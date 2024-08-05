Bakan Uraloğlu açıklama yaptı: Instagram erişim engeli kalıcı mı olacak?

2 Ağustos Cuma günü sabah erken saatlerde Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla Instagram erişim engeli başladı. BTK’nın yaptığı açıklamada “instagram.com, 02/08/2024 tarihli 490.05.01.2024.-608983 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bugün BBC’ye konuşan Meta sözcüleri konuya ilişkin açıklamada bulunarak Instagram bilmecesi ile ilgili detayları paylaştı. Şirket bu erişim engeli kararıyla milyonlarca kişinin aileleri ve arkadaşlarıyla iletişimden mahrum kaldıkları vurgulandı. Aynı zamanda pek çok işletmenin de müşterilerine ulaşamadığı ifade edildi. Instagram erişim engeli kararının kaldırılması için elinden geleni yapacaklarını söyleyen sözcü, süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmadı

Bugün öğlen 13:00 saatlerinde Instagram yetkilileriyle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu uzlaşmak için bir adım attı. Yapılan toplantı 19:00’da sona erdi. Toplantının ardından Bakan Uraloğlu basınla bir araya gelerek “Instagram açılacak mı?” sorusuna ipuçları getirdi.

Bakan Uraloğlu “Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz” açıklamasında bulunurken, gazetecilere Instagram erişim engeli ile ilgili şu gelişmeleri paylaştı:

“Instagram’ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun yaptığı açıklamadan Instagram ile henüz bir uzlaşıya varılamadığı anlaşılıyor. Fakat yine de Bakan Uraloğlu ilerleyen günlerde Instagram erişim engeli ile ilgili platform yetkilileriyle görüşmelere devam edeceklerini dile getiriyor.

Kısa süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da konuya ilişkin bir açıklamada bulunarak son gelişmeleri şu şekilde ifade etmişti:

“Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye’de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun. Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. “Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam” diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız.”

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