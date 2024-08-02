Instagram neden açılmıyor? BTK’dan Instagram’a erişim engeli uygulandı

“Instagram neden açılmıyor?” sorusu bugün Türkiye’de sabah saatlerinde pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından tartışılmaya başlandı. İçinde bulunduğumuz saatlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a erişim engeli getirildi.

Instagram’a erişim engeli getiren BTK konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla şimdilik ne yazık ki “Instagram neden kapatıldı?” sorusunun cevabını kesin olarak almamız mümkün değil. Ancak ilerleyen saatlerde konuya ilişkin açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’den sosyal medya kullanıcıları bu sabah itibariyle Instagram’a girmek konusunda sıkıntı yaşarken, Instagram’ın bağlı olduğu Meta şirketine bağlı diğer platformlar ise herhangi bir problem olmadan çalışıyor. Yani WhatsApp, Facebook ve Messenger gibi uygulamaların bu durumdan etkilenmediğini belirtmekte yarar var.

Şu anda BTK’nın resmi internet sitesinde “site sorgulama” sayfasına girdiğimizde, “instagram.com” adresini arattığımızda karşımıza “instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadeleri çıkıyor.

Instagram neden kapatıldı?

CNBC-e tarafından edinilen bilgilere göre Instagram’a erişim engeli ile ilgili BTK Başkanlığı re’sen kapatma yetkisini kullandı. Konuya ilişkin paylaşılan detaylar arasında Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası sosyal medya kullanıcılarına platformda getirilen sansür engelinin bu kararda etkin olduğu işaret ediliyor.

Açıklanan detaylara göre bu gibi re’sen kapatma kararlarında 24 ila 48 saatlik bir süre zarfı arasında mahkeme kararının alınacağı ifade ediliyor. CNBC-e ile iletişime geçen BTK kaynakları ise mahkeme tarafından bugün bir karar çıkacağını dile getiriyor.

Ne olmuştu?

Instagram ile ilgili tartışmalar 31 Ağustos tarihinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından X platformunda yapılan bir paylaşımla birlikte başlamıştı. İletişim Başkanı Altun’un açıklamalarından iki gün sonra Instagram’a erişim engeli getirildi. Yapılan paylaşımda Altun şu ifadelere yer vermişti:

“Heniye’nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram’ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir. Küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet ettiğini defalarca göstermiş olan bu platformlara karşı ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız.”

Peki ya siz Instagram’ın kapatılma kararı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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