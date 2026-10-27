iOS 27.2 yayınlandı, Siri AI yıl sonuna kadar Türkçeye geliyor

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Apple, iOS 27.2 güncellemesini 26 Ekim 2026 Pazartesi günü tüm kullanıcılara sundu.

Siri AI güncellemeyle beş yeni dile açıldı, Apple Türkçe desteğin de yıl sonuna kadar geleceğini açıkladı.

Güncelleme Siri AI'a konuşma hafızası, Mesajlar'a akıllı öneriler ve iPhone Duo'ya Apple Pencil desteği getiriyor.

Apple, iOS 27.2 güncellemesini 26 Ekim Pazartesi günü tüm kullanıcılara sundu. iOS 27’nin ilk büyük ara güncellemesi Siri AI’a yeni özellikler, Mesajlar uygulamasına akıllı öneriler ve iPhone Duo’ya Apple Pencil desteği getiriyor.

Güncellemeyle birlikte Apple, Türkiye’deki iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir takvim de paylaştı. Şimdiye kadar yalnızca İngilizce kullanılabilen ve iOS 27.2 ile beş yeni dile açılan Siri AI’ın Türkçe desteği yıl sonuna kadar geliyor.

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Siri AI ne zaman Türkçe olacak?

Apple’ın duyurusuna göre Siri AI, iOS 27.2 ile birlikte Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca kullanılabilir hale geldi. Şirket, Geleneksel Çince, Norveççe, Türkçe ve Vietnamca desteğinin de yıl sonuna kadar ekleneceğini açıkladı. Apple kesin bir tarih vermedi. 9to5Mac ise yeni dillerin Aralık ayında çıkması beklenen iOS 27.3 ile gelebileceğini belirtiyor.

Durum Diller iOS 27.2 öncesinde İngilizce iOS 27.2 ile eklenenler Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce, İspanyolca Yıl sonuna kadar gelecekler Türkçe, Geleneksel Çince, Norveççe, Vietnamca

Siri AI yalnızca Apple Intelligence destekleyen cihazlarda çalışıyor, yani iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi ile sonrasındaki modeller gerekiyor. Apple Intelligence’ın diğer özellikleri ise Türkçe olarak zaten kullanılabiliyor. Apple ayrıca Siri AI ve görsel düzenleme araçları gibi sunucu tarafında çalışan özelliklerin günlük kullanım sınırına tabi olduğunu, bu özelliklere daha geniş erişimin ileride ücretli olarak sunulacağını belirtiyor.

iOS 27.2 ile Siri AI’a gelen yenilikler

Siri AI artık önceki konuşmaları hatırlayabiliyor. Kullanıcılar, asistana daha önce önerdiği bir restoranı ya da verdiği bir bilgiyi yeniden sorabiliyor. Asistan yanıt hazırlarken Mesajlar’da gönderilen fotoğraflardan, takvim etkinliklerine katılan kişilerden, sesli mesajlardan, Safari geçmişinden ve Okuma Listesi’nden de yararlanıyor.

Gizlilik tarafında yeniden tasarlanan Hariç Tutulan Uygulamalar ayarı, Siri’nin, aramanın ve önerilerin hangi uygulamalara erişebileceğini tek bir ekrandan belirlemeyi sağlıyor. Önceki sürümde uygulamaların tek tek hariç tutulması gerekiyordu. Siri’nin yanıtlarında ise artık metnin yalnızca istenen bölümü seçilip kopyalanabiliyor.

iOS 27.2 ile gelen diğer özellikler neler?

MacRumors’ın derlediği listeye göre güncellemenin en çok göze çarpan değişikliklerinden biri Apple Music’te yaşanıyor. Uygulamanın kırmızı simgesi yerini siyah beyaz yeni bir simgeye bırakıyor, uygulama içindeki kırmızı vurgular da kaldırılıyor. Mesajlar’a gelen öneriler ise konuşmanın içeriğine göre kargo takibi ya da takvime etkinlik ekleme gibi kısayollar sunuyor.

Fotoğraflar uygulamasında paylaşılan albümlerdeki açıklamalar ve yorumlar düzenlenebiliyor, aynı fotoğrafın albüme ikinci kez eklenmesi de engelleniyor. Image Playground ile üretilen görsellere ve Fotoğraflar’da yapay zekayla yapılan büyük düzenlemelere Google’ın SynthID filigranı ekleniyor. Apple TV uygulamasına çocuklar için yaş sınırı belirlenebilen profiller geliyor, grup FaceTime görüşmelerinde ön ve arka kamerayı aynı anda kullanan Dual Capture desteği de bulunuyor.

iPhone Duo kullanıcıları açısından en önemli yenilik Apple Pencil desteği oluyor. Katlanabilir model yalnızca Apple Pencil (USB-C) ile çalışıyor, Apple Pencil Pro ve diğer kalemler desteklenmiyor. Güncelleme bunların yanında 160’tan fazla güvenlik açığını da kapatıyor.

iOS 27.2 hangi iPhone’lara geliyor?

iOS 27.2, iOS 27’yi destekleyen tüm iPhone modelleri için yayınlandı ve iPhone Duo ile diğer iPhone’ları ilk kez aynı sürümde buluşturuyor. Güncelleme, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolu izlenerek yüklenebiliyor.

Siri AI’ın yeni özellikleri ise yalnızca Apple Intelligence destekleyen modellerde çalışıyor. Avrupa Birliği ve Çin anakarasında Siri AI hala kullanıma açık değil, ancak bu kısıtlama Türkiye’yi kapsamıyor. Türkçe desteği geldiğinde cihaz dili Türkçe olan kullanıcılar da Siri AI’ı dili değiştirmeden kullanabilecek.