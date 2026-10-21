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    YouTube beğenmeme (dislike) butonunu gizlemeye başladı

    Bazı kullanıcılarda normal videolardaki beğenmeme butonu üç nokta menüsüne taşındı. YouTube aynı adımı bu yıl Shorts'ta atmıştı.
    Beğen butonunun yanında üç nokta menüsü ve menünün içinde beğenmeme simgesini gösteren çizim
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    • YouTube, normal videolardaki beğenmeme butonunu video altından kaldırıp üç nokta menüsüne taşıyan bir değişikliği bazı kullanıcılarda deniyor.
    • Değişiklik masaüstü sitesinde görülüyor, beğen butonu ise eskisi gibi video altında duruyor.
    • YouTube bu yılın başında Shorts'taki beğenmeme butonunu tamamen kaldırmış, 2021'de de beğenmeme sayılarını gizlemişti.

    YouTube, normal videolardaki beğenmeme (dislike) butonunu görünür yerden kaldırmayı test ediyor. Son günlerde bazı kullanıcılar, video altında beğen butonunun yanında duran beğenmeme butonunun üç nokta menüsüne taşındığını fark etti. Beğen butonu ise eskisi gibi yerinde duruyor.

    Değişiklik ilk olarak X ve Reddit’te paylaşılan ekran görüntüleriyle gündeme geldi. Bazı görüntülerde beğenmeme seçeneği, video altındaki ek seçeneklerin toplandığı menüde “Bildir” seçeneğinin yanında yer alıyor. Bu yapıda bir videoyu beğenmemek için önce menüyü açmak gerekiyor.

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    YouTube beğenmeme butonu nereye taşındı?

    9to5Google’ın haberine göre değişiklik şimdilik YouTube’un masaüstü sitesinde görülüyor. Reddit’te geçtiğimiz iki hafta boyunca beğenmeme butonunun kaybolduğunu söyleyen farklı kullanıcılar oldu, bazı kullanıcılar ise biraz farklı bir arayüzle karşılaştı. Ancak hepsinde sonuç aynı ve buton, menünün içine gizleniyor.

    Konuyu en çok konuşulur hale getiren paylaşım, kullanıcı Bob Pony’nin 19 Ekim’de X’te paylaştığı ekran görüntüsü oldu.

    Değişikliğin ne kadar geniş bir kullanıcı grubunda denendiği bilinmiyor. 9to5Google aynı arayüzü kendi hesaplarında göremediğini belirtirken The Verge de Google’ın yorum talebine hemen yanıt vermediğini aktardı.

    Shorts’ta beğenmeme butonu zaten kaldırılmıştı

    YouTube’un beğenmeme butonuyla ilgili ilk adımı bu değil. Platform 2021’de içerik üreticilerini taciz kampanyalarından korumak gerekçesiyle videoların beğenmeme sayılarını herkese açık şekilde göstermeyi bırakmıştı. Beğenmeme sayıları o tarihten beri yalnızca videoyu yükleyen kanal tarafından görülebiliyor.

    Bu yılın başında ise YouTube Shorts’taki beğenmeme butonu tamamen kaldırıldı ve kullanıcılara bunun yerine üç nokta menüsündeki seçenekleri kullanmaları önerildi. 9to5Google, Shorts’taki bu değişikliği hatırlatarak aynı adımın normal videolarda da atılmasının neredeyse kesin olduğunu düşünüyor.

    Türkiye’deki kullanıcıları da etkileyecek mi?

    Test şu an için sınırlı sayıda kullanıcıda görülüyor ve YouTube’dan bölge ya da takvimle ilgili bir açıklama gelmedi. Değişiklik kalıcı hale gelirse Türkiye dahil tüm kullanıcılar için video altındaki beğenmeme butonu menüye taşınacak.

    The Verge’e göre butonun bir alt menüye taşınması ona ulaşmayı belirgin şekilde zorlaştıracağı için beğenmeme seçeneğini kullanan kişi sayısı da büyük olasılıkla azalacak. Beğen butonu ise video altındaki yerini koruyor.

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    Baris Mancar

    Üniversitede Fizik ve Sosyoloji eğitimlerini almış olan Barış Mancar, aynı yıllarda dijital medya dünyasına adım atmıştır. 2013 yılında Webmasto'yu kurmuş ve Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarında Dijital Medya Danışmanı olarak görev almıştır. 2019 yılında kurduğu Londra merkezli dijital medya ajansı (Kutola) altında çalışmalarını sürdürmektedir. Sıkı bir kitap okuyucusu ve kişisel blog yazarıdır.

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