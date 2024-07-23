Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    Wattpad uygulaması App Store’dan neden kaldırıldı?

    "Wattpad neden Apple App Store mağazasından kaldırıldı?" sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kullanıcılar sosyal medyadan şikayetlerini dile getirmeye başladı.
    Wattpad

    Amatör ve profesyonel yazarları bir araya getiren, 75 ayrı dilde milyonlarca içeriğe ev sahipliği yapan ve 97 milyon okuyucuya sahip olan Wattpad uygulaması geçtiğimiz günlerde Türkiye’de erişim engeli cezasına çarptırılmıştı. Bunun üzerine “Wattpad açılacak mı?” sorusu sosyal medyada oldukça tartışılan bir konu geline gelirken, bugün popüler uygulama ile ilgili sürpriz bir gelişme daha ortaya çıktı. Wattpad uygulamasının Apple App Store mağazasından kaldırıldığı öğrenildi.

    Wattpad neden kapandı?

    16 Temmuz tarihinde başlayan Wattpad erişim engeli sorunu kullanıcıları oldukça şaşırtan bir gelişme oldu. Platformun neden kapandığına ilişkin çok sayıda spekülasyon sosyal medyada dolaşırken, bu sorunun platformun Türkiye’de bir temsilciliği olmaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Geçtiğimiz aylarda benzer bir problemle karşılaşan X’in de Türkiye’de temsilcilik açarak BTK kurallarına uyum sağladığını hatırlatalım.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesi üzerinden Wattpad’i arattığımızda platformun mahkeme kararı ile Türkiye’de engellendiği anlaşıldı. Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 12 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6507 sayılı kararıyla erişime engellenen uygulama konuya ilişkin sosyal medya üzerinden önemli bir açıklamada bulundu. Wattpad’in açıklaması şu şekilde oldu:

    “Türkiye’de Wattpad’e erişimle ilgili bir sorun olduğunun farkındayız ve bunun bizim tarafımızda bir teknik sorunla ilgili olmadığını doğruladık. Durumu ve Türkiye’deki Wattpad kullanıcılarının erişimini yeniden sağlama seçeneklerini gözden geçiriyoruz.”

    Wattpad erişim engeli ile ilgili sosyal medyada protesto başladı

    Sosyal medya kullanıcıları bugün özellikle de X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden Wattpad erişim engeli kararı ile ilgili tepkilerini dile getirmeye başladı. Kullanıcılar #wattpadedokunma ve #wattpadeözgürlük etiketleri ile erişim engeli kararına karşı protestoda bulundu.

    Wattpad

    2006 yılında kurulan ve özellikle de gençler tarafından büyük bir ilgi ile kullanılan Wattpad uygulaması ile ilgili İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) kurucu üyelerinden biri olan Prof. Dr. Yaman Akdeniz şu tepkide bulundu: “Meşhur okuma ve yazma platformu Wattpad’i herhalde dünyada erişime engelleyen ilk ülke olduk.

    Wattpad neden App Store’dan kaldırıldı?

    Wattpad ile ilgili bir başka önemli gelişme ise platformun bugün itibariyle Apple App Store mağazasından kaldırılması oldu. Kullanıcılar App Store’da arama kısmına “Wattpad” yazdıklarında ne yazık ki artık uygulamaya erişim sağlayamıyor.

    Wattpad App Store’dan kaldırıldı mı?” sorusuna yanıt arayan kullanıcılar sosyal medya üzerinden bu duruma karşı şikayetlerini dile getirirken, “Wattpad Google Play Store’dan da kaldırılacak mı?” sorusu da öne çıkmaya başladı. Şimdilik uygulama Play Store mağazasında yer almaya devam ediyor. Fakat uygulamanın platformdan kaldırılıp kaldırılmayacağı şimdilik ne yazık ki belirsizliğini koruyor.

    Peki ya siz Wattpad’in Apple App Store mağazasından kaldırılması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.