Instagram erişim engeli kalkacak mı? Bakan Tunç’tan açıklama geldi

Instagram erişim engeli geçtiğimiz hafta Cuma gününden bu yana devam ediyor. Popüler sosyal medya platformunda gerçekleşen bu kısıtlama milyonlarca vatandaşın platforma erişim sağlayamamasına neden oluyor. Bunun için vatandaşlar VPN kullanmadan Instagram’a girmek gibi bazı pratik yöntemlerle bu kısıtlamaları aşsa da uygulamanın resmi olarak ne zaman yeniden ülkemizde açılacağı konusu ise akıllarda soru işareti oluyor.

Ortaya çıkan son gelişmeler ise “Instagram açılacak mı?” sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram erişim engeli konusunda önemli açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerinde topladı. Bakan Tunç, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı sonrası basının sorularını yanıtlamak üzere kameraların karşısına geçti. İşte ayrıntılar…

Bakan Tunç: Herkes kurallara uyacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram’ın kapatılması ile ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. Bakan Tunç’un yaptığı açıklamada düzenlenen kanunlarla alınan yetkiler çerçevesinde uygulanan bazı kararlar olduğunu dile getirerek “katalog suçlar”dan bahsetti. Bu tip durumlarda yayın durdurma yetkisinin BTK’ya verildiği söylenirken, son olayda da BTK’nın elinde bulunan yetkiyi kullandığını dile getirdi.

“Tabii bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik bir savunma alınacak. Ve sonrasında yargımız bu konuda kararı verecektir” ifadelerine yer veren Bakan Tunç, Instagram’ın Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikast sonucunda hayatını kaybetmesi ile ilgili yapılan taziye mesajlarının sansürlendiğini vurgulayarak “Bu basın özgürlüğüne sığar mı?” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Instagram erişim engeli ile ilgili yapmış olduğu açıklamada konuya ilişkin öne çıkan ifadeler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Erişim sağlayıcıları, internet ile ilgilenen kuruluşlara yönelik herkesin görevleri, sorumlulukları söz konusu. Burada BTK’nin yetkileri var. Bilgi Teknolojileri Kurumu ve başkana verilen yetkiler var. Bu yetkiler çerçevesi içerisinde gerçekleştirilen bir durum söz konusu. Katalog suçlar dediğimiz; çocukların cinsel istismarına yönelik suçlar, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi kanunda sayılan katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulma yetkisi Bilgi Teknolojisi Kurumu başkanına verilmiş bir yetki. BTK hangi gerekçelerle hangi yayınlarla bu yayın durdurma kararını aldığını, erişimin engellenmesi kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Ve öncelikle bu yayın çıkarılmasıyla ilgili bir bildirimde bulunuyor. Çıkarılmadığı takdirde yayını durdurma yetkisi var. Tabii bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse zaten soruşturma makamlarının da bu anlamda devreye girmesi söz konusu. BTK gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Herkes kurallara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşları da kurallara uyacak. Türkiye’de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa bu görevi devlet kurumlarıyla beraber elbette ki yapmak durumunda. O nedenle BTK’nin vermiş olduğu karar katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Ve hangi yayınları içerdiğine ilişkin de zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur. Sosyal medya şirketi de eğer Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa zaten sorun ortadan kalkar. Ulaştırma Bakanımızın da yaptığı açıklamaya göre henüz bu yayınların erişime açık olduğunu ve dolayısıyla Instagram’ın açılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bu konuda tabii yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı idari yargıda açılan davalar var. Tabii bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik bir savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız bu konuda da kararı verecektir.”

Peki ya siz Instagram erişim engeli kararı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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