Instagram’ın Apple TV uygulaması yayınlandı, Reels artık televizyonda

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Instagram, Reels videolarını ve içerik üreticilerinin videolarını Apple TV'ye getiren uygulamasını App Store'da yayınladı.

Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, tvOS 26.0 ya da daha yeni bir sürüm yüklü Apple TV cihazlarında çalışıyor.

Apple TV sürümü Türkiye App Store'unda da listeleniyor ve Türkçe dil desteği sunuyor.

Instagram, Apple TV için hazırladığı uygulamayı App Store’da kullanıma sundu. Uygulama, Reels videolarını, içerik üreticilerinin daha uzun videolarını ve canlı yayınları Apple’ın set üstü kutusuna ilk kez getiriyor. App Store kayıtları uygulamanın 23 Ekim 2026 Cuma günü yayına girdiğini gösteriyor, ancak Instagram bu sürüm için ayrı bir duyuru yapmadı.

Instagram’ın televizyon uygulaması aslında yeni değil. Şirket uygulamayı Aralık 2025’te ABD’de Amazon Fire TV cihazlarında test etmeye başlamış, ardından Şubat 2026’da Google TV’ye, Haziran’da da Samsung akıllı televizyonlara genişletmişti. Apple TV bu listeye eklenen son platform oldu.

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Instagram’ın Apple TV uygulamasında neler var?

MacRumors’ın haberine göre uygulama, takip edilen içerik üreticilerinin videolarını izlemeye, yeni videolar keşfetmeye ve bir cihazda yarım kalan videoyu diğerinde kaldığı yerden sürdürmeye imkan tanıyor. Instagram da uygulamayı arkadaşlar ve aileyle birlikte izlemek için tasarlanmış bir deneyim olarak tanımlıyor. App Store’daki ekran görüntülerinde hikayelerin üst sırada, kişiye özel önerilerin ise hemen altında yer aldığı bir ana ekran görülüyor.

Hesaba giriş için televizyonda şifre yazmak gerekmiyor. Televizyondan gönderilen giriş isteği telefondaki Instagram uygulamasına bildirim olarak düşüyor ve onay telefondan veriliyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, tvOS 26.0 ya da daha yeni bir sürüm yüklü Apple TV cihazlarında çalışıyor.

Uzun videolar ve canlı yayınlar da geliyor

Meta, Haziran ayında yaptığı duyuruda Instagram’ın televizyon deneyimini kısa videoların ötesine taşıma planını açıklamıştı. Şirket bu kapsamda içerik üreticilerinin daha uzun videolarını, bölümler halinde ilerleyen dizileri ve canlı yayınları televizyona getirmeyi hedeflediğini belirtmişti. Apple TV uygulamasının açıklamasında da Reels’in yanında uzun videolar ve canlı yayınlar yer alıyor.

Meta aynı duyuruda ilgi alanlarına göre düzenlenen kanalları, telefondan Reels ve hikayeleri televizyona göndermeyi ve yatay videolar için ayrı bir bölümü test ettiğini de duyurmuştu. Telefondan televizyona gönderme özelliği o tarihte yalnızca Google TV ve Fire TV’de bulunuyordu. Instagram, bu özelliklerden hangilerinin Apple TV’de sunulduğuna dair henüz bir açıklama yapmadı.

Instagram Apple TV uygulaması Türkiye’de kullanılabiliyor mu?

Instagram’ın televizyon uygulaması bugüne kadar ağırlıklı olarak ABD’de sunuldu ve Meta’nın duyuruları da ABD pazarına odaklandı. Buna karşın Apple TV sürümü Türkiye’de de görünüyor. Uygulamanın Türkiye App Store sayfasındaki uyumluluk bölümünde iPhone ve iPad’in yanında Apple TV de listeleniyor, desteklenen diller arasında Türkçe de bulunuyor. Yine de uygulamanın açıklamasında bazı Instagram özelliklerinin her ülkede kullanılamayabileceği belirtiliyor.

Uygulama, Apple’ın 13 Ekim’de tanıttığı ve Türkiye’de 22.499 TL fiyatla ön siparişe açtığı yeni Apple TV 4K ile de kullanılabilecek. Instagram’ın Apple platformlarına geç gelmesi ilk kez yaşanmıyor, şirketin iPad için özel olarak tasarlanmış uygulaması da ancak Eylül 2025’te, yıllar süren kullanıcı taleplerinin ardından yayınlanmıştı.