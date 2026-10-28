GTA 6’nın PS5’te kaplayacağı alan ortaya çıktı, ön yükleme 12 Kasım’da

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GTA 6'nın PlayStation 5'teki indirme boyutunun 210 GB olduğu PlayStation Store verilerinden ortaya çıktı.

Bu boyut, depolaması yükseltilmemiş ilk PS5 modellerinde kullanılabilir alanın yaklaşık üçte birine denk geliyor.

Ön sipariş verenler oyunu 12 Kasım'dan itibaren önceden indirebilecek, GTA 6 ise 19 Kasım'da çıkacak.

GTA 6’nın PlayStation 5’te ne kadar yer kaplayacağı netleşmeye başladı. PlayStation Store verilerini takip eden PlayStation Game Size hesabı, oyunun PS5’teki indirme boyutunun 210 GB olduğunu 27 Ekim 2026 Salı günü paylaştı. Aynı paylaşıma göre ön yükleme 12 Kasım’da başlayacak, oyun ise 19 Kasım’da gece yarısı açılacak.

Rakam Rockstar Games tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı, ancak PlayStation Game Size’ın oyun boyutlarıyla ilgili paylaşımları genellikle doğru çıkıyor. GTA 6 Türkiye’de de aynı gün çıkacağı için konsolunda yer açması gereken oyuncuların ön yüklemeye kadar iki haftası bulunuyor.

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GTA 6 kaç GB olacak?

Engadget’ın haberine göre 210 GB’lık rakam Insider Gaming tarafından da doğrulandı. Ancak bu değerin yalnızca indirme boyutunu mu yoksa kurulum için gereken toplam alanı mı gösterdiği belli değil. Kurulum sırasında geçici dosyalar da yer kapladığı için konsolda bundan daha fazla boş alan bulunması gerekebilir.

🚨 Grand Theft Auto VI

– 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 210 GB

– 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ($79.99) Pre-Load : November 12

Release : November 19

𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 : Midnight pic.twitter.com/5vXkgnqfC7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 27, 2026

Rakam, serinin önceki oyunuyla karşılaştırıldığında belirgin bir artışa işaret ediyor. GTA 5, PlayStation Store sayfasına göre PS5’te en az 148,2 GB alan istiyor. Rockstar’ın 2018’de çıkan Red Dead Redemption 2 oyunu ise PS4’te 149 GB boş alan gerektiriyordu. Buna göre GTA 6, stüdyonun önceki büyük oyunlarından yaklaşık 60 GB daha fazla yer kaplayacak.

Hangi konsolda ne kadar yer kalıyor?

Depolama birimi yükseltilmemiş ilk PS5 modellerinde 210 GB, kullanılabilir alanın yaklaşık üçte birine denk geliyor. Xbox sürümünün boyutu henüz bilinmiyor, ancak benzer bir boyut Xbox Series S’te çok daha fazla yer tutacak. 512 GB’lık Series S’te yaklaşık 362 GB kullanılabilir alan bulunuyor, yani 210 GB’lık bir oyun bunun yarısından fazlasını tek başına dolduruyor.

Çıkış gününde yayınlanması muhtemel bir güncelleme de hesaba katıldığında, oyuncuların ilk günlerini indirme beklemekle geçirmemesi için ön yükleme önem kazanıyor. Push Square ise bu boyutun, Rockstar’ın kutulu sürümde disk yerine kod vermesinde etkili olmuş olabileceğini belirtiyor. Oyunun diskle dağıtılması halinde muhtemelen üç Blu-ray disk gerekecekti.

GTA 6 ön yükleme ne zaman başlıyor?

Dijital olarak ön sipariş veren PS5 kullanıcıları için ön yükleme 12 Kasım’da otomatik olarak başlayacak. Oyun bir hafta sonra, 19 Kasım Perşembe günü gece yarısı yerel saatle açılacak. Rockstar küresel çıkış saatlerini henüz açıklamadığı için bu saat de şimdilik PlayStation Store verilerine dayanıyor.

GTA 6’nın kutulu sürümü de 12 Kasım’da raflara çıkacak. Rockstar’ın disk sürümü çıkarmama kararı nedeniyle bu kutuların içinden disk değil, dijital mağazada kullanılacak bir kod çıkıyor. Bu nedenle kutulu sürümü alan oyuncular da kodu girdikten sonra 210 GB’lık indirmeyi yapmak zorunda kalacak.

GTA 6’nın Türkiye fiyatı ne kadar?

Oyun, Haziran’da ön siparişe açıldığında Türkiye’de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Edition için 4.999 TL fiyatla listelenmişti. Yurt dışında Standart Sürüm 79,99 dolardan satılıyor. Ön sipariş verenlere Vintage Vice City Pack ve bir aylık GTA+ üyeliği hediye ediliyor.

GTA 6 ilk etapta yalnızca PS5 ve Xbox Series X|S için çıkacak. Rockstar henüz bir PC sürümü duyurmadı, ancak PC sürümünün 2027’nin ilk çeyreğinde gelebileceği konuşuluyor.