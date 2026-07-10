En iyi iPhone modelleri: 2026’da hangi iPhone satın alınır?

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2026 yılında satın alınabilecek en iyi iPhone modelleri ile ilgili sizler için kapsamlı bir rehber hazırladık. Apple imzalı yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünen tüketiciler için oluşturduğumuz bu eksiksiz satın alma rehberinde, her bir modelin öne çıkan avantajlı noktalarını ve elbette dezavantajlarını objektif kriterlere göre değerlendirdik

Amiral gemisi modellerden fiyat-performans odaklı seçeneklere kadar en iyi 10 iPhone modeli sıraladık. Her modelin avantaj/dezavantajlarının yanı sıra ayrıca ürünün kimler için uygun olduğunu, hangi tüketici grubuna daha çok hitap ettiğini de analiz ettik. Hazırsanız başlayalım, işte detaylar…

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2026 yılında satın alınabilecek en iyi iPhone modelleri

Detaylı bir incelemeye geçmeden önce 2026 yılında öne çıkan en iyi iPhone’lar ile ilgili bir çırpıda göz atabileceğiniz tablomuzu incelemenizi tavsiye ederiz. Sonrasında birlikte her modeli tek tek inceleyeceğiz…

Model Fiyat Kim için uygun? iPhone 17e 59.999 TL Bütçe dostu, en yeni nesil cihaza geçmek isteyenler. iPhone 17 Pro Max 132.999 TL En büyük ekranı ve en üst düzey performansı arayan profesyoneller. iPhone 17 Pro 119.999 TL Kompakt boyutta en güçlü kamera ve donanım isteyenler. iPhone 17 84.999 TL Güncel standart amiral gemisi deneyimi arayan genel kullanıcılar. iPhone Air 107.999 TL Ultra ince, hafif ve yenilikçi şık tasarım tutkunları. iPhone 16 Pro *Yaklaşık 83.000 – 121.000 TL Bir önceki neslin tepe donanımını avantajlı fiyata arayanlar. iPhone 16 72.999 TL Günlük kullanım için güçlü ve dengeli bir cihaz tercih edenler. iPhone 15 Pro *Yaklaşık 68.000 TL – 110.000 TL Daha uygun fiyata Pro özelliklerine ve titanyum kasaya erişmek isteyenler. iPhone 15 *Yaklaşık 50.000 TL Temel ihtiyaçlar için güvenilir, standart seçenek arayanlar. iPhone 13 *Yaklaşık 40.000 TL En düşük bütçeyle giriş seviyesi Apple ekosistemine katılmak isteyenler.

*Yukarıda yer alan listede yaklaşık fiyatlar girilen cihazların şu anda Apple Türkiye tarafından resmi satışı devam etmemektedir. Ortalama fiyat aralıkları perakende satış sitelerinden baz alınmıştır.

iPhone 17e

Ekran: 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran, 1200 nit (HDR) tepe parlaklık, i kinci nesil Ceramic Shield koruması, 3 kat daha fazla çizilmeye dayanıklılık, yansıma önleyici ve Dolby Vision desteği

İşlemci: Apple A19 platformu (Ray Tracing özellikli 4 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine)

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı

Arka kamera: 4K Dolby Vision kayıt özelliğine sahip, 2x optik kalitede telefoto lensli, tek 48 MP Fusion arka kamera

Selfie kamerası: Yüz tanıma ve görsel zeka özelliklerine sahip TrueDepth ön kamera

Batarya kapasitesi: Tüm gün süren pil ömrü, USB-C üzerinden hızlı şarj (30 dakikada %50), 15W kablosuz şarj (MagSafe ve Qi2)

Bağlantı: 5G (Apple C1X Modem), Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC

Dayanıklılık: IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı koruma

Diğer özellikler: Yüz Tanıma, işlem düğmesi, uydu iletişimi (SOS, Mesajlar, Yol Yardımı ve Aracımı Bul)

İşletim sistemi: iOS 26

En iyi iPhone modelleri arasında yer alan iPhone 17e, iyi bir fiyat-performans ürünü olma hedefiyle Mart 2026’da piyasaya sürüldü. Cihaz, yeni A19 çipi (standart iPhone 17’ye kıyasla bir GPU çekirdeği daha az olan bir sürüm) ve 8 GB RAM ile yüksek performans vaat ediyor.

Cihazın bir diğer öne çıkan özellik ise önceki modeli iPhone 16e’de bulunmayan MagSafe desteği olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, manyetik bağlantı ile kablosuz şarj imkanı elde edebiliyor.

Cihazın ekranı, Super Retina XDR OLED teknolojisiyle canlı renkler ve iyi kontrast sunuyor ve 6,1 inç boyutunda geliyor. Fakat iPhone 17 serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi etkileşimli özellikler içeren Dinamik Ada özelliğini içermiyor.

iPhone 17e’nin kamera sistemi, tek bir 48 MP arka kamera ve 12 MP ön kameradan oluşuyor. Her iki kamera da 4K çözünürlükte ve saniyede 60 kare hızında video kayıt desteğine ev sahipliği yapıyor.

Cihaz şu anda Açık Pembe, Siyah ve Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle listeleniyor. iPhone 17e’nin fiyatı 256 GB dahili depolama alanıyla 59.999 TL’den tüketicilere sunuluyor. 512 GB’lık versiyon ise 73.999 TL karşılığında satılıyor.

Artıları En yeni teknolojilere nispeten uygun fiyatlı erişim şansı

En yeni teknolojilere nispeten uygun fiyatlı erişim şansı Uzun yıllar boyunca kesintisiz yazılım güncellemesi garantisi

Uzun yıllar boyunca kesintisiz yazılım güncellemesi garantisi İnce ve hafif yapısıyla günlük hayatta mükemmel ergonomi Eksileri Ekran yenileme hızı standart 60 Hz seviyesinde

Ekran yenileme hızı standart 60 Hz seviyesinde Kamera lensleri yalnızca standart günlük fotoğraf çekimleri için tasarlandı

iPhone 17 Pro Max

Boyutlar: 163 x 77,6 x 8,25 mm

Ağırlık: 227 gram

Ekran: 2868 x 1320 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran



İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB, 1 TB veya 2 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen 5.000 mAh pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26

En iyi iPhone’lar arasında pek çok kişiye göre zirvede yer alan bu model, Apple’ın şu anda donanım anlamında en güçlü telefonu olarak öne çıkıyor. Göz alıcı yeni turuncu renkle dikkatleri üzerine çeken cihaz, performans canavarı özellikleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

iPhone 17 Pro Max modeli A19 Pro çipi, 12 GB RAM ve bir iPhone’da şimdiye kadar kullanılan en büyük telefoto lense sahip üçlü 48 MP kamerasıyla fark yaratıyor.

Telefon ayrıca ısı dağıtımı için yeni bir buhar odası içeriyor. Bu da daha iyi performans, daha yüksek enerji verimliliği ve daha uzun pil ömrü vaat ediyor. 6,9 inçlik Super Retina XDR OLED ekran, Dinamik Ada teknolojisine, 120 Hz’e kadar yenileme hızına (ProMotion) ve 3.000 nit (dış mekan) tepe parlaklığına sahip.

Bütçe konusunda endişesi olmayan ve premium segment bir akıllı telefon arayan tüketiciler için öne çıkan iPhone 17 Pro Max’in fiyatları 256 GB’lık sürümüyle 132.999 TL’den başlıyor. Modelin güncel fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

256 GB : 132.999 TL

: 132.999 TL 512 GB : 146.999 TL

: 146.999 TL 1 TB : 160.999 TL

: 160.999 TL 2 TB: 188.999 TL

Artıları 40W kablolu şarjla güçlendirilmiş pil performansı

40W kablolu şarjla güçlendirilmiş pil performansı Yeni 48 MP telefoto, 8x optik kalitede yakınlaştırmayı destekliyor

Yeni 48 MP telefoto, 8x optik kalitede yakınlaştırmayı destekliyor A19 Pro işlemci ve buhar odası soğutması performansı önemli ölçüde artırmaya yardımcı oluyor Eksileri Çoğu amiral gemisi akıllı telefondan çok daha yüksek fiyatlara sahip

Çoğu amiral gemisi akıllı telefondan çok daha yüksek fiyatlara sahip Bazı kullanıcılar için büyük boyutu nedeniyle kullanımı zor olabilir

Bazı kullanıcılar için büyük boyutu nedeniyle kullanımı zor olabilir Alüminyum katmanlar kolay çizilebiliyor

iPhone 17 Pro

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 6,3 inç Super Retina XDR OLED, 2622 x 1206 px, 120 Hz, 2000 nit



İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

Arka kamera: 48 MP Ana + 48 MP Ultra Geniş + 48 MP Telefoto (8x Optik)

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen 4.252 mAh pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26

En iyi iPhone modelleri listemizin bir diğer üyesi ise iPhone 17 Pro oluyor. Cihaz, “Pro Max” seçeneği ile neredeyse aynı özellikleri sunuyor. Fakat günlük kullanım için daha kompakt ve rahat bir boyutta geliyor. Modelde A19 Pro çip, 120Hz LTPO OLED ekran ve daha büyük versiyonla aynı gelişmiş kamera kurulumu bulunuyor.

İki cihaz arasında temel fark pil ve ekran boyutunda yatıyor. Pro Max modeli 5.088 mAh’lik piliyle olağanüstü pil ömrüne odaklanırken, iPhone 17 Pro’da 4.252 mAh’lik pil bulunuyor. Bu da onu büyük boyutlara ihtiyaç duymayan üst düzey bir cihaz tercih edenler için daha dengeli kılıyor.

iPhone 17 Pro’nun güncel Türkiye fiyatları 256 GB dahili depolama alanı sürümüyle 119.999 TL’den başlıyor. 512 GB depolamalı versiyon 133.999 TL’ye listelenirken, 1 TB’lık en gelişmiş paket ise 149.999 TL fiyata sahip durumda.

Artıları 40W kablolu şarjla güçlendirilmiş pil performansı

40W kablolu şarjla güçlendirilmiş pil performansı Dinamik Ada’nın küçültülmesiyle daha sürükleyici bir ekran deneyimi

Dinamik Ada’nın küçültülmesiyle daha sürükleyici bir ekran deneyimi A19 Pro işlemci ve buhar odası soğutması performansı önemli ölçüde artırmaya yardımcı oluyor

A19 Pro işlemci ve buhar odası soğutması performansı önemli ölçüde artırmaya yardımcı oluyor Standart USB-C’nin çok ötesinde bir hız sunan Thunderbolt desteği Eksileri Yenilenen tasarım bazı kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmadı

Yenilenen tasarım bazı kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmadı Alüminyum katmanlar kolay çizilebiliyor

Alüminyum katmanlar kolay çizilebiliyor Yüksek fiyat etiketi birçok kişi için caydırıcı olabiliyor

iPhone 17

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 6,3 inç Super Retina XDR OLED



İşlemci: Apple A19

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 48MP Ana + 12MP Telefoto (2x optik zoom)

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: 3.600 mAh pil

Renkler: Siyah, altın, yeşil, açık mavi ve mor

İşletim sistemi: iOS 26

En iyi iPhone’lar arasında gösterilen bu model, serinin temel seçeneği olarak Eylül 2025’te resmen piyasaya sürüldü. Cihaz performans, kalite ve yenilik isteyenler için ideal yeni model olarak öne çıkıyor.

A18 çipiyle donatılan iPhone 17 modeli hız, verimlilik ve Apple Intelligence ile uyumluluk sunarak uygulamalarda, oyunlarda ve aynı anda birden fazla uygulamada sorunsuz bir deneyim sağlıyor.

6,1 inçlik Super Retina XDR OLED ekranı, yüksek kaliteli içerikleri izlemek için mükemmel netlik ve canlı renkler sunuyor. 48 MP ana lens ve 12 MP ultra geniş açılı lense sahip çift kamera sistemi, düşük ışıkta bile ayrıntılı fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

Tüm gün süren optimize edilmiş pil ömrüyle iPhone 17 modern, hızlı ve güvenilir bir iPhone arayanlar için doğru seçim olarak değerlendiriliyor. Cihaz dengeli ve geleceğe dönük bir seçenek olarak da karşımıza çıkıyor.

Güncel bir iPhone deneyiminden yararlanmak isteyen kullanıcılar için raflarda öne çıkan iPhone 17’nin Türkiye fiyatları 256 GB’lık sürümüyle 84.999 TL’den başlayan rakamlarla karşımıza çıkıyor. 512 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyon ise 98.999 TL’ye tüketicilere sunuluyor.

Artıları Selefinden daha hızlı kablolu şarj gücü

Selefinden daha hızlı kablolu şarj gücü Pro modellerde yer alan ProMotion desteği

Pro modellerde yer alan ProMotion desteği Selfie kamerası iyileştirildi Eksileri Özel bir telefoto kamera yer almıyor

Özel bir telefoto kamera yer almıyor Pro modellerde bulunan buhar odası soğutma sistemi bulunmuyor

iPhone Air

Boyutlar: 156,2 x 74,7 x 5,64 mm

Ağırlık: 165 gram

Ekran: 6,5 inç Super Retina XDR OLED



İşlemci: Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Arka kamera: 48 MP ana kamera

Selfie kamerası: 18 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi

Batarya kapasitesi: 3.149 mAh pil

Renkler: Siyah, altın, beyaz, açık mavi

İşletim sistemi: iOS 26

Ultra ince tasarımıyla fark yaratan iPhone Air, tek bir cihazda hafiflik, performans ve modernlik arayanlar için mükemmel bir seçim olarak nitelendiriliyor. Cihaz, incecik ve son derece hafif tasarımıyla, yüksek performanstan ödün vermeden günlük konfor sağlamak üzere raflarda boy gösteriyor.

A17 çipiyle donatılan iPhone Air modeli hız, enerji verimliliği ve Apple Intelligence ile uyumluluk sunarak uygulamalarda, internette gezinmede ve farklı uygulamalar arasında geçişte sorunsuz kullanım sağlıyor.

6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran, mükemmel parlaklık ve doğru renkler sunuyor. Aynı zamanda video, dizi izlemeyi veya üstün kalitede internette gezinmeyi sevenler için ideal bir deneyim ortaya koyuyor.

48 MP ana lens ve 12 MP ultra geniş açılı lense sahip çift kamerası, her durumda ayrıntılı fotoğraflar ve sabit videolar çekmenizi sağlıyor. Tüm gün dayanacak şekilde optimize edilmiş pil ömrüyle iPhone Air modern, hafif ve verimli bir iPhone isteyenler için doğru seçim diyebiliriz.

Şık ve zarif tasarımıyla adından sıkça söz ettiren iPhone Air’ın güncel Türkiye fiyatları 256 GB’lık sürümüyle 107.999 TL’den başlıyor. 512 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyon 121.999 TL, 1 TB’lık sürüm ise 135.999 TL’ye listeleniyor.

Artıları Apple’ın şimdiye kadarki en ince ve hafif telefonu

Apple’ın şimdiye kadarki en ince ve hafif telefonu Tutuş hissi daha rahat hale getirildi

Tutuş hissi daha rahat hale getirildi A19 Pro çipiyle amiral gemisi bir performans vadediliyor Eksileri Özel telefoto ve ultra geniş kameralar bulunmuyor

Özel telefoto ve ultra geniş kameralar bulunmuyor Donanımına kıyasla çok yüksek bir fiyat etiketine sahip

Donanımına kıyasla çok yüksek bir fiyat etiketine sahip Pil ömrü bazı kullanıcılara yetersiz gelebilir

iPhone 16 Pro

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

149,6 x 71,5 x 8,25 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran, Dynamic Island, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 2.000 nit’e kadar maksimum parlaklık ve Ceramic Shield koruması

2622 x 1206 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran, Dynamic Island, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 2.000 nit’e kadar maksimum parlaklık ve Ceramic Shield koruması İşlemci: Apple A18 Pro

Apple A18 Pro Dahili depolama alanı: 128, 256, 512 GB ve 1 TB depolama alanı

128, 256, 512 GB ve 1 TB depolama alanı Arka kamera: f/1,78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera | f/1,8 diyafram açıklığına, OIS ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto kamera

f/1,78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera | f/1,8 diyafram açıklığına, OIS ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto kamera Selfie kamerası: f/1,9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ön kamera

f/1,9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ön kamera Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC Diğer özellikler: Face ID, Kamera Denetimi Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 sertifikası

Face ID, Kamera Denetimi Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 sertifikası Batarya: MagSafe aracılığıyla 25 W’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj

MagSafe aracılığıyla 25 W’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj İşletim sistemi: iOS 18

En iyi iPhone’lar listemizin öne çıkan isimlerinden biri olan iPhone 16 Pro tasarım, performans, yenilik ve özellikler açısından en iyi teknolojileri bir araya getiriyor. Cihaz, Apple’ın yapay zekası Apple Intelligence ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.

A18 Pro çipi sorunsuz bir yapay zeka deneyimini destekleyecek şekilde optimize ediliyor. Apple tarafından üretilen en güçlü çip olan bu çip; oyun oynama, yayın izleme, çoklu görev yürütme, 4K video düzenleme ve daha birçok görevde olağanüstü performans garanti ediyor.

Bu model, cebinize sığan bir cihazda sinematik kalitede, saniyede 120 kare hızında Dolby Vision 4K videolar kaydetmenizi sağlıyor. Bu da gelişmiş A18 Pro işlemciyle birleştirilmiş güçlü 48 MP Fusion kamera ve Quad Pixel sensörü sayesinde mümkün hale geliyor.

Ayrıca ikinci arka kamera olan 48 MP geniş açılı lens, yüksek çözünürlüklü ProRAW ve HEIF fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Otomatik odaklama özelliğiyle, şaşırtıcı bir kalite ve detay seviyesini koruyarak makro ve panoramik fotoğrafçılık için ideal bir deneyim sunuyor. Öte yandan telefoto lens 5x optik zoom sunarak profesyonel bir dokunuşla kayıtlar ve fotoğraflar için etkili bir çözüm ortaya koyuyor.

iPhone 16 Pro’da ses kalitesine de özel önem veriliyor. Dört adet stüdyo kalitesinde mikrofonla donatılan cihaz, gürültü azaltma ve etkileyici ses kalitesiyle daha hassas kayıtlar sunuyor.

Modelin bir diğer ayırt edici özellik ise ilk kez bir iPhone’da gördüğümüz “Kamera Denetimi” düğmesi oluyor. Parmağınızı kaydırarak kameraya hızlıca erişebilir ve pozlama, alan derinliği, lens tipi ve yakınlaştırma gibi ayarları yapabilirsiniz.

Artıları Yeni nesil A18 Pro işlemcisi ile olağanüstü performans

Yeni nesil A18 Pro işlemcisi ile olağanüstü performans Kamera sensörleri 4K 120fps profesyonel video kayıt imkanı tanıyor

Kamera sensörleri 4K 120fps profesyonel video kayıt imkanı tanıyor Batarya verimliliği ve soğutma sistemi önemli ölçüde iyileştiriliyor Eksileri Tasarım dili tamamen önceki nesille aynı çizgiyi taşıyor

Tasarım dili tamamen önceki nesille aynı çizgiyi taşıyor Güncel piyasada satın alma maliyeti hala yüksek seviyede

iPhone 16

Boyutlar: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm

147,6 x 71,6 x 7,8 mm Ağırlık: 170 gram

170 gram Ekran: 2556 x 1179 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit maksimum parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

2556 x 1179 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit maksimum parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A18

Apple A18 Dahili depolama alanı: 128, 256 ve 512 GB depolama alanı

128, 256 ve 512 GB depolama alanı Arka kamera: f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ultra geniş kamera

f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ultra geniş kamera Selfie kamerası: f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera

f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, işlem düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikalı

Face ID, kamera kontrol düğmesi, işlem düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikalı Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC Batarya: MagSafe aracılığıyla 25 watt’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj

MagSafe aracılığıyla 25 watt’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj Renkler: Siyah, beyaz, pembe, gri-yeşil, lacivert

Siyah, beyaz, pembe, gri-yeşil, lacivert İşletim sistemi: iOS 18

2026 yılında satın alınabilecek en iyi iPhone modelleri arasında öne çıkan bu cihaz, Apple’ın en dengeli seçeneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Model, modern donanımı, 3.561 mAh pili, güncellenmiş kameraları ve Pro sürümlerine kıyasla daha uygun fiyatı bir araya getiriyor.

iPhone 16 modeli A18 çipi ve 48 MP ana kamerasıyla, birkaç yıl boyunca yetecek performansı zaten sunuyor. Ayrıca cihazda USB-C ve en yeni iOS özellikleri için destek de bulunuyor. Bu da kullanım ömrünü daha da uzatıyor.

Daha büyük ekranları ve daha uzun pil ömrünü tercih edenler için iPhone 16 Plus, standart modelle neredeyse aynı donanımı korurken daha büyük bir ekran ve üstün pil ömrü sunarak aynı nesil içinde ilgi çekici bir alternatif olmaya devam ediyor.

Genel olarak iPhone 16’nın, Apple’ın en pahalı modellerine yatırım yapmak zorunda kalmadan modern ve dengeli bir iPhone arayanlar için en güvenli seçeneklerden biri olarak öne çıktığını ekleyelim.

Artıları Profesyonel kamera setiyle üst düzey mobil fotoğrafçılık

Profesyonel kamera setiyle üst düzey mobil fotoğrafçılık Daha pahalı Pro modelleriyle aynı yazılıma sahip Eksileri 60 Hz yenileme hızı yer mevcut

60 Hz yenileme hızı yer mevcut Telefoto kamera bulunmuyor

iPhone 15 Pro

Boyutlar: 146,6 x 70,6 x 8,3 mm (5,77 x 2,78 x 0,33 inç)

146,6 x 70,6 x 8,3 mm (5,77 x 2,78 x 0,33 inç) Ağırlık: 181 gram

181 gram Ekran: 120 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

120 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (3x yakınlaştırma)

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (3x yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS

5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS İşletim sistemi: iOS 17

iOS 17 Renk seçenekleri: Siyah titanyum, beyaz titanyum, mavi titanyum ve doğal titanyum

2026’da satın alınabilecek en iyi iPhone’lar arasında yer alan model, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekranla donatılıyor. 181 gram ağırlığında olan ve kullanıcı dostu bir deneyime ev sahipliğinde bulunan cihaz, titanyum malzeme yapısıyla son derece dayanıklı ve şık görünüyor.

A17 Pro çipinden güç alan model, Apple’ın yapay zeka paketi Apple Intelligence desteğine de sahip. Bilindiği üzere şirket, bu özellikleri iPhone 15 Pro ve daha üzeri modellerde destekliyor. Dolayısıyla AI işlevlerinden yararlanmak istiyorsanız, daha aşağı bir modele yönelmemeniz gerekiyor.

48 MP ana kameraya sahip olan iPhone 15 Pro, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x yakınlaştırma desteğine sahip 12 MP telefoto lensle çalışıyor. Ön tarafta da 12 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Artıları Apple Intelligence özelliklerini destekliyor

Apple Intelligence özelliklerini destekliyor Titanyum gövde malzemesi sayesinde taşıması son derece hafi

Titanyum gövde malzemesi sayesinde taşıması son derece hafi A17 Pro çipi tüm zorlu oyunlarda üst düzey performans gösteriyor Eksileri 120 Hz ekran bulunmuyor

120 Hz ekran bulunmuyor Telefoto kamera yer almıyor

Telefoto kamera yer almıyor Apple Intelligence desteği yok

iPhone 15

Boyutlar: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 inç)

147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 inç) Ağırlık: 171 gram

171 gram Ekran: 60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS

Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS İşletim sistemi: iOS 17

iOS 17 Renk seçenekleri: Siyah, mavi, yeşil, sarı ve pembe

iPhone 15 modeli 2026 yılında da iyi bir seçenek olmaya devam ediyor. Cihaz, A16 Bionic çipi, 48 MP kamerası, OLED ekranı ve USB-C bağlantı noktası sayesinde güçlü donanım ortaya koyuyor.

Daha büyük ekranları ve daha uzun pil ömrünü tercih edenler için iPhone 15 Plus, standart modelle neredeyse aynı donanımı koruyor. Ayrıca üstün pil ömrü ve boyutuyla aynı nesil içinde ilgi çekici bir alternatif olmaya da devam ediyor.

iPhone 15 modeli özellikle de fiyat-performans dengesi arayan ve modern kameralardan yararlanmak isteyen tüketiciler için son derece ideal bir yapıya sahip. Fakat cihazın en büyük dezavantajı pil ömrü, yapay zeka özelliklerinin yoksunluğu ve daha gelişmiş kamera özellikleri açısından yeni modellere kıyasla geride kalması oluyor. Ancak tüm bunlara rağmen modelin hala oldukça kullanışlı olduğunu eklemekte fayda var.

Artıları İkonik tasarımıyla şık ve modern görünüyor

İkonik tasarımıyla şık ve modern görünüyor A16 çipiyle tüm uygulamaları akıcı şekilde çalıştırıyor

A16 çipiyle tüm uygulamaları akıcı şekilde çalıştırıyor Uzun süre daha güncelleme desteği alması bekleniyor Eksileri 120 Hz ekran bulunmuyor

120 Hz ekran bulunmuyor Telefoto kamera yer almıyor

Telefoto kamera yer almıyor Apple Intelligence desteği yok

iPhone 13

Boyutlar: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 inç)

146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 inç) Ağırlık: 174 gram

174 gram Ekran: 6,1 inç Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1200 nit maksimum parlaklık, 1170 x 2532 piksel çözünürlük kalitesi

6,1 inç Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1200 nit maksimum parlaklık, 1170 x 2532 piksel çözünürlük kalitesi İşlemci: Apple A15 Bionic (5 nm)

Apple A15 Bionic (5 nm) RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza

128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza Arka kamera: 12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens

12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens Ön kamera: 12 MP geniş açılı lens ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü

12 MP geniş açılı lens ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü Batarya kapasitesi: 3.240 mAh pil, 15 watt (MagSafe) ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj

3.240 mAh pil, 15 watt (MagSafe) ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj Renk seçenekleri: Yıldız ışığı, gece yarısı, mavi, pembe, kırmızı ve yeşil

Apple her ne kadar iPhone 13’ü üretimden kaldırmış olsa da şu anda Türkiye’de bu modeli cazip fiyat etiketleriyle çeşitli teknoloji mağazalarında bulmak mümkün. Cihaz 2021 yılında piyasaya sürülmesine rağmen, en iyi iPhone’lar arasında kabul ediliyor ve fiyat-performans açısından Apple’ın en iyi modellerinden bir tanesi olarak görülüyor.

iPhone 13 zorlu oyunlardan video düzenlemeye kadar tüm görevlerde mükemmel performans sağlayan güçlü A15 Bionic çip ile donatılıyor. 6,1 inçlik Super Retina XDR ekran, video izlemek veya oyun oynamak için ideal, canlı ve ayrıntılı bir görsel deneyim sunuyor.

Pil ömrü ise cihazın bir diğer güçlü yönü olarak karşımıza çıkıyor. iPhone 13 kolayca bir tam gün kullanım sağlıyor. Ayrıca çift kamera sistemi profesyonel kalitede fotoğraf çekmenize ve video kaydetmenize olanak tanıyor.

iPhone 13’ün öne çıkan özelliklerden biri de video kaydını bir üst seviyeye taşıyan Sinematik Mod işlevi oluyor. Bu mod, ana konuya otomatik olarak odaklanmanıza ve arka planı bulanıklaştırmanıza olanak tanıyarak kayıtlarınıza sinematik bir etki kazandırıyor.

Artıları Apple ekosistemine katılmak için en ucuz seçeneklerden biri

Apple ekosistemine katılmak için en ucuz seçeneklerden biri Günlük kullanım ve sosyal medya için akıcı bir performans

Günlük kullanım ve sosyal medya için akıcı bir performans Güncelleme desteğinin birkaç yıl daha devam etmesi bekleniyor Eksileri Kısıtlı batarya kapasitesi yoğun kullanımı olumsuz etkileyebilir

Kısıtlı batarya kapasitesi yoğun kullanımı olumsuz etkileyebilir Modern donanım gerektiren hiçbir yeni yapay zeka işlevini çalıştıramıyor

Türkiye’de en ucuz iPhone nereden alınır?

Sunulan kampanyalara bağlı olarak iPhone 15, iPhone 16 ve hatta daha iPhone 17 modellerini mağazalar arasında çok farklı fiyatlarla bulmak mümkün. Bu da satın alma kararını doğrudan etkileyebilir.

Alışveriş yaparken fiyatların hızla değişiklik gösterebileceğini unutmayın. Dönemsel olarak Amazon, MediaMarkt, Vatan Bilgisayar, Teknosa, A101, ŞOK ve BİM gibi mağazalar oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Ayrıca Kara Cuma ve Siber Pazartesi gibi etkinlikler de genellikle yılın en düşük fiyatlarını tüketicilerle buluşturuyor.

iPhone fiyatları model yılına, depolama kapasitesine, seçilen renge ve hatta yılın zamanına bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. Örneğin daha az popüler renklerdeki modeller ya da stokta daha fazla bulunan versiyonlar, belirli kampanyalarda genellikle daha büyük indirimlerle satışa sunuluyor.

İkinci el veya yenilenmiş iPhone satın alınır mı?

Maddi tasarruf için kullanılmış ya da yenilenmiş bir iPhone satın almak mantıklı olabilir. Fakat fiyat farkı yeni bir cihaza kıyasla her zaman o kadar önemli olmayabilir. Genellikle yüzde 100 pil ömrü, fabrika garantisi ve bilinmeyen kullanım geçmişi gibi avantajlardan vazgeçmek için indirim çok küçüktür.

Bu nedenle de satın almadan önce cihazın pil sağlığını, menşeini, garantisini ve cihazın orijinal parçalara sahip olup olmadığını kontrol etmekte büyük bir fayda var. Sertifikalı yenilenmiş modellerin, yeniden satıştan önce testlerden ve teknik incelemelerden geçtikleri için genellikle özel kişiler tarafından satılan kullanılmış modellere göre daha güvenli olduğunu da hatırlatalım.

2026 yılında satın alınmaması gereken iPhone’lar

Bazı iPhone modelleri eski donanım, daha az güncelleme ve performans ile pil ömründeki sınırlamalar nedeniyle 2026’da artık “eski” olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla bazı modelleri satın almadan önce iki kez düşünmenizde fayda olacak.

Örneğin iPhone XR modeli eskimiş donanımı, sınırlı pil ömrü ve iOS desteğinin sona ermesi nedeniyle tavsiye edilmiyor. iPhone 11 ise Eski A13 çipi ve en yeni modellere göre daha düşük kalitede bir LCD ekranı yüzünden tereddütle yaklaşılması gereken bir model. Ayrıca iPhone 11’in bu yıl muhtemelen son büyük güncellemesi olan iOS 27’yi desteklediğini de ekleyelim.

Listemizde de yer alan iPhone 13 modeliyse hala iyi performans sunsa da pil ömrü, yapay zeka ve kamera özellikleri nedeniyle geride kalıyor. Fakat bu konulara aldırış etmeyenler için cihazın halen kullanışlı bir seçenek olduğunu belirtelim.

Bununla birlikte 64 GB depolama alanına sahip modeller, güncel uygulamalar, fotoğraflar ve videolar için yetersiz kalabilir. Genel olarak fiyat farkı çok önemli değilse, daha iyi performans, daha uzun kullanım ömrü ve önümüzdeki yıllarda daha yüksek ikinci el değeri sağlamak için iPhone 15 veya daha yeni bir modele yatırım yapmak mantıklı bulunuyor.

iPhone 18 serisi ne zaman çıkacak?

Apple henüz iPhone 18 serisini resmi olarak duyurmadı. Bilindiği üzere şirket, genellikle yeni akıllı telefonlarını Eylül ayında gerçekleştirdiği geleneksel büyük lansman etkinliklerinde piyasaya sürüyor. Bu yılki söylentiler ise markanın bu takvimi sürdüreceğini, ama lansmanı iki aşamaya böleceğini gösteriyor.

İddialara göre Eylül 2026’da yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra gibi üst düzey modeller piyasaya sürülecek. iPhone 18 ve iPhone 18e gibi daha uygun fiyatlı modeller ise 2027 yılının ilk yarısında resmi olarak tanıtılabilir.

Her zaman en yeni iPhone’a sahip olmakta ısrarcıysanız, bir sonraki nesli beklemeye değer olabilir. Fakat yine de bu durum, yeni teknolojiler ve ilgi çekici yeni özellikler için daha fazla ödeme yapmanız anlamına da geliyor.

Öte yandan iPhone 17, iPhone 16 ve hatta iPhone 15 gibi modeller, gelişmiş kameralar ve yıllarca süren iOS güncellemeleri gibi özelliklerle markanın kullanıcılarına hala çok şey sunuyor. Sonuç olarak en iyi iPhone her zaman en yeni model olacaktır. Fakat sizin için en iyi iPhone modeli, aynı işi görecek daha uygun fiyatlı model olabilir.

Sonuç

Bu içeriğimizde sizler için en iyi iPhone modelleri ile ilgili merak edilen tüm detayları kapsamlı bir şekilde inceledik. Yukarıda da söz ettiğimiz gibi, burada “en iyi” tabiri, size en uygun modelin hangisi olduğuna göre değişkenlik gösterecektir.

Örneğin en üst düzey performansı arayan kullanıcılar için iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri öne çıkıyor. Güncel ve standart bir amiral gemisi deneyimi yaşamak isteyenlere iPhone 17 önerilirken, daha bütçe dostu ama güncel bir seçenek isteyenler için iPhone 17e öne çıkıyor. iPhone Air’ın hafif ve yenilikçi tasarımıyla zarafet arayanlara hitap ettiğini belirtmekte fayda var.

Dolayısıyla doğru iPhone modelini seçmek, tamamen kişisel ihtiyaçlarınız ve bütçeniz arasındaki ideal dengeyi bulmakla alakalı. Öte yandan satın alma konusunda karar verirken yalnızca bugünün değil, önümüzdeki birkaç yılın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmanız tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Fiyat-performans konusunda en iyi iPhone modeli hangisi? iPhone 17e, iPhone 15 ve iPhone 13 modelleri şu anda güncel piyasa koşullarına göre ideal bir fiyat-performans dengesi sunuyor. Kısıtlı bütçeler yüzünden birçok kullanıcı eski nesillere yönelmek zorunda kalsa da uzun vadeli kullanım arayanlar için iPhone 17e’nin daha iyi bir seçenek olduğunu söyleyelim. En iyi kameralı iPhone modeli hangisi? Akıllı telefonda fotoğraf ve video çekimine önem veren kullanıcılar için “Pro” serisi cihazları tavsiye ediliyor. Özellikle de “Pro Max” modelleri en üst düzey kamera performansını garanti ediyor. Dolayısıyla şu anda bu konuda en iyi seçenek iPhone 17 Pro Max olacaktır. En iyi bataryalı iPhone modeli hangisi? 2026 yılında en iyi şarj ömrüne sahip olan iPhone modeli iPhone 17 Pro Max olarak biliniyor. Performans canavarı bu cihaz, üstün donanımı sayesinde 39 saate kadar video oynatma süresi vaat ediyor. Öte yandan iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Plus cihazları da bu konuda iyi birer seçenek olarak değerlendiriliyor. Küçük ekranlı en iyi iPhone modeli hangisi? Kompakt bir akıllı telefon modeli arayan tüketiciler için en iyi seçeneklerden bir tanesi iPhone 17e olacaktır. Fiyat-performans çizgisini ön planda tutan bu cihaz, 6.1 inçlik ekranıyla iyi bir “küçük telefon” deneyimi ortaya koyuyor. Öte yandan iPhone 17 Pro’nun da 6,3 inç ekrana sahip olduğunu ve bu konuda iyi bir alternatif olabileceğini ekleyelim. İçerik üreticileri için en iyi iPhone’lar hangileri? Sosyal medya içerik üreticileri genellikle geniş ekran ve yüksek hıza ihtiyaç duyuyor. Bu noktada iPhone 17 Pro Max ya da iPhone 16 Pro Max gibi tepe modeller, en uygun seçenekler arasında yer alıyor. Her iki cihaz da yüksek çözünürlüklü video kayıt imkanı sağlıyor ve pratik birer deneyime ev sahipliği yapıyor. Günlük kullanım için en iyi iPhone modeli hangisi? Günlük iletişim konusunda pek çok kullanıcının aslında “Pro” modellere ihtiyaç duymayacağını belirtmekte fayda var. Öte yandan güncel modeller yerine daha eski cihazlara da yönelmek mümkün. Örneğin standart iPhone 15, günlük kullanıma yönelik beklentileri fazlasıyla karşılayacaktır. Ayrıca iPhone 17e de ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Oyun oynamak için en iyi iPhone modelleri hangileri? Bilindiği üzere yüksek grafikli mobil oyunlar güçlü işlemci gerektiriyor. 120 Hz ProMotion ekrana sahip “Pro” modelleri de bu konuda öne çıkıyor. Özellikle de iPhone 17 Pro Max güçlü işlemcisi, büyük ekranı ve gelişmiş soğutma sistemi sayesinde en zorlu oyunlarda bile konforlu bir deneyime ev sahipliği yapıyor. iPhone 16 Pro Max de bir önceki nesil olmasına rağmen bu konuda güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Standart iPhone’lar ile “Pro” modelleri arasındaki farklar ne? Amiral gemisi “Pro” serilerinde daha gelişmiş kameralar ve daha yüksek dayanıklılık oranı sunuluyor. Aynı zamanda yüksek yenileme hızına sahip ekranlar da önemli bir fark yaratıyor. Öte yandan bu modellerin işlemci gücü de standart serilerden daha yüksek olarak biliniyor. Yurt dışından iPhone satın almak mantıklı mı? Son yıllarda IMEI kayıt ücretleri yurt dışı telefonların fiyat avantajını ciddi bir şekilde daraltmaya başladı. Bu konuda maliyet hesabı yapılırken kayıt ücretlerinin toplam fiyata eklenmesi gerekiyor. Aynı zamanda garanti koşullarındaki farklılıkların da göz önünde bulundurulmasında fayda var. Apple Intelligence yapay zeka özellikleri hangi iPhone’larda var? Apple Intelligence destekli gelişmiş yapay zeka özellikleri yeni nesil işlemciler gerektiriyor. A17 Pro ve üzeri çiplere sahip iPhone modelleri tam destek sunuyor. Yani kısacası iPhone 15 Pro, iPhone 16 serisi ve daha güncel cihazlar tüm özellikleri rahatlıkla çalıştırıyor. Eski iPhone 15 Pro’dan önceki modeller ise maalesef bu işlevleri desteklemiyor. İkinci el iPhone alırken nelere dikkat edilmeli? Kullanılmış iPhone satın almadan önce bazı konuları titizlikle incelemeniz gerekiyor. Öncelikle cihazın pil sağlığı yüzdesi mutlaka kontrol edilmeli. Öte yandan ürünün kozmetik durumu ve tamir geçmişi de bu konuda çok önemli bir rol oynuyor. Face ID gibi donanımların sorunsuz çalıştığından emin olmanızda fayda var. Hangi iPhone’lar Always-On Display özelliğini destekliyor? Sürekli açık ekran özelliği yalnızca “Pro” serisi iPhone modellerinde kullanılabiliyor. Apple bu özelliği ilk olarak iPhone 14 Pro serisi ile piyasaya tanıtmıştı. Öte yandan iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro ve iPhone 17 Pro serilerinde de bu özellik standart olarak bulunuyor. Eski iPhone’umu Apple’a verip indirim alabilir miyim? Evet, Apple’ın değişim kampanyaları sayesinde mevcut cihazınızı mağazalara teslim ederek yeni bir iPhone satın alımında indirim kazanmanız mümkün. Fakat bazı kullanıcılar, daha yüksek gelir elde etmek adına cihazlarını ikinci el piyasasında satmayı tercih edebiliyor. MagSafe özelliği hangi iPhone’larda var? MagSafe teknolojisi iPhone 12 serisi ve sonrasında çıkan tüm iPhone’larda destekleniyor. Manyetik şarj cihazları ve cüzdan gibi aksesuarlar belirtilen nesillerdeki standart ya da Pro tüm modellerde kusursuz bir şekilde çalışıyor. Yenilenmiş iPhone almak mantıklı mı? Kısıtlı bütçeye sahip olan tüketiciler için TSE onaylı yenilenmiş telefonlar güvenilir bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu modeller, garanti kapsamında olmaları ve uygun fiyatları sayesinde ikinci el piyasasına kıyasla çok daha risksiz bir alışveriş deneyimi sağlıyor. 128 GB depolama alanına sahip iPhone yeterli olur mu? Telefonunu yalnızca iletişim kurmak ve çok az fotoğraf çekmek için kullanan kişiler için 128 GB depolama alanı idare edebilir. Fakat yüksek çözünürlüklü videolar çeken ve çok sayıda mobil oyun oynayan kullanıcıların en az 256 GB tercih etmesi tavsiye ediliyor. Öğrenci indirimi ile iPhone alınır mı? Apple yıllardır üniversite öğrencilerine ve eğitimcilere özel eğitim indirimleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kampanya dönemlerinde cihaz fiyatlarında indirim uygulanırken, bazen de kulaklık gibi hediye aksesuarlar verilebiliyor. Teşhir ürünü iPhone almak mantıklı mı? Mağazalarda sürekli olarak şarja takılı kalan teşhir ürünlerinin pil sağlığı genellikle çok düşük oluyor. Ekran yanığı gibi panel sorunları sıkça görüldüğünden dolayı kullanıcıların teşhir cihazlarından uzak durmaları tavsiye ediliyor. 2026 yılında iPhone 11 alınır mı? iPhone 11 her ne kadar “yıllara meydan okuyan” bir akıllı telefon olarak görülse de cihazın artık kullanım ömrünün sonuna yaklaşmaya başladığı biliniyor. Modelin üretim yılı ve donanımı göz önüne alındığında, 2026 yılında bu ürünü satın almak artık pek tavsiye edilmiyor. Güncelleme desteğinin muhtemelen gelecek yıl sona ermesi ve eski nesil ekran teknolojisi, uzun vadeli kullanımı neredeyse imkansız hale getiriyor. 2026’da iPhone 12 almak mantıklı mı? iPhone 12 modeli temel iletişim ve sosyal medya kullanımı için yeterince iş görse de batarya ömrü günümüz standartlarının bir miktar gerisinde kaldı. Eğer bütçeniz elveriyorsa, en azından iPhone 13 serisine yönelmek çok daha mantıklı bir karar olacaktır. iPhone 14 Pro ile iPhone 15 Pro arasında önemli bir fark var mı? Bu iki cihaz arasında tasarım malzemesi ve işlemci mimarisi açısından ciddi farklılıklar mevcut. iPhone 15 Pro modeli titanyum kasasıyla daha hafif bir yapıya sahip. Aynı zamanda cihaz, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini tam olarak destekliyor. iPhone 14 Pro ise bu özelliklerden maalesef yararlanamıyor. iPhone 14 almak yerine iPhone 13 almak mantıklı mı? Söz konusu iki model arasındaki işlemci ve tasarım farkı neredeyse yok denecek kadar az diyebiliriz. Dolayısıyla da iPhone 14 için daha fazla ödeme yapmak yerine iPhone 13 serisini tercih etmek fiyat-performans açısından çok daha doğru bir adım olacaktır.