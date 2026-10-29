Steam aile paylaşımı nasıl yapılır? Steam Aileleri ve ebeveyn kontrolü rehberi

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Steam’de aile paylaşımı, Steam Aileleri özelliği üzerinden yapılıyor. Bir yetişkin hesap, Steam mağazasındaki hesap ayrıntıları sayfasında yer alan Aile Yönetimi bölümünden “Aile Oluştur” seçeneğiyle yeni bir aile kuruyor ve en fazla 5 kişiyi daha davet ediyor. Daveti kabul eden her üye, diğer üyelerin kütüphanesindeki paylaşılabilir oyunları kendi oyun listesinde görüp oynayabiliyor.

Valve, Eylül 2024’te tanıttığı Steam Aileleri ile eski Steam Aile Kütüphanesi Paylaşımı ve Aile Görünümü özelliklerini tek bir çatı altında topladı. Böylece oyun paylaşımı, ebeveyn kontrolleri, oyun süresi sınırları ve çocukların satın alma talepleri aynı yerden yönetiliyor.

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Steam Aileleri nedir?

Steam’in kullanıcı rehberine göre Steam Aileleri, en fazla 6 yakın aile üyesinden oluşan bir hane için tasarlanmış bir özellik. Aile Steam istemcisinden, mobil uygulamadan ya da internet tarayıcısından yönetilebiliyor. Her üye ailede yetişkin ya da çocuk rolüyle yer alıyor.

İki rol arasındaki fark yetkilerden kaynaklanıyor. Yetişkinler davetleri yönetebiliyor, çocuk hesaplara kısıtlama koyabiliyor ve gerektiğinde bir üyeyi aileden çıkarabiliyor. Çocuk hesaplar ise ebeveyn kontrollerine tabi oluyor ve aileyi yönetemiyor.

Özellik Yetişkin Çocuk Ailedeki oyunları oynama Evet Yetişkinin izin verdiği oyunlar Üye davet etme ve çıkarma Evet Hayır Ebeveyn kontrolü ayarlama Evet Hayır Aileden kendi isteğiyle çıkma Evet Hayır Satın alma talebi gönderme Hayır Evet

Steam aile paylaşımı nasıl yapılır?

Steam’de aile oluşturmak ve üye davet etmek için şu adımları izleyin:

Steam mağazasında sağ üstteki hesap adınıza tıklayın ve hesap ayrıntıları sayfasını açın. Aile Yönetimi bölümüne girin, “Aile Oluştur” seçeneğine tıklayın ve ailenize bir ad verin. Bu adı daha sonra istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. “Bir Üye Davet Et” seçeneğine tıklayın ve eklemek istediğiniz kişiyi arkadaş listenizden seçin ya da arayın. Yeni üyeyi yetişkin olarak mı yoksa çocuk olarak mı ekleyeceğinizi seçin. Davet ettiğiniz kişiye bir bildirim gidecek. Kişi daveti kabul ettiğinde ailenize katılmış olur.

Aileye katılan üyenin bir sonraki girişinde, diğer üyelerin paylaşılabilir oyunları oyun listesinde görünmeye başlıyor. Oyunların sahipliği satın alan kişide kalıyor, ancak paylaşılan bir oyunu oynayan üye kendi kayıtlarını oluşturuyor, kendi başarımlarını kazanıyor ve Atölye içeriklerine erişebiliyor. Aile oyunlarını ayrı bir bölümde görmek isterseniz kütüphanedeki oyun listesinin üstündeki menüden oyunları kütüphaneye göre gruplayabilirsiniz.

Aile paylaşımında aynı oyun aynı anda oynanır mı?

Bir oyunun ailede kaç kopyası varsa, o oyunu aynı anda o kadar kişi oynayabiliyor. Steam’in verdiği örnekte 4 kişilik bir ailede bir Portal 2 ve bir Half-Life kopyası bulunuyor. Bu durumda bir üye Portal 2, bir başkası Half-Life oynayabiliyor, ancak iki kişinin aynı anda Portal 2 oynayabilmesi için aileden birinin oyunun ikinci bir kopyasını satın alması gerekiyor.

Paylaşılan oyun o sırada başka bir üye tarafından oynanıyorsa oyun kilitli görünüyor ve istemcide oyunu kimin oynadığı yazıyor. Ailede aynı oyunun birden fazla kopyası varsa Steam boşta olan kopyayı açıyor. Kopyaların indirilebilir içerikleri farklıysa kayıt dosyalarının çalışmama ihtimali bulunuyor. Oyunun sahibi o sırada başka bir oyun oynuyor olsa bile, onun kütüphanesindeki bir oyun diğer üyeler tarafından açılabiliyor. Aile paylaşımını destekleyen oyunlar internet bağlantısı olmadan da açılabiliyor.

Hangi oyunlar paylaşılamaz?

Her oyun aile paylaşımına açık değil. Steam’in açıklamasına göre şu oyun ve içerikler aile üyeleri arasında paylaşılamıyor:

Oynamak için ayrı bir üçüncü taraf anahtarı, hesabı ya da aboneliği gerektiren oyunlar

Ücretsiz oyunlar ve bu oyunlar için satın alınan indirilebilir içerikler

Oyun sahibinin ya da diğer üyenin bölgesinde kısıtlanan oyunlar

Diğer üyenin işletim sistemini desteklemeyen oyunlar

Yayıncının paylaşıma kapattığı oyunlar

Sahibinin gizli olarak işaretlediği oyunlar

Paylaşılan oyunda hile yapılması da oyunun sahibini etkiliyor. Bir aile üyesi başkasına ait bir oyunda hile ya da dolandırıcılık yaparsa oyunun sahibinin aile ayrıcalıkları kaldırılabiliyor ve hesabı VAC yasağı alabiliyor. Valve bu nedenle aileye yalnızca güvenilen hane üyelerinin eklenmesini öneriyor.

Steam ebeveyn kontrolü nasıl açılır?

Steam Aileleri, eski Aile Görünümü’nün yerini alan ebeveyn kontrollerini de içeriyor. Bir yetişkinin çocuk hesap için kontrolleri açabilmesi için çocuğun kendi Steam hesabının olması, yetişkinle arkadaş olması ve aileye çocuk rolüyle eklenmiş olması gerekiyor. Bu koşullar sağlandıktan sonra şu adımları izleyin:

Hesap Ayarları’nı açın, Aile Yönetimi bölümüne girin ve “Yönet” seçeneğine tıklayın. Çocuk üyenin ayarlarının bulunduğu alanı genişletin. “Bu kullanıcı için ebeveyn kontrollerini etkinleştir” seçeneğini açın. Açılan panelde çocuğun erişebileceği oyunları, Steam özelliklerini ve oyun süresi sınırlarını belirleyin.

Ebeveyn kontrolleriyle çocuğun hangi oyunlara erişebileceği seçilebiliyor, Steam mağazası, topluluk ve arkadaş sohbeti kısıtlanabiliyor, saatlik ya da günlük oyun süresi sınırı konabiliyor. Yetişkinler oyun süresi raporlarını görebiliyor ve çocuğun ek süre ya da özellik erişimi taleplerini geçici veya kalıcı olarak onaylayıp reddedebiliyor. Daha önce Aile Görünümü kullanılıyorsa çocuk hesap aileye eklendiğinde eski ayarlar ebeveyn kontrollerine aktarılıyor, yalnızca PIN kodu kaldırılıyor.

Çocuk hesaplar oyun almak için ailedeki bir yetişkinden sepetlerini ödemesini isteyebiliyor. Yetişkin talebi mobil cihazından ya da e-postadan onaylayıp ödediğinde oyunlar doğrudan çocuğun hesabına ekleniyor. Şifresini unutan bir çocuğun hesabı ise en az 30 gündür ailede olması şartıyla, ailedeki bir yetişkin tarafından aynı bölümdeki “Hesabı Kurtar” seçeneğiyle kurtarılabiliyor.

Steam aileden çıkma ve aynı hane sorunu

Yetişkinler aileden istedikleri zaman çıkabiliyor, ancak yeni bir aile kurmak ya da başka bir aileye katılmak için önceki aileye katıldıkları tarihten itibaren bir yıl beklemeleri gerekiyor. Ailede boşalan her üye yeri için de bir yıllık bekleme süresi uygulanıyor. Aileden yanlışlıkla çıkan bir kullanıcı ise üye sayısı 6’nın altındaysa son ailesine beklemeden geri dönebiliyor. Çocuk hesaplar aileden kendileri çıkamıyor, onları ancak ailedeki bir yetişkin ya da Steam Destek çıkarabiliyor.

Aileye katılamayan kullanıcılarda sorunun kaynağı genellikle üç nedenden biri oluyor. Hesap etkinliği kullanıcının diğer üyelerle aynı hanede yaşadığını göstermiyor olabilir, kullanıcı önceki aileden kaynaklanan bekleme süresinde olabilir ya da ailedeki üye yerleri hala bekleme süresinde olabilir. Steam, katılım denemesi sırasında bekleme süresinin ne kadar kaldığını gösteriyor.

Türkiye’de 1 Kasım 2026 itibarıyla geçerli olan düzenleme, günlük erişimi 100 binin üzerindeki oyun platformlarından satın alma ve abonelik gibi ücretli işlemleri ebeveyn onayına bağlayan kontrol araçları sunmalarını istiyor. Steam’de bu araçlar şu an Steam Aileleri içindeki ebeveyn kontrolleri ve satın alma talepleri üzerinden kullanılabiliyor.