iOS 27 Beta güncellemesi nasıl indirilir?

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Teknoloji devi Apple’ın WWDC 2026 etkinliğinde yeni mobil işletim sistemini duyurmasıyla beraber pek çok iPhone kullanıcısı “iOS 27 Beta nasıl indirilir?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. Şu anda yalnızca geliştiriciler için yayınlanan güncelleme, Temmuz ayında ise halka açık test sürümüyle karşımıza çıkacak.

iOS 27’nin kararlı sürümü Eylül ayında gerçekleşecek büyük lansman etkinliğinde yayınlanacak. Şirket, iPhone 18 Pro serisi ve katlanabilir iPhone Ultra’nın duyurulmasıyla beraber güncellemeyi de herkese açık olarak dağıtmaya başlayacak.

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Herkesten önce iPhone’lara gelen yeni özellikleri keşfetmek ve deneyimlemek isteyen kullanıcılar, şu anda geliştirici programına kayıt olarak kolayca yeni güncellemeyi cihazlarına indirebilir. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar…

Geliştiriciler için iOS 27 Beta nasıl indirilir?

Şu anda yalnızca Apple Developer programına kayıtlı olan kullanıcılar iOS 27 Beta güncellemesini indirebiliyor. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak siz de kolaylıkla yeni güncellemeyi cihazınıza kurabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

İlk olarak Apple Developer internet sitesine Apple hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Ardından Apple Beta yazılımı şartlarını onaylayarak devam edin. Daha sonra iPhone cihazınızda “Ayarlar” uygulamasına girin. “Yazılım Güncelleme” sayfasına ulaşın. “Beta güncellemeleri” bölümünü açın. Listeden iOS 27 Developer Beta seçeneğine dokunun. iOS 27 Beta yazısı altında yer alan “Güncelle” butonuna basın.

Geliştirici hesabı olmayanlar için iOS 27 Beta nasıl indirilir?

Apple yeni iOS 27 Beta’yı şimdilik sadece geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılarına sunuyor. Yani bu programa kaydolmadıysanız, şu anda maalesef yeni güncellemeyi test etmeniz mümkün değil.

Fakat şirket, iOS 27’nin dağıtım programı ile ilgili ipuçları verdi. Açıklanan detaylara göre güncellemenin halka açık genel Beta sürümü Temmuz ayında yayınlanacak. Kararlı sürüm ise Apple’ın sonbahar etkinliğinde, yeni amiral gemisi iPhone’larla birlikte sahneye çıkacak.

iOS 27 Beta indirmeden önce dikkat etmeniz gerekenler

İlk olarak cihazınızın iOS 27 güncellemesini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. iPhone 11 serisi ve üzerinde bir cihaza sahip olan kullanıcılar yeni güncellemeyi çalıştırabiliyor. Uyumluluk konusunda herhangi bir problem yaşamıyorsanız ve Apple Developer programına kayıtlıysanız, şu anda önünüzde herhangi bir engel bulunmuyor.

Öte yandan iOS 27 Beta sürümünü indirmek için cihazınıza tam yedekleme yapmanız tavsiye ediliyor. iCloud üzerinden ya da iPhone’unuzu bir kabloyla bağlayarak bir Mac veya PC’de yedekleme yapabilirsiniz. Yeni macOS sürümlerinde her şey Finder’da yapılıyor ve cihaz kenar çubuğunda bir sürücü olarak görünüyor.

Öte yandan güncelleme için cihazınızda boş alan açmanız gerekiyor. iOS 27 Beta sürümü 9,4 GB dosya boyutuna sahip. Fakat yine de geçici dosyalar oluşturan kurulum işlemi için daha fazla depolama alanı talep edilebiliyor. Dolayısıyla cihazınızda 15 ila 20 GB’lık bir boş alan ayırmanız yeterli olacak.

Son olarak bunun bir Beta sürümü, yani test güncellemesi olduğunu belirtelim. Yani karşılaşabileceğiniz potansiyel riskler konusunda farkında olmanız gerekiyor. Zira erken Beta sürümleri genellikle kararsız bir performans gösteriyor. Yani çeşitli hatalar, yüksek pil tüketimi, kasma/donma ve belirli uygulamalarla uyumsuzluklar gibi çeşitli problemlerle karşılaşabilirsiniz.

iOS 27 ile gelen yenilikler

Apple’ın WWDC 2026 etkinliğinde resmi olarak tanıttığı iOS 27 işletim sistemi güncellemesi çok sayıda yeni özelliğe ev sahipliğinde bulunuyor. Güncellemeyle birlikte gelen başlıca yenilikler şunlar:

Siri AI: Apple’ın asistan aracı Siri artık tamamen yapay zeka destekli bir platforma dönüştü. Hizmet artık mesajlarınızdan, e-postalarınızdan ve fotoğraflarınızdan kişisel bağlamınızı anlayabiliyor, ekranınızda ne olduğunu görebiliyor ve çok daha doğal sohbetler gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Siri ile yaptığınız eski konuşmaları görebileceğiniz, önemli sohbetleri sabitleyebileceğiniz ve iCloud sayesinde diğer Apple cihazlarınızdan kaldığınız yerden devam edebileceğiniz özel bir uygulama da sunuluyor.

Apple’ın asistan aracı Siri artık tamamen yapay zeka destekli bir platforma dönüştü. Hizmet artık mesajlarınızdan, e-postalarınızdan ve fotoğraflarınızdan kişisel bağlamınızı anlayabiliyor, ekranınızda ne olduğunu görebiliyor ve çok daha doğal sohbetler gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Siri ile yaptığınız eski konuşmaları görebileceğiniz, önemli sohbetleri sabitleyebileceğiniz ve iCloud sayesinde diğer Apple cihazlarınızdan kaldığınız yerden devam edebileceğiniz özel bir uygulama da sunuluyor. Kamera ile Visual Intelligence: Kamerayı açıp Siri’ye etrafınızdaki nesneleri göstererek onlar hakkında sorular sorabiliyor ya da anında işlem yapabiliyorsunuz.

Kamerayı açıp Siri’ye etrafınızdaki nesneleri göstererek onlar hakkında sorular sorabiliyor ya da anında işlem yapabiliyorsunuz. Safari: Apple’ın internet tarayıcısı artık sekmelerinizi konularına göre otomatik olarak grupluyor. Ayrıca web sitelerindeki fiyat düşüşlerini veya stok durumlarını takip eden bir “Beni Uyar” modu ekleniyor. Doğal dille tarif ederek kendi Safari uzantılarınızı bile yazdırabiliyorsunuz.

Apple’ın internet tarayıcısı artık sekmelerinizi konularına göre otomatik olarak grupluyor. Ayrıca web sitelerindeki fiyat düşüşlerini veya stok durumlarını takip eden bir “Beni Uyar” modu ekleniyor. Doğal dille tarif ederek kendi Safari uzantılarınızı bile yazdırabiliyorsunuz. Spatial Reframing: Fotoğrafı çektikten sonra bile kompozisyonu düzeltebiliyor, yamuk ufuk çizgilerini doğrulturken boş kalan alanları yapay zekayla doldurarak resmi büyütebiliyorsunuz. Gelişmiş Clean Up aracı ise istenmeyen nesneleri fotoğraftan çok daha doğal siliyor.

Fotoğrafı çektikten sonra bile kompozisyonu düzeltebiliyor, yamuk ufuk çizgilerini doğrulturken boş kalan alanları yapay zekayla doldurarak resmi büyütebiliyorsunuz. Gelişmiş Clean Up aracı ise istenmeyen nesneleri fotoğraftan çok daha doğal siliyor. Call Context: Bir işletmeyi aradığınızda, telefon uygulaması otomatik olarak e-postalarınızdaki ilgili uçuş kodunu veya rezervasyon numarasını ekranınıza getiriyor.

Bir işletmeyi aradığınızda, telefon uygulaması otomatik olarak e-postalarınızdaki ilgili uçuş kodunu veya rezervasyon numarasını ekranınıza getiriyor. Image Playground: Yalnızca tarif ederek foto gerçekçi yapay zeka resimleri oluşturabiliyorsunuz. Bu görsellerin yapay zeka ürünü olduğunu belirten görünmez bir filigran sisteme entegre ediliyor.

Yalnızca tarif ederek foto gerçekçi yapay zeka resimleri oluşturabiliyorsunuz. Bu görsellerin yapay zeka ürünü olduğunu belirten görünmez bir filigran sisteme entegre ediliyor. Şifreler: Şifreler uygulaması zayıf, yinelenen veya sızdırılan şifrelerinizi tespit edip bunları otomatik olarak güncellemeyi teklif ediyor.

Şifreler uygulaması zayıf, yinelenen veya sızdırılan şifrelerinizi tespit edip bunları otomatik olarak güncellemeyi teklif ediyor. Shortcuts: Yalnızca ne yapmak istediğinizi normal bir cümleyle anlatarak karmaşık otomasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Sistem arka plandaki tüm adımları kendisi bağlıyor.

Yalnızca ne yapmak istediğinizi normal bir cümleyle anlatarak karmaşık otomasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Sistem arka plandaki tüm adımları kendisi bağlıyor. Mesajlar ve E-Posta: Sohbetin gidişatına göre hatırlatıcı oluşturma veya fotoğraf bulma gibi akıllı aksiyonlar öneriliyor. Ayrıca sizin yazı tarzınızı taklit edebilen akıllı yanıt taslakları sunuluyor.

Sohbetin gidişatına göre hatırlatıcı oluşturma veya fotoğraf bulma gibi akıllı aksiyonlar öneriliyor. Ayrıca sizin yazı tarzınızı taklit edebilen akıllı yanıt taslakları sunuluyor. Takvim: Uygulama artık yalnızca “Yarın saat 3’te Ahmet’le Karşıyaka’da buluşacaksın” gibi bir komut yazarak, konum ve kişi detayları yakalanmış akıllı etkinlikler oluşturulabiliyor.

Uygulama artık yalnızca “Yarın saat 3’te Ahmet’le Karşıyaka’da buluşacaksın” gibi bir komut yazarak, konum ve kişi detayları yakalanmış akıllı etkinlikler oluşturulabiliyor. Apple Haritalar: Üç boyutlu kuş bakışı görünüm, mimari detayları ve ağaçları çok daha net çizen yeni görsel modellerle keskinleşiyor.

Üç boyutlu kuş bakışı görünüm, mimari detayları ve ağaçları çok daha net çizen yeni görsel modellerle keskinleşiyor. Podcasts: Görüntülü podcast’lerde video ve ses formatları arasında geçiş yapmak çok daha kolay hale geliyor.

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Çocukların yaşlarına ve pedagog tavsiyelerine göre oyun, eğlence ve sosyal medya için akıllı süre sınırları ile saatlik veya günlük programlar ayarlanabiliyor. Ekran Süresi arayüzü de tamamen yenilendi. Gelişmiş erişilebilirlik seçenekleri: Görme engelliler için VoiceOver görselleri çok daha detaylı tanımlıyor. Canlı Tanıma özelliği sayesinde Eylem Düğmesine basarak etrafınızda ne olduğunu Siri’ye sorup sesli yanıt alabiliyorsunuz. Accessibility Reader ise zorlu metinleri kolayca özetleyip çevirebiliyor.

Görme engelliler için VoiceOver görselleri çok daha detaylı tanımlıyor. Canlı Tanıma özelliği sayesinde Eylem Düğmesine basarak etrafınızda ne olduğunu Siri’ye sorup sesli yanıt alabiliyorsunuz. Accessibility Reader ise zorlu metinleri kolayca özetleyip çevirebiliyor. Performans artışı: Uygulama açılış hızları, AirDrop transferleri, harici disk veri aktarımları ve sistem genelindeki arama endeksi gözle görülür şekilde hızlanıyor.

iOS 27 güncellemesini destekleyen iPhone modelleri

Apple yeni işletim sistemi iOS 27 ile uyumlu iPhone modelleri hakkında da resmi bir açıklamada bulundu. Sürpriz bir şekilde şirket, iPhone 11 serisi ve üzerindeki cihazlara yeni güncellemeyi getiriyor. Desteklenen telefonların tam listesi ise şu şekilde:

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

Sonuç

“iOS 27 Beta nasıl indirilir?” diye merak edenler için güncellemenin tüm ayrıntılarını kapsamlı bir şekilde sizlerle paylaştık. Geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar şu anda erkenden yeni yazılımı test edebilirken, diğer kullanıcıların ise maalesef bir süre daha beklemeleri gerekecek.

Temmuz ayında yayınlanacak halka açık Beta sürümüyle birlikte daha fazla iPhone kullanıcısının iOS 27’yi test edebileceği vurgulanıyor. Kararlı sürümün ise Eylül ayında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Güncelleme 250’den fazla yeniliğe ev sahipliğinde bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

iOS 27 geliştirici Beta güncellemesi ücretsiz mi? Evet, şu anda tamamen ücretsiz bir şekilde Developer programına kayıt olup güncellemeyi kurabilirsiniz. Eskiden Apple bunun için ücretli geliştirici hesabı istiyordu. Fakat artık standart Apple hesabınızla Developer sitesine giriş yapıp sözleşmeyi onaylamanız Beta güncellemelerini bedava alabiliyorsunuz. iOS 27 Beta güncellemesi ana telefona kurulur mu? Bu durum kesinlikle tavsiye edilmiyor. Zira yayınlanan sürüm ilk Beta güncellemesi olduğu için aşırı pil tüketimi, kasma/donma, ısınma ve uygulamaların çökmesi gibi çeşitli kararsızlıklar yer alabiliyor. Apple genellikle bunu yedek cihazınıza kurmanızın daha güvenli olduğunu belirtiyor. Güncellemeyi yüklemeden önce yedekleme yapılmalı mı? Evet, cihazınızı yedeklemeniz kesinlikle hayati bir önem taşıyacaktır. Zira Beta yüklemesi sırasında veri kaybı yaşayabilirsiniz. Cihazınızı yükleme yapmadan önce mutlaka iCloud ya da bilgisayar üzerinden tam yedekleme yapmanız öneriliyor. iOS 27 Public Beta ne zaman çıkacak? Geliştirici Beta sürümünden sonraki hataların temizlenmesiyle beraber daha kararlı bir yapıya ulaşan Public Beta güncellemesinin Temmuz ayında yayınlanması bekleniyor. Standart kullanıcıların bu sürümü beklemesi tavsiye ediliyor. iOS 27 kararlı sürümü ne zaman yayınlanacak? Apple’ın yeni güncellemesi iOS 27, şirketin Eylül ayında gerçekleştireceği lansman etkinliğiyle birlikte herkese açık olarak sunulacak. Şirket, iPhone 18 Pro serisi ve katlanabilir iPhone Ultra ile beraber yeni güncellemesini de yayınlayacak. Telefonumda “Beta Güncellemeleri” neden görünmüyor? Ayarlarda bu seçeneğin çıkması için Apple Developer sayfasına giderek mevcut Apple kimliğinizle bir kez giriş yapıp sözleşmeyi kabul etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda cihazınızda Lockdown Mode açıksa bu seçenek gizlenebilir. iOS 27 Beta güncellemesini yüklendikten sonra normal sürüme geri dönülebilir mi? Evet, eski sürüme geri dönmeniz mümkün. Fakat bu işlem telefonun tamamen sıfırlanmasını gerektiriyor. Cihazınızı bilgisayara bağlayarak “Kurtarma Modu” üzerinden modeli mevcut kararlı sürüme geri döndürebilir ve ardından Beta öncesi aldığınız yedekleri yükleyebilirsiniz.