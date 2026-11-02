Fortnite’ta Eşya Dükkanı’nı iki hafta ücretsiz yapan Korsan Dükkanı jetonu bulundu

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Fortnite'ın korsan temalı Treasure Hunters sezonunda, Eşya Dükkanı'nı iki hafta boyunca ücretsiz hale getiren Korsan Dükkanı jetonu 1 Kasım'da ilk kez bulundu.

Jeton, Hazine Avı sandıklarından nadiren çıkıyor ve bulan oyuncunun bütün takımına veriliyor.

Jetonun ortaya çıkmasının ardından Fortnite 5 milyona yakın eş zamanlı oyuncuya ulaştı.

Fortnite’ın yeni korsan temalı sezonunda, oyuncuların Eşya Dükkanı’ndaki tüm kozmetik ürünleri iki hafta boyunca ücretsiz almasını sağlayan nadir bir ödül bulundu. Korsan Dükkanı (Pirate Shop) erişim jetonu adı verilen ödül, 1 Kasım 2026 Pazar günü ilk kez bir oyuncunun eline geçti ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Jeton, Epic Games’in One Piece iş birliğiyle başlattığı Treasure Hunters sezonunun bir parçası. Sezonda Savaş Bileti’nde Ace ve Robin yer alırken Luffy, Nami ve Usopp’tan oluşan ilk paket Eşya Dükkanı’nda 4.000 V-Papel’e satılıyor. Korsan Dükkanı jetonu ise bu paket dahil dükkandaki ürünlerin büyük bölümünü ücretsiz hale getiriyor.

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Fortnite Korsan Dükkanı jetonu ne işe yarıyor?

Polygon’un haberine göre jetonu bulan oyuncu ve takım arkadaşları, jetonu etkinleştirdikten sonraki iki hafta boyunca Eşya Dükkanı’ndaki kostüm, ifade ve Jam Track gibi ürünleri ücretsiz alabiliyor. Bu süre içinde alınan ürünler, jetonun süresi dolduktan sonra da oyuncunun dolabında kalıyor.

Jeton iki kez kullanılabiliyor. İlk kullanım 15 Aralık’tan önce, ikincisi ise 2027’de yapılabiliyor ve her biri etkinleştirildiği andan itibaren 14 gün geçerli oluyor. Ancak bazı sınırlamalar bulunuyor. Oyuncular bu yolla arkadaşlarına hediye gönderemiyor, Savaş Bileti seviyesi satın alamıyor. Daha önce satın alınmış yardımcı karakterler ile Fortnite Ekibi aboneliği ve özel paketler gibi gerçek parayla yapılan alımlar da kapsam dışında kalıyor.

FREE ITEM SHOP TOKEN GAMEPLAY 🔥 You get two tokens, one for this and next year. Each lasts 14 days after activation and unlocks the entire shop for FREE. (via @snowslept) pic.twitter.com/V8bc86cKOk — Shiina (@ShiinaBR) November 1, 2026

Korsan Dükkanı jetonu nasıl bulunur?

Jeton, bu sezon haritaya eklenen ve üzerinde kurukafa ile çapraz kemik bulunan Hazine Avı sandıklarından çıkıyor. Bu sandıklar oyunculara bir alet, bir kozmetik ürün ya da jeton veriyor. Korsan Dükkanı jetonu ise bu ödüller arasında en nadir olanı. Epic Games kaç jeton dağıtıldığına ya da jetonun çıkma ihtimaline dair bir bilgi paylaşmadı.

Jeton bütün takıma verildiği için dörtlü takım maçlarında oynamak bulunma ihtimalini artırıyor. Haritada adı verilen ve ganimetin yoğun olduğu bölgeler de sandık bulmak için daha uygun. Sandıklardaki diğer ödüller her hafta değişiyor. Sezonun ilk haftasında sandıklardan A$AP Rocky’nin altın kostümü çıkabiliyor.

Fortnite’ın oyuncu sayısı 5 milyona yaklaştı

Push Square’in haberine göre jetonun ortaya çıkması oyuna ilgiyi de artırdı. Fortnite verilerini takip eden HYPEX’in paylaşımına göre oyun 1 Kasım’da 5 milyona yakın eş zamanlı oyuncuyla günün zirvesini gördü. Bunların 2,1 milyondan fazlası Battle Royale modunda, 615 binden fazlası ise içerik üreticilerinin hazırladığı haritalarda oynuyordu.

Push Square, son dönemde eski popülerliğini yakalayamayan Fortnite için bu hamlenin, bu ay çıkacak olan GTA 6 öncesinde oyuncuları oyunda tutma çabası olarak yorumlandığını belirtiyor. Korsan Dükkanı jetonu oyunun tüm sürümlerinde geçerli olduğu için Türkiye’deki oyuncular da PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch’te aynı sandıkları arayabiliyor.