikaya kadar uzunluktaki yatay videolar için Features adlı yeni formatı 26 Ekim 2026 Pazartesi günü test etmeye başladı.

Format şimdilik ABD'de ve Brezilya'da, Meta ile anlaşma yapan sınırlı sayıda içerik üreticisiyle deneniyor.

Instagram, YouTube'daki gibi bir reklam geliri paylaşımı programı açıklamadı.

Instagram, 90 dakikaya kadar uzunluktaki yatay videolar için “Features” adlı yeni bir formatı test etmeye başladı. Instagram’ın başındaki isim Adam Mosseri ile Ürün Başkan Yardımcısı Tessa Lyons, yeni formatı 26 Ekim Pazartesi günü paylaştıkları bir videoyla duyurdu.

Kısa dikey videolar üzerine kurulu Reels ile büyüyen platform için bu adım dikkate değer bir yön değişikliği anlamına geliyor. Instagram, uzun videoya ilk kez 2018’de IGTV ile girmiş, ancak bu hizmeti daha sonra kapatmıştı. Yeni format, platformu doğrudan YouTube’un güçlü olduğu alana taşıyor.

Reklam

Instagram Features nedir?

Features, içerik üreticilerinin 90 dakikaya kadar yatay video yükleyebildiği yeni bir video türü olarak tanımlanıyor. Mosseri, duyuru videosunda uzun süredir Instagram’da uzun video yapılmasına karşı olduğunu açıkça söylüyor. Gerekçesi ise Reels gibi kısa içeriklerin daha fazla paylaşım ve mesajlaşma getirmesi. Mosseri’yi fikrini değiştirmeye ikna eden isim ise uzun süredir bu formatı savunan Lyons oldu.

Instagram, iki formatın birbirini beslemesini hedefliyor. Örneğin bir podcast bölümünden ya da stand-up gösterisinden kesitler Reels olarak paylaşılırken tamamı Features’ta yer alabilecek. “Clips as Reels” adlı özellikle üreticiler uzun videolarından Reels hazırlayabiliyor ve bu Reels izleyiciyi doğrudan uzun videoya yönlendiriyor. İzleyiciler uzun videoları kaydedip daha sonra Instagram’ın televizyon uygulamasında izlemek üzere gönderebiliyor.

Hedef televizyon ekranı

Engadget’ın haberine göre şirket bu formatla kullanıcıları televizyon uygulamalarına da çekmek istiyor. Instagram’ın Fire TV, Samsung ve Google TV cihazlarındaki uygulamalarına geçtiğimiz günlerde Apple TV uygulaması da eklenmişti. Bu uygulamalar artık Hikayeler ve canlı yayınları da destekleyecek. Instagram’ın test ettiği ve aynı üreticinin kısa videolarını bölümler halinde bir araya getiren Series formatı da televizyon uygulamasında yer alacak.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre ilk aşamada yalnızca Meta ile ayrı anlaşma yapan sınırlı sayıda içerik üreticisi uzun video yükleyebiliyor. Şirket bu aşamada özellikle komedyenleri ve podcast yapımcılarını hedefliyor. Features videoları ana akışta ve Keşfet sayfasında da görünecek.

İçerik üreticileri para kazanabilecek mi?

Duyurunun en çok tartışılan yanı gelir modeli oldu. YouTube, Partner Programı’na dahil olan üreticilere videolarından elde ettiği reklam gelirinin yüzde 55’ini ödüyor. Instagram ise duyuruda böyle bir reklam geliri paylaşımından söz etmedi ve paylaşımın altındaki yorumlar kısa sürede bu soruyla doldu.

Bir Meta sözcüsü TechCrunch’a yaptığı açıklamada uzun vadeli bir gelir modelini paylaşmak için henüz erken olduğunu söyledi. Sözcüye göre şirket, üreticilerin markalardan, takipçilerinden ve Instagram’ın kendisinden performansa dayalı teşviklerle kazanç sağlayabileceği yolları araştırıyor. Mosseri de Colin and Samir Show’a konuk olduğu söyleşide, Instagram’ın performansa dayalı ödeme programına harcadığı paranın bu programdan kazandığından çok daha fazla olduğunu söylemişti.

Features Türkiye’de kullanılabiliyor mu?

Instagram sözcüsü Megan Buckley’nin The Verge’e verdiği bilgiye göre test ABD’deki küçük bir içerik üreticisi grubuyla başlıyor, Brezilya’dan bazı üreticiler de teste katılıyor. Mosseri ile Lyons’un yaklaşık yedi dakikalık tam duyuru videosu da şimdilik ABD dışından izlenemiyor. Instagram, formatın diğer ülkelere ne zaman açılacağına dair bir tarih vermedi.

Türkiye bu ilk test grubunda yer almadığı için buradaki kullanıcılar şimdilik Instagram’da 90 dakikalık yatay videolarla karşılaşmayacak. Instagram, testin ardından formatı geliştirmeye ve üreticilerden gelen geri bildirimlere göre şekillendirmeye devam edeceğini belirtiyor.