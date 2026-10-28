One UI 9 güncellemesini alacak Samsung telefonlar: Tam liste

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Samsung’un Android 17 tabanlı arayüzü One UI 9, Galaxy S23 serisi ve sonrasında çıkan amiral gemilerine, Galaxy Z Fold5 ile Z Flip5’ten itibaren katlanabilir modellere ve Galaxy A54 ile A34’ten sonra gelen A serisi telefonların büyük bölümüne geliyor. Galaxy S22 serisi, Galaxy S21 FE ve Galaxy Z Flip4 ise listede yer almıyor, bu telefonlar One UI 8.5’te kalıyor.

Samsung, One UI 9’u Temmuz’da Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 ve Z Flip8 ile birlikte kullanıma sundu. Diğer cihazlara dağıtım ise 16 Eylül’de Galaxy S26 serisiyle başladı ve o günden bu yana ülke ülke, model model ilerliyor.

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NOT: Şirket bütün pazarlar için tek bir resmi liste yayınlamadığı için aşağıdaki tablolar, Samsung Japonya’nın açıkladığı model listesine ve güncellemenin Ekim 2026 sonu itibarıyla ulaştığı cihazlara göre hazırlanmıştır.

One UI 9 alacak Galaxy S modelleri

Samsung’un duyurusuna göre kararlı sürümün dağıtımı Güney Kore’de Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra ile başladı. Ardından Galaxy S25 ve S24 aileleri güncellemeyi aldı, Ekim ortasında da sıra Galaxy S23 serisine geldi. Ağustos sonunda tanıtılan Galaxy S26 FE ise kutudan One UI 9 ile satışa çıktı.

Model Durum (Ekim 2026 sonu) Galaxy S26, S26+, S26 Ultra Dağıtım sürüyor Galaxy S26 FE Kutudan One UI 9 ile geliyor Galaxy S25, S25+, S25 Ultra Dağıtım sürüyor Galaxy S25 Edge, S25 FE Dağıtım sürüyor (Güney Kore ve ABD) Galaxy S24, S24+, S24 Ultra Dağıtım sürüyor Galaxy S24 FE Dağıtım sürüyor (Güney Kore ve ABD) Galaxy S23, S23+, S23 Ultra Dağıtım sürüyor, son büyük güncelleme Galaxy S23 FE Bekleniyor

Galaxy S23 serisi için One UI 9, telefonların alacağı son büyük Android güncellemesi oluyor. Samsung bu modellere dört işletim sistemi güncellemesi sözü vermişti ve S23 serisine gelen One UI 9 bu sözün son adımı oldu. Galaxy S23 FE ise serinin geri kalanıyla birlikte güncellenmedi, Samsung Japonya’nın takviminde bu model için Ocak 2027 görünüyor. Galaxy S24 ve sonrasında çıkan modeller ise yedi yıllık güncelleme desteği kapsamında olduğu için One UI 9’dan sonra da yeni Android sürümleri almaya devam edecek.

One UI 9 alacak katlanabilir Galaxy Z modelleri

Katlanabilir tarafta One UI 9 ilk olarak Temmuz’da tanıtılan Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 ve Z Flip8 ile geldi. Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 Ekim başında, Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 ise birkaç gün sonra güncellemeyi almaya başladı.

Model Durum (Ekim 2026 sonu) Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8, Z Flip8 Kutudan One UI 9 ile geliyor Galaxy Z TriFold Dağıtım sürüyor (Güney Kore) Galaxy Z Fold7, Z Flip7 Dağıtım sürüyor Galaxy Z Flip7 FE Dağıtım sürüyor (Güney Kore) Galaxy Z Fold6, Z Flip6 Dağıtım sürüyor Galaxy Z Fold5, Z Flip5 Dağıtım sürüyor, son büyük güncelleme

Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5, S23 serisiyle aynı gün, 14 Ekim’de Güney Kore’de One UI 9’u almaya başladı ve güncelleme 19 Ekim’de Avrupa’ya ulaştı. Bu iki model için de Android 17, son büyük işletim sistemi sürümü olacak.

One UI 9 alacak Galaxy A modelleri

Samsung’un en kalabalık serisi olan A serisinde liste oldukça uzun. Samsung Japonya’nın listesinde Galaxy A57, A37, A27, A17, A56, A36, A26, A16, A55, A35, A25, A54 ve A34 bulunuyor. SammyGuru’nun dağıtım takibine göre Galaxy A24, A15, A07 ve A06 da güncellemeyi alacak modeller arasında yer alıyor. Yeni çıkan Galaxy A18 ve A08 ise kutudan One UI 9 ile geliyor.

Model Durum (Ekim 2026 sonu) Galaxy A57, A37, A27 Dağıtım sürüyor Galaxy A56, A36 Dağıtım sürüyor Galaxy A55, A35 Dağıtım sürüyor Galaxy A26 Dağıtım sürüyor (Asya) Galaxy A17, A17 5G, A16, A16 5G Dağıtım sürüyor (Güney Kore) Galaxy A07 Dağıtım sürüyor (Güneydoğu Asya) Galaxy A54, A25, A15 5G, A07 5G Beta sürümü test ediliyor Galaxy A34, A24 Test aşamasında Galaxy A15, A06 Bekleniyor Galaxy A18, A08 Kutudan One UI 9 ile geliyor

A serisinde güncelleme genellikle önce Güney Kore’deki kullanıcılara, ardından Avrupa ve diğer pazarlara ulaşıyor. Galaxy A57 bu sıralamada ilk sırada yer aldı ve Avrupa’da 12 Ekim’den beri One UI 9’u alıyor. Avrupa’da Galaxy A37, A36 ve A27 için dağıtım 19 Ekim’de başlarken Galaxy A55 için küresel dağıtım 26 Ekim’de başladı. Galaxy A54 ve A25 gibi modellerde ise beta süreci devam ediyor ve kararlı sürüm için henüz bir tarih açıklanmadı.

One UI 9 alacak Samsung tabletler

Samsung Japonya’nın listesinde tabletler de yer alıyor. Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra, Tab S10, S10+ ve S10 Ultra, Tab S10 FE ile S10 FE+, Tab S9, S9+ ve S9 Ultra, Tab S9 FE ile S9 FE+, Tab A11 ve A11+, Tab Active5 Pro ile Galaxy Tab S6 Lite’ın 2024 sürümü One UI 9 alacak. Ekim başında satışa çıkan Galaxy Tab S12+ ve Tab S12 Ultra ise kutudan One UI 9 ile geliyor.

Ancak tabletlerde dağıtım henüz başlamadı. Tab S11 ve Tab S10 serilerinin güncellemesi test aşamasında ve Samsung bu modeller için bir tarih açıklamadı. Dayanıklı telefon serisinde ise Galaxy XCover7 Pro 26 Ekim’de Güney Kore’de güncellemeyi almaya başladı, Galaxy XCover7 de listede yer alıyor.

One UI 9 almayacak Samsung telefonlar hangileri?

Android Police’in derlediği listeye göre Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra, Galaxy S21 FE ve Galaxy Z Flip4 One UI 9 almayacak. Samsung bu modellere dört büyük işletim sistemi güncellemesi sözü vermişti ve telefonlar bu hakkı One UI 8 ile doldurdu. Dolayısıyla bu cihazlarda kalacak son sürüm One UI 8.5 oluyor.

Güncelleme almayan modeller tamamen desteksiz kalmıyor. Telefonlar güvenlik yamalarını almaya devam ediyor, ancak Samsung bu modellerde aylık yamalardan üç ayda bir yayınlanan güncellemelere geçmiş durumda. Yeni Galaxy AI özellikleri ve One UI 9 ile gelen arayüz değişiklikleri ise bu telefonlara gelmeyecek.

One UI 9 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Samsung, One UI 9 için Türkiye’ye özel bir takvim açıklamadı. Güncelleme her modelde önce Güney Kore’de başlıyor, ardından ABD, Avrupa ve Hindistan gibi pazarlara yayılıyor. Avrupa’da dağıtım Galaxy S26 serisinde 29 Eylül’de, Galaxy S25 serisinde 6 Ekim’de, Galaxy S24 serisinde 12 Ekim’de, Galaxy S23 serisi ile Z Fold5 ve Z Flip5’te ise 19 Ekim’de başladı.

Güncellemenin telefona gelip gelmediği Ayarlar menüsündeki Yazılım güncelleme bölümünden kontrol edilebiliyor. Güncelleme görünüyorsa İndir ve yükle seçeneğiyle kurulum başlatılabiliyor. Dağıtım kademeli yapıldığı için aynı modeli kullanan iki kişi güncellemeyi farklı günlerde alabiliyor. One UI 8.5’ten doğrudan geçen cihazlarda paketin boyutu yaklaşık 3 GB’a çıkabildiği için kurulumdan önce Wi-Fi bağlantısı ve yeterli depolama alanı olması gerekiyor.

One UI 9 ile neler değişti?

One UI 9 büyük bir tasarım değişikliği yerine Galaxy AI özelliklerini ve günlük kullanımı geliştiren yeniliklere odaklanıyor. Videodaki bir kişiyi otomatik olarak takip edip kadrajın ortasında tutan My FanCam, bunların en dikkat çekeni. Günlük özet ekranı Now Brief’te kullanıcılar sağlık, hava durumu ve video gibi alanlarda kendi kartlarını oluşturabiliyor. Mesajlaşırken bağlama göre öneri sunan Now Nudge ise örneğin bir buluşma planlanırken rezervasyon bilgisini ya da paylaşılan konumu sohbetten çıkmadan kaydetmeyi sağlıyor.

Ayarlar menüsüne eklenen Garanti ve Bakım bölümünden cihazın garanti durumu görülebiliyor, kendi kendine arıza testi yapılabiliyor ve servis randevusu alınabiliyor. Çeviri aracı Interpreter’a konuşmaların geçmişini gösteren yeni bir görünüm eklendi, Ses Kaydedici’nin özetleri ise başlık ve tablolarla daha düzenli hale geldi. Güvenlik tarafında arka planda gereksiz izin kullanan uygulamaları cihaz üzerindeki yapay zekayla tespit eden Gizlilik Uyarıları geldi. Bu özellik Galaxy S23 ve sonrasındaki amiral gemilerinde, Z Fold5 ve Z Flip5 sonrasındaki katlanabilirlerde ve Tab S9 sonrasındaki tabletlerde destekleniyor. Dolandırıcılık aramalarını tespit eden özellik ise şimdilik Japonya, Kanada ve Hindistan’a genişletildi, Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor.

Arayüzde de küçük ama kullanışlı değişiklikler var. Hızlı paneldeki kısayollar artık boyutlandırılabiliyor, ağ hızı durum çubuğunda gösterilebiliyor ve Smart Finder arama aracı ana ekrana sabitlenebiliyor.