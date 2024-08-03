Android ve iOS’ta Instagram’a nasıl girilir? (VPN’siz kolay çözüm)

“Instagram’a nasıl girilir?” sorusu dünden bu yana sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça merak edilen bir konu haline geldi. Bilindiği üzere dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram nedeni henüz açıklanmamış bir şekilde erişim engeline çarptırıldı. Bunun üzerine kullanıcılar Instagram’a girmek için alternatif yollar aramaya başladı.

Peki ya dün itibariyle erişim engeli uygulanan, yani bir anlamda yasaklanan Instagram nasıl açılır? Instagram’a girmek için en pratik yöntemi sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Instagram’ı açmak için VPN kullanmadan oldukça kolay bir şekilde kullanabileceğiniz ipucunu hem videolu hem de yazılı bir şekilde anlattık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

iOS cihazlarda VPN’siz Instagram’a girme yöntemi

En kolay Instagram’a giriş yöntemi olarak da bilinen DNS değiştirme ayarı kullanıcılar tarafından yalnızca birkaç saniyede gerçekleştirilebilecek oldukça kolay bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey Android ya da iOS cihazınızdan Ayarlar sayfasına girip gerekli işlemleri tamamlamak olacak.

VPN olmadan Instagram uygulamasına girmek için iOS cihazlarda şu adımları sırasıyla takip etmeniz yeterlidir:

Öncelikle cihazınızda Ayarlar uygulamasını açın.

Wi-Fi seçeneğine tıklayın.

Bağlı olduğunuz Wi-Fi’yi açın.

Wi-Fi ağınızın ayarlarını görüntülemek için “i” yazılı ikona basın.

DNS satırına gelip mevcut DNS sunucularının yerine “1.1.1.1” yazın.

Android telefonlarda VPN’siz Instagram’a nasıl girilir?

Android telefonlarda VPN’siz Instagram’a girmek oldukça basit. “Android’de VPN kullanmadan Instagram’a nasıl girilir?” diye merak eden kullanıcılar bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek platforma girebilir:

Öncelikle telefonunuzda Ayarlar menüsüne girin.

Wi-Fi yazısına tıklayın.

Bağlı olduğunuz ağa dokunun.

Karşınıza çıkan menüden IP Ayarları’nı seçin.

“DHCP” yerine “Statik” seçeneğine basıp DNS 1 ve DNS 2 satırlarını doldurun.

DNS satırlarına “1.1.1.1” yazın.

Instagram ne zaman açılacak?

BTK kararından sonra pek çok kullanıcı “Instagram açılacak mı?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. Şimdilik resmi makamlardan bu konuda yeni bir açıklama gelmedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun resmi sitesinden “instagram.com” adresini sorguladığımızda karşımıza “instagram.com, 02/08/2024 tarihli 490.05.01.2024.-608983 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadeleri çıkıyor. Ancak şu anda ne yazık ki bu kararın sebebine ilişkin hiçbir ayrıntıya yer verilmiyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İsrail tarafından İran başkenti Tahran’da bir suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Haniye’nin ölümüne ilişkin sosyal medya paylaşımlarının Instagram tarafından sansürlendiği iddia edilmişti. Bunun üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu konuda sert bir açıklama yaparak Instagram sansürü ile ilgili şu ifadelerde bulunmuştu:

Filistin direniş hareketi Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Heniye, düşmanlarının asla anlayamayacağı bir tevazuyla şehadete yürüdü. Filistin davasının en büyük kahramanlarından biri olarak tarihe geçen şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. İslam aleminin ve Filistin’in başı… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 31, 2024

“İsrail ne kadar Filistinli öldürürse öldürsün, Filistin’in haklı davası tarihten silinmeyecektir. İsrail devleti de yargısız infazların, suikastların, işgalin ve soykırımın faili olarak tarihe geçecektir. Ayrıca, Heniye’nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram’ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamasından kısa bir süre sonra ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile Instagram platformuna erişim engeli getirildi. Engel halen daha devam ederken resmi makamlardan konuya ilişkin yeni bir açıklama bekleniyor. “Instagram ne zaman açılacak?” sorusunun cevabı henüz kesin olmasa da ilerleyen günlerde durumun netlik kazanacağı düşünülüyor.

Ancak yine de “Instagram’a nasıl girilir?” başlıklı bu içeriğimizde sizlere VPN’siz kolay bir şekilde Instagram’ı açma yöntemini anlattık. Sizler de bu yöntemden yararlanarak kolayca Instagram uygulamasını açabilir ve sosyal medyada vakit geçirebilirsiniz.

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