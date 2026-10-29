Rockstar GTA 6’nın yeni ayrıntılarını paylaştı, NPC’ler için 600 bin animasyon hazırlandı

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Rockstar Games, Edge dergisine verdiği röportajda GTA 6'nın yayaları için yaklaşık 600 bin animasyon hazırladığını açıkladı.

GTA 5'in zamanlamaları yeni oyunda fazla hızlı hissettirdiği için Vice City'nin yolları daraltıldı, gece ve gündüz süreleri uzatıldı.

South Park'ın yeni bölümünde ise Jason'ın yer aldığı yaklaşık 20 saniyelik yeni bir GTA 6 oynanış görüntüsü yayınlandı.

Rockstar Games, GTA 6’nın çıkışına üç hafta kala oyunun yapım sürecine ve oyun içi sistemlerine dair yeni ayrıntılar paylaştı. Edge dergisinin 430. sayısında yer alan kapak röportajında stüdyonun üst düzey isimleri, Leonida eyaletindeki yayaların nasıl tasarlandığını ve oyunun neden GTA 5’ten farklı bir tempoda ilerlediğini anlattı.

Aynı gün oyunun hiç gösterilmemiş bir oynanış görüntüsü de beklenmedik bir yerde, South Park’ın yeni bölümünde ortaya çıktı. GTA 6, 19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak.

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GTA 6’da NPC’ler için 600 bin animasyon

Edge dergisinin GamesRadar’da yayımlanan röportajına göre Rockstar, oyundaki yayaların yalnızca kalabalığı dolduran figürler gibi durmaması için Los Angeles’ta ayrı bir ekip kurdu. Bu ekip, her biri sanat yönetmenliğinden geçen yaklaşık 600 bin animasyon hazırladı.

Yayaların her birine kişilik özellikleri de verildi. Bir NPC’nin karşılaştığı duruma nasıl tepki vereceğini mizacı, saldırganlık düzeyi ve oyuncunun ona nasıl davrandığı belirliyor. Rockstar North’un yöneticilerinden Rob Nelson, tasarım sürecinde “Kim saldırgan olacak? Kaç kişi silaha uzanacak? Kaç kişi beni sınayacak?” sorularını sorduklarını anlatıyor.

GTA 5’in temposu “fazla hızlı” geldi

Rockstar, Vice City’nin dünyasını oluştururken önce GTA 5’teki zamanlamaları denedi, ancak görsel kalitenin geldiği noktada her şeyin fazla hızlı hissettirdiğini fark etti. Bu nedenle Vice City’nin yolları Los Santos’a göre daha dar tutuldu, gece ve gündüzün süresi de uzatıldı.

Nelson’a göre görüntü kalitesi arttıkça eski oyunlarda göz ardı edilebilen ayrıntılar artık sırıtıyor. GTA 5’te oyuncu birinin önünde pompalı tüfek çıkarsa bile yayanın, silah ona doğrultulmadıkça tepki vermediğini hatırlatan Nelson, bunun o oyunda bile eskimiş durduğunu söylüyor. Yapımın ilk günlerinde ise stüdyonun büyük kısmı Red Dead Redemption 2 üzerinde çalışırken küçük bir ekip Vice City’yi yerinde incelemek için Miami’ye gitti.

Geliştirme ekibi, GTA 6’nın serideki en kapsamlı rol yapma deneyimini sunacağını söylüyor. Geliştirme sorumlusu Aaron Garbutt, oyuncuların dükkandan sigara ve bira alıp günü trende geçirebileceğini ya da bir kulübe gidebileceğini belirterek “Oyunda kendi hayatınızı yaşayabilirsiniz” diyor. Nelson ise oyuncuya sistemleri dayatmak yerine onun istediği tarzda oynamasına izin vermeyi amaçladıklarını vurguluyor.

Toplu taşıma da bu yaklaşımın parçası. Oyunda çalışan otobüs ve tren hatları bulunuyor, geliştiricilerden Phil Hooker ise test sırasında otobüslerin doğru güzergahta ve zamanında çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için araba yerine otobüse bindiğini, bütün güzergahları ezberlediğini anlatıyor. Push Square’in derlediği diğer ayrıntılara göre oyuncu Jason ve Lucia arasında istediği an geçiş yapabiliyor, iki karakterin ilişkisi birlikte vakit geçirdikçe gelişiyor. Araçlarda yakıt göstergesi ve motor sağlığı bulunuyor, silahlar ise aracın bagajında taşınıyor.

South Park’ta yeni GTA 6 oynanışı

South Park’ın “Guinea Pig on a Stick” adlı yeni bölümünde yaklaşık 20 saniyelik bir GTA 6 görüntüsü yer aldı. VGC’nin haberine göre görüntüde Jason, sahilde köpeğinin dışkısını poşete toplayan bir adamla kavgaya tutuşuyor ve poşeti adamın kafasına vuruyor. Bölümün jeneriğinde Rockstar Games’e teşekkür edilmesi, görüntülerin oyundan alındığını doğruluyor.

Sahnede oyunu anlatan karakteri, 2013’te yayımlanan GTA 5 oynanış videosunu seslendiren Tish Hicks seslendirdi. GTA 6’yı önceden sipariş edenler oyunu 12 Kasım’dan itibaren önceden indirebilecek, PS5’te 210 GB yer kaplayacak oyun 19 Kasım’da açılacak.