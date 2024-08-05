Instagram açılacak mı? Meta sözcüsünden açıklama geldi

Instagram erişim engeli cezası günlerdir ülkemizde kalabalık kitleler tarafından konuşulup tartışılan bir konu haline geldi. Geçen hafta Cuma sabahı günün erken saatlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla vatandaşların Instagram’a giriş yapmalarının önüne geçildi. Günlerdir konuya ilişkin resmi makamlardan yeni açıklamalar yapılması beklenirken, nihayet konuyla alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İsrail tarafından İran başkenti Tahran’da suikast ile hayatını kaybetmesi sonrası popüler sosyal medya uygulaması Instagram kullanıcılara sansür uygulamıştı. Bu sansüre sert bir şekilde tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ifade özgürlüğü hakkının altını çizerek Instagram’ı geri adım atmaya çağırmıştı. Bundan kısa bir süre sonra ise BTK kararıyla Instagram erişim engeli getirilmiş ve tartışmalar daha da alevlenmişti.

Günlerdir yaşanan tartışmalar sonrasında vatandaşlar “Instagram açılacak mı?” konusunda endişe duymaya başladı. Bu konuda bilmece devam ederken yeni gelişmeler yaşandı. Meta şirketi sözcülerinden dikkat çekici önemli bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar…

Meta, Instagram yasağı ile ilgili açıklamada bulundu

2 Ağustos tarihinde Meta çatısı altında faaliyet gösteren sosyal medya uygulaması Instagram erişim engeli cezası aldı. Haniye’nin ölümüne ilişkin taziye mesajlarını engelleyen platform bu konuda sert bir şekilde eleştirilirken, sosyal ağın bununla alakalı bir geri adım atıp atmayacağı oldukça merak edilen bir unsur haline geldi. Bunun üzerine nihayet şirketten resmi bir açıklama geldi. BBC’nin haberine göre Instagram’dan şu açıklamaya yer verildi:

“Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

“Instagram açılacak mı?” konusu vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip edilirken, ortaya çıkan son gelişmeler bir miktar umut verdi. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun Instagram yetkilileri ile öğle saatlerinde bir toplantı gerçekleştireceği biliniyor. Uraloğlu bu toplantıda platformun Türkiye’nin taleplerini karşılama konusunda gerekenleri yapacaklarını umduğunu ifade etti. Fakat şimdilik görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin net bir açıklamada bulunulmadı.

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