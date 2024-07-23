Wattpad uygulaması App Store’dan neden kaldırıldı?

Amatör ve profesyonel yazarları bir araya getiren, 75 ayrı dilde milyonlarca içeriğe ev sahipliği yapan ve 97 milyon okuyucuya sahip olan Wattpad uygulaması geçtiğimiz günlerde Türkiye’de erişim engeli cezasına çarptırılmıştı. Bunun üzerine “Wattpad açılacak mı?” sorusu sosyal medyada oldukça tartışılan bir konu geline gelirken, bugün popüler uygulama ile ilgili sürpriz bir gelişme daha ortaya çıktı. Wattpad uygulamasının Apple App Store mağazasından kaldırıldığı öğrenildi.

Wattpad neden kapandı?

16 Temmuz tarihinde başlayan Wattpad erişim engeli sorunu kullanıcıları oldukça şaşırtan bir gelişme oldu. Platformun neden kapandığına ilişkin çok sayıda spekülasyon sosyal medyada dolaşırken, bu sorunun platformun Türkiye’de bir temsilciliği olmaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Geçtiğimiz aylarda benzer bir problemle karşılaşan X’in de Türkiye’de temsilcilik açarak BTK kurallarına uyum sağladığını hatırlatalım.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesi üzerinden Wattpad’i arattığımızda platformun mahkeme kararı ile Türkiye’de engellendiği anlaşıldı. Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 12 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6507 sayılı kararıyla erişime engellenen uygulama konuya ilişkin sosyal medya üzerinden önemli bir açıklamada bulundu. Wattpad’in açıklaması şu şekilde oldu:

“Türkiye’de Wattpad’e erişimle ilgili bir sorun olduğunun farkındayız ve bunun bizim tarafımızda bir teknik sorunla ilgili olmadığını doğruladık. Durumu ve Türkiye’deki Wattpad kullanıcılarının erişimini yeniden sağlama seçeneklerini gözden geçiriyoruz.”

Wattpad erişim engeli ile ilgili sosyal medyada protesto başladı

Sosyal medya kullanıcıları bugün özellikle de X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden Wattpad erişim engeli kararı ile ilgili tepkilerini dile getirmeye başladı. Kullanıcılar #wattpadedokunma ve #wattpadeözgürlük etiketleri ile erişim engeli kararına karşı protestoda bulundu.

2006 yılında kurulan ve özellikle de gençler tarafından büyük bir ilgi ile kullanılan Wattpad uygulaması ile ilgili İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) kurucu üyelerinden biri olan Prof. Dr. Yaman Akdeniz şu tepkide bulundu: “Meşhur okuma ve yazma platformu Wattpad’i herhalde dünyada erişime engelleyen ilk ülke olduk.”

Wattpad neden App Store’dan kaldırıldı?

Wattpad ile ilgili bir başka önemli gelişme ise platformun bugün itibariyle Apple App Store mağazasından kaldırılması oldu. Kullanıcılar App Store’da arama kısmına “Wattpad” yazdıklarında ne yazık ki artık uygulamaya erişim sağlayamıyor.

“Wattpad App Store’dan kaldırıldı mı?” sorusuna yanıt arayan kullanıcılar sosyal medya üzerinden bu duruma karşı şikayetlerini dile getirirken, “Wattpad Google Play Store’dan da kaldırılacak mı?” sorusu da öne çıkmaya başladı. Şimdilik uygulama Play Store mağazasında yer almaya devam ediyor. Fakat uygulamanın platformdan kaldırılıp kaldırılmayacağı şimdilik ne yazık ki belirsizliğini koruyor.

Peki ya siz Wattpad’in Apple App Store mağazasından kaldırılması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.