Ekşi Sözlük erişim engeli 11 ay sonra kaldırıldı

Ekşi Sözlük erişim engeli nihayet kaldırıldı. Katılımcı sözlük tabanlı popüler internet sitesi, bilindiği üzere geçen yılın Şubat ayında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeline çarptırılmıştı. Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte platformla alakalı engel kararı kaldırıldı. Ekşi Sözlük yeniden kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

Yaklaşık 11 aylık bir erişim engeli nedeniyle sürekli olarak farklı alan adları ile hizmet vermeye devam eden Ekşi Sözlük, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen bu karara itirazda bulunarak Anasaya Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı. Başvurudan sonuç alan platform artık yeniden eskisi gibi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Neler olmuştu?

Geçtiğimiz haftalarda Ekşi Sözlük, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararlara itirazda bulunarak Anayasa Mahkemesi’nin başvurularını değerlendirdiklerini ve karara bağladıklarını açıklamıştı. Mahkemeden bu kararın anayasanın 26. maddesiyle korunan ifade özgürlüğünü ihlal ettiği saptanmıştı.

Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada “lütfen açar mısınız efendim siteyi?” ifadelerini kullanarak aşağıdaki açıklamaya yer vermişti:

“Merhaba, sizlerle daha önce paylaştığımız gibi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararıyla eksisozluk.com’a erişimin engellenmesine karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştuk. Bugün, Anayasa Mahkemesi’nin başvurumuzu değerlendirdiğini ve karara bağladığını öğrendik. Mahkeme, erişim engellemesi kararının Anayasa’nın 26. maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. İfade özgürlüğü ihlalinin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla, kararın bir örneğinin Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilmesine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verildi. Bu çerçevede eksisozluk.com’a yeniden erişim sağlanması için hakimliğin karar vermesini bekliyoruz. Mücadelemizi hukuk ve adalete olan inancımızı kaybetmeksizin sürdürdük. Anayasa Mahkemesi’nin kararı inancımızı güçlendirdi. Bu zorlu süreçte yanımızda olan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi, ifade özgürlüğünü yaşatmak ve korumak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Ekşi Sözlük erişim engeli bugün kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararla birlikte Ekşi Sözlük için uygulanan erişim engeli nihayet kaldırıldı. BTK’nın internet sitesini ziyaret eden kullanıcılar, platformla alakalı şu anda herhangi bir kısıtlama olmadığını görebiliyor.

Kanzuk takma adıyla tanınan Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut, platformdaki hesabından açmış olduğu “22 Ocak 2024 eksisozluk.com’un açılması” başlığı altında şu açıklamayla platformun yeniden hizmet vermeye başladığını müjdeledi: