Siri AI nedir, özellikleri neler ve hangi cihazlarda destekleniyor?

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Apple’ın yapay zeka destekli yeni nesil asistan hizmetini piyasaya duyurmasıyla birlikte pek çok kullanıcı “Siri AI nedir, ne işe yarıyor?” diye merak etmeye başladı. İlk olarak WWDC 2026 etkinliğinde resmi olarak piyasaya tanıtılan hizmet, şirketin Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi tarafından gerçekleştirilen bir sunumla karşımıza çıktı.

Bununla birlikte şirket, geleneksel Siri’yi tamamen terk etti ve asistanı sıfırdan yeniden tasarladı. Apple Foundations Models üzerine inşa edilen ve Google Gemini dil modellerini de sistem mimarisine entegre eden hizmet, kullanıcılar için işlevsel ve pratik bir deneyime kapı aralıyor. İşte yenilenen asistan hizmetiyle alakalı merak edilen tüm detaylar…

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Apple’ın yeni Siri AI özelliği nedir?

Apple tarafından tanıtılan yeni yapay zeka asistanı, geleneksel Siri’nin AI tabanlı güçlendirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada isim değişikliği, asistanın artık yepyeni bir döneme girdiğinin açık bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Fakat elbette ki değişiklikler yalnızca isim ile sınırlı kalmıyor. Şirket aynı zamanda arayüz tasarımını da değiştiriyor. Siri artık iPhone’daki Dinamik Ada’ya doğrudan entegre edilmiş durumda. Aşağı kaydırarak, yan düğmeye basarak ya da “Hey Siri” diyerek asistanı aktif hale getirmenize izin veriliyor. Bununla birlikte etkinleştirilme aşamasında yeni bir animasyon karşımıza çıkıyor.

Siri AI’ın ayrıca iPhone, iPad ve Mac’te kullanılabilen kendi özel uygulaması da sunuluyor. Bu uygulama, kullanıcıların konuşma geçmişlerini görüntülemelerine, kaldıkları yerden konuşmaya devam etmelerine ve metin ve ses yoluyla etkileşim kurmalarına olanak tanıyor.

Öte yandan Apple, asistanın sesini de tamamen yeniden tasarlıyor. Platform şimdi daha doğal, daha etkileyici ve gerçek bir konuşmaya daha yakın tonlamalara sahip oluyor. Bu önemli dokunuşlar, kullanıcıların konuşma hızını ve kaydını ilk kurulum sırasında doğrudan ayarlamalarına olanak tanıyor.

Apple’ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, yeni nesil asistan hizmetiyle ilgili şunları söyledi:

“Kullanıcıların gün boyunca bilgi bulmalarına ve işlerini halletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, çok daha yetenekli ve konuşkan bir asistan olan Siri AI’ı tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Hemen hemen her konuda güncel cevaplar için geniş dünya bilgisine erişim, ekran farkındalığı ve kişisel bağlam anlayışı ile Siri AI, kullanıcıların uygulamalar arasında her zamankinden daha doğal bir şekilde işlem yapmalarına yardımcı olabilir.”

Siri AI özellikleri

“Siri AI nedir?” sorusunu genel hatlarıyla yanıtladıktan sonra, şimdi de teknik detaylara değinmekte fayda var. Siri AI özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Siri hafıza desteğine kavuştu

Hafıza desteği, eski Siri’ye yöneltilen en önemli eleştirilerden biriydi. Platform şimdiye kadar istekleri art arda sıralayamıyordu. Siri AI ile birlikte nihayet bu sorun düzeltiliyor. Asistan artık daha önce söylenenlerin bağlamını hatırlayarak, birden fazla etkileşim boyunca konuşmanın akışını sürdürüyor.

Apple bu özelliği sunum sırasında pratik bir gösterimle sergiledi. Kullanıcı Siri’den bir konser hakkında bilgi istiyor, ardından bilet bulmasını, daha sonra bilet çekilişine katılmak için bir hatırlatıcı oluşturmasını ve son olarak da sanatçının müziğini çalmasını istiyor.

Sonucunda ise tüm bunlar, her adımda konserin ya da sanatçının adını tekrarlamaya gerek kalmadan, tek ve kesintisiz bir etkileşim içinde gerçekleşiyor.

İnternet aramalarını destekliyor

Siri AI artık yalnızca cihazda depolanan bilgilerle sınırlı değil. Şimdi güncel verilere ihtiyaç duyan soruları yanıtlamak için internet sorgulayabiliyor. Spor sonuçları, hava durumu, haberler, ürün fiyatları ve etkinlik müsaitliği gibi detaylara kolaylıkla ulaşabilmenize olanak sağlanıyor.

Bu internet araması, Siri arayüzünden ayrılmadan, konuşma tabanlı bir arama motoru gibi çalışıyor. Asistan, bağlantı listesi döndürmeden sonuçları doğrudan özetliyor.

Platform hızlıca size yanıt veriyor, gerekirse kaynağı belirtiyor ve ardından bir işlem gerçekleştirebiliyor. Örneğin “Bu telefonun fiyatı nedir?” sorusuna “Amazon’da bul” ya da “Önceki modelle karşılaştır” gibi seçenekler eklenebiliyor.

Gerçek zamanlı ekran algılama özelliği geldi

Siri AI artık ekranda görüntülenenleri gerçek zamanlı olarak okuyabiliyor ve anlayabiliyor. Bu önemli yenilik, kullanıcıların açıklama yapmasına, kopyalamasına ya da yeniden ifade etmesine gerek kalmadan görünen içeriğe göre işlem yapabileceği anlamına geliyor.

Bu noktada küçük bir örnek vermek gerekirse, bir uçuş onay numarası içeren bir e-posta okuyorsunuz, “Bunu takvimime ekle” diyorsunuz ve Siri hiçbir şey belirtmenize gerek kalmadan bunu yapıyor.

Yahut bir adres içeren bir internet sayfasındasınız, bulunduğunuz yerden yol tarifi istiyorsunuz ve Siri doğrudan Haritalar uygulamasını açıyor. Dahili olarak “Screen Awareness” olarak adlandırılan bu özellik, bağlamsal anlama konusunda gerçek bir ilerlemeyi temsil ediyor.

Visual Intelligence arayüze entegre oluyor

Yenilenen Siri asistanı, Visual Intelligence özelliğini doğrudan arayüzüne entegre ediyor. Artık iPhone kamerasını bir nesneye, yere ya da belgeye doğrultup Siri’ye sesli veya yazılı olarak ne gördüğünü sorabilirsiniz. Asistan öğeleri tanımlıyor, bağlamsal eylemler öneriyor ve bilgi çıkarabiliyor.

Platform örneğin beslenme etiketini okuyabiliyor, bir bitkiyi tanımlayabiliyor, bir kartvizitteki iletişim bilgilerini tanıyabiliyor ya da fotoğraflanmış bir belgeyi analiz edebiliyor. Bu özellik, kamera kontrol düğmesinden Siri’ye taşınarak her bağlamda çok daha erişilebilir hale geliyor.

Tüm kişisel bilgilerinizi Siri’ye bağlayabilirsiniz

Apple’ın yeni nesil asistan hizmeti dikkat çekici bir özelliği daha karşımıza çıkarıyor. Siri AI kullanıcıların açık rızasıyla tüm kişisel ekosistemine erişebiliyor. Mesajlar, E-posta, Takvim, Notlar, Fotoğraflar, Cüzdan, Haritalar ve uyumlu üçüncü taraf uygulamalar, asistanın sizinle alakalı bilgi havuzunu genişletiyor.

Kişisel verilere bu erişim, çok daha alakalı yanıtlar formüle etmesine ve uygulamalar arasında sorunsuz bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor. Örneğin birisi size bir restoran menüsünün fotoğrafını gönderip nerede yemek yemek istediğinizi soruyor. Yenilenen Siri, iletişimin bağlamını anlıyor, Notlar uygulamanızdan bir diyet gereksiniminden bahsettiğinizi tespit ediyor ve aynı restorandan uygun bir seçenek önerebiliyor.

Uygulama kontrolü daha da kolaylaşıyor

Siri AI artık üçüncü taraf platformlar da dahil olmak üzere uygulamalar içinde doğrudan eylemler gerçekleştirebiliyor. Geliştiriciler için genişletilmiş bir API sayesinde asistan hizmeti, kullanıcının uygulamayı açmasına, menülerde gezinmesine ya da eylemi manuel olarak gerçekleştirmesine gerek kalmadan bir uygulama içindeki belirli işlevleri tetikleyebiliyor.

Örneğin Telefon uygulamasında Siri, ilgili bilgilerle bir aramayı otomatik olarak dolduruyor. Örneğin havayolunuzu ararsanız, e-posta gelen kutunuzdan rezervasyon referans numaranızı görüntülüyor.

Mesajlar uygulamasında, bir konuşmanın akışını anlıyor ve mesaj içeriğinden doğrudan hatırlatıcı oluşturma gibi tek dokunuşla gerçekleştirilebilecek eylemler öneriyor. E-posta uygulamasında ise bağlama duyarlı yanıtlar öneriyor ve e-posta arayüzünden üçüncü taraf uygulamalarda eylemleri tetikleyebiliyor.

Yeni yazma araçları sunuluyor

Siri AI, üçüncü taraf uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalarda kullanılabilen akıllı yazma araçlarına ulaşıyor. İsteğe bağlı olarak metin oluşturabiliyor, tonu değiştirerek taslağı yeniden yazabiliyor, uzun içeriği özetleyebiliyor ya da metni otomatik olarak düzeltebiliyor.

Bu noktada iki yeni özellik öne çıkıyor. Birincisi, otomatik yazım denetimi olarak belirtiliyor. Siri, metni yeniden okuyabiliyor, geri bildirim verebiliyor ve yeniden yazma önerilerinde bulunabiliyor. Bunların hepsi doğrudan giriş alanında gerçekleşiyor.

İkincisi ise alıcıya göre stil öğrenme yeteneği oluyor. E-posta ve Mesajlar’da Siri, her kişi için kullanıcının yazım stilini kademeli olarak öğreniyor ve mesaj uzunluğunu, noktalama işaretlerini ve resmiyet düzeyini uyarlıyor. Böylece oluşturulan taslaklar, kullanıcıların o kişiye tipik olarak nasıl yazdığını doğal olarak yansıtıyor.

Apple ekosistemiyle tam entegrasyon

Siri’nin yapay zekalı yeni sürümü yalnızca iPhone ile sınırlı değil. Asistan aracı Mac, iPad, CarPlay ve AirPods’ta da kullanılabiliyor. Aynı konuşma iPhone’unuzda başlayıp Mac’inizde devam edebiliyor ve geçmişiniz iCloud aracılığıyla senkronize kalıyor.

CarPlay’de Siri, sürüş sırasında navigasyon, müzik ve iletişimi yönetmede daha da derinleşiyor. AirPods’ta ise ses etkileşimi, bağlamsal anlama ve daha akıcı yanıtlarla geliştiriliyor.

Üçüncü taraf sohbet botlarına devredilen sorgular için ise önemli bir ayrım bulunuyor. Siri arayüzünden, kullanıcıların tercihine bağlı olarak karmaşık sorguları bağımsız modda ChatGPT, Claude ya da Gemini’ye aktarmak mümkün.

Gelişmiş otomasyon desteği

Yapay zeka desteğine sahip yeni Siri’nin Kısayollar uygulamasına entegrasyonu, otomasyon oluşturma şeklini tamamen değiştiriyor. Artık otomatikleştirmek istediğiniz şeyi günlük dilde açıklamanız yeterli hale geliyor.

Siri ilgili kısayolu hızlı bir şekilde oluşturuyor. Eylem bloklarında gezinmeye ya da uygulamanın mantığını anlamaya gerek bulunmuyor. Yalnızca “Ofise vardığımda sesi kapat ve iş çalma listemi başlat” gibi basit bir komutla, saniyeler içinde çalışan bir otomasyona dönüşüyor.

Üç katmanlı hibrit mimariyle çalışıyor

Apple yeni nesil asistan aracında üç katmanlı hibrit bir mimariye güveniyor. İlk olarak Apple Foundation Models doğrudan cihaz üzerinde çalışan ve yaygın sorgular için hız ve gizlilik sağlayan dahili olarak geliştirilmiş modeller olarak karşımıza çıkıyor.

İkinci olarak Apple’ın Private Cloud Compute, daha karmaşık sorguları bulutta işlerken, bunların depolanmamasını ya da başka amaçlar için kullanılmamasını garanti ediyor. Son olarak en zorlu istekler için Google Gemini ile resmi bir iş birliği mevcut. Apple, NVIDIA Blackwell B200 hızlandırıcılarla donatılmış Google’ın bulut altyapısında çalışan özel Gemini modellerini entegre ediyor.

Bu hibrit strateji, Apple’ın hassas verilerin gizliliğinden ödün vermeden tüm sorgu yelpazesini kapsamasını sağlıyor. Aynı zamanda daha fazla derinlik gerektiren görevler için Google’ın büyük dil modellerinin gücünden de yararlanmasına olanak tanıyor.

Siri AI hangi Apple cihazlarında destekleniyor?

“Siri AI nedir ve özellikleri neler?” gibi konuları detaylı bir şekilde anlattıktan sonra, şimdi de uyumlu cihazlardan bahsedelim… Bilindiği üzere platform, Apple ekosisteminin geneliyle uyumlu bir şekilde çalışacak.

Apple, Siri AI ile uyumlu cihazlar listesini de paylaştı. Akıllı telefonlardan başlamak gerekirse, yeni nesil asistan aracını destekleyecek iPhone’lar şunlar olacak:

iPhone 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 16e / 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max

iPhone 17e / 17 / 17 Air / 17 Pro / 17 Pro Max

Bununla birlikte bazı özellikler yalnızca iPhone 17 Pro serisi, ultra ince iPhone Air modeli ve Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18 Pro ile katlanabilir iPhone Ultra cihazlarına özel olacak.

Siri AI asistanını destekleyen iPad’ler şunlar olacak:

iPad mini (A17 Pro çipli)

iPad Air (M1 ve üzeri)

iPad Pro (M1 ve üzeri)

Fakat bazı özellikler yalnızca iPad M4 ve sonraki modellerde çalışacak.

Mac tarafında hangi cihazların yeni Siri’ye erişebileceği de netleşti. M1 çipi ya da daha yeni bir çipe sahip tüm Mac’ler (M1, M2, M3, M4, M5) bu hizmetten yararlanabilecek. Fakat ne yazık ki tüm özelliklerden tam olarak faydalanabilmek adına M3 çipine sahip bir Mac’e ihtiyacınız olacak.

Yeni Siri hizmeti Apple Watch’ta kullanılabilecek. Fakat saat yalnızca yakındaki uyumlu bir iPhone’a bağlı olduğunda bu özellik çalışacak. Uyumlu akıllı saatler ise şu şekilde sıralanıyor:

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE (3. nesil)

Tüm bunların yanı sıra Siri AI asistanı ayrıca Apple Vision Pro modellerinde de desteklenecek.

Henüz AB ülkelerinde kullanılamayacak

“Siri AI nedir, ne işe yarar?” gibi soruları tüm detaylarıyla açıkladık ve uyumlu cihazları sizler için bir araya getirdik. Fakat bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta da fayda var. Maalesef yeni nesil asistan aracı şimdilik her ülkede kullanılamayacak.

Avrupalı ​​kullanıcılar maalesef yeni asistanı bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Siri AI, iOS 27’nin lansmanında yalnızca İngilizce olarak sunulacak, diğer diller ise daha sonra gelecek.

Avrupa Birliği düzenleyici kısıtlamaları nedeniyle Siri AI’ın iOS ve iPadOS’ta lansman sırasında bölgede kullanıma sunulması engelleniyor. Avrupalı ​​geliştiriciler de uygulamaları için yeni Siri AI API’lerini test edemeyecek.

Fakat yine de Avrupa’daki Apple kullanıcıları, lansmandan itibaren macOS 27, watchOS 27 ve visionOS 27 aracılığıyla Siri AI’ye erişim sağlayabilecek. iPhone ve iPad için ise muhtemelen 2027 baharına kadar beklemeleri gerekecek gibi görünüyor. Aynı kısıtlamanın farklı gerekçelerle Çin için de geçerli olduğunu da ekleyelim.

Sonuç

“Siri AI nedir, ne işe yarar ve özellikleri neler?” gibi merak edilen tüm ayrıntıları sizlerle paylaştık. Şu anda Apple’ın geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar, iOS 27 ve diğer ürün ekosistemi için sunulan ilk Beta güncellemelerini indirerek bu yenilikten faydalanmaya başlayabilir.

Öte yandan Eylül ayındaki kararlı sürüme kadar Siri AI’a daha fazla yenilik ve dokunuş gelebileceği de tahmin ediliyor. Şimdilik test sürecini yakından takip edip, Apple’dan gelecek hamleleri beklememiz gerekecek. Konuya ilişkin yeni bilgiler gelmeye başladıkça sizlerle paylaşacağız.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Siri AI ile eski Siri’nin farkı nedir? Eski Siri yalnızca belirli komutları ve kelimeleri anlayabiliyordu. Siri AI ise kelime tekrarlarına takılmadan kesintisiz çok turlu diyaloglar sürdürebiliyor, ekranda o an ne olduğunu görebiliyor ve uygulamalar arasında sizin adınıza karmaşık görevleri yerine getirebiliyor. Kısacası, çok daha akıllı ve sezgisel bir deneyim vaat ediliyor. Siri AI’da Google Gemini entegrasyonu nasıl çalışıyor? Yeni nesil Siri asistanı hibrit bir mimariden yararlanıyor. Günlük ve basit görevler cihaz içinde çözülüyor. En üst düzey bilgi istemleri, derin araştırma metin analizleri ve karmaşık dünya bilgisi gerektiren durumlarda kullanıcının izniyle arka planda Google Gemini modellerinden yararlanıyor. Siri AI arayüzü nasıl? Yeni Siri, Apple’ın Liquid Glass tasarım dilini kullanıyor. Aynı zamanda doğrudan Dynamic Island içerisine entegre bir şekilde çalışıyor. Ayrıca asistanla yaptığınız geçmiş konuşmaları, ürettiğiniz metinleri ve analizleri geriye dönük takip edebilmeniz için kendine özel bir uygulamaya da ev sahipliğinde bulunuyor. Siri AI hangi iPhone’larda çalışacak? Apple’ın yeni asistan hizmeti Siri AI, iPhone 15 Pro ve üzeri cihazlarda desteklenecek. Fakat platformun tüm özelliklerinden yararlanabilmek için iPhone Air ve iPhone 17 Pro serisine ihtiyacınız olacak. Siri AI ne zaman çıkacak? Yapay zeka ile güçlendirilmiş yeni Siri şu anda iOS 27’nin ilk Beta sürümünde kullanılabiliyor. Fakat bu özelliğin genel kullanıma sunulması, Eylül ayında yayınlanacak iOS 27 kararlı versiyonuyla birlikte hayatımıza girecek. Siri AI Türkiye’de kullanılabiliyor mu? Evet, şu anda iOS 27’nin ilk Beta sürümünü indiren kullanıcılar bu özellikten yararlanabiliyor. Fakat şimdilik yalnızca İngilizce dil desteğinin mevcut olduğunu belirtelim. Muhtemelen daha önce Apple Intelligence’da olduğu gibi, Türkçe ve diğer diller için resmi destek birkaç ay gecikmeli gelecek.