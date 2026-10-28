10.000 mAh pilli Redmi K100 tanıtıldı, işte fiyatı ve özellikleri

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Redmi, K100 serisinin standart modelini 27 Ekim 2026'da Çin'de tanıttı.

Telefon Snapdragon 8 Elite işlemci, 6,83 inç 165 Hz ekran ve Xiaomi'nin bir telefonda kullandığı en büyük pil olan 10.000 mAh batarya taşıyor.

Redmi K100'ün Çin fiyatı 3.499 yuandan başlıyor ve telefon 31 Ekim'de satışa çıkıyor.

Xiaomi’nin alt markası Redmi, K100 serisinin standart modelini 27 Ekim 2026 Salı günü Çin’de tanıttı. Redmi K100, Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 165 Hz yenileme hızına sahip 6,83 inç ekranı ve şirketin bugüne kadar bir telefonda kullandığı en büyük pil olan 10.000 mAh kapasiteli bataryasıyla öne çıkıyor.

Telefon, Xiaomi’nin Ağustos’ta tanıttığı K100 Pro ve K100 Pro Max modellerinin ardından serinin en uygun fiyatlı üyesi olarak konumlanıyor. Buna karşın pil kapasitesi açısından Haziran’da tanıtılan ve 8.550 mAh pil taşıyan Redmi K90 Ultra‘yı da geride bırakıyor.

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Redmi K100’ün pili ne kadar dayanıyor?

FoneArena’nın haberine göre Xiaomi’nin Jinshajiang adını verdiği 10.000 mAh’lik silikon karbon pil, şirketin kendi kullanım testlerinde tek şarjla 2,43 güne kadar dayanıyor. Pil 100W kablolu hızlı şarjı ve aksesuarlar için 27W kablolu ters şarjı destekliyor. Oyun oynarken şarj edildiğinde ısınmayı azaltan baypas şarj özelliği de bulunuyor.

Bu kapasiteye rağmen telefonun kalınlığı 8,65 milimetrede kalıyor, ancak ağırlığı 234,5 grama çıkıyor. Gövdede 1,3 milimetrelik metal çerçeve kullanılırken arka yüzde yatay tutuşta ele takılmayan düz bir kamera modülü yer alıyor. Telefon toz ve suya karşı IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip.

Ekran ve oyun performansı

Redmi K100’ün 6,83 inçlik düz OLED ekranı 1.5K çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı ve 3.500 nit tepe parlaklık sunuyor. Ekranın altında ultrasonik parmak izi okuyucu bulunuyor. Telefonun içinde ise Qualcomm’un 3 nanometre üretim sürecine sahip Snapdragon 8 Elite işlemcisi, LPDDR5X Ultra bellek ve UFS 4.1 depolama yer alıyor.

Xiaomi bu modelde oyunculara ağırlık veriyor. Telefona eklenen D2 adlı ayrı grafik yongası sayesinde 40’tan fazla oyunun doğrudan 165 FPS ile çalıştığı, 100’den fazla popüler oyunda ise kare ekleme ve çözünürlük artırma desteği sunulduğu belirtiliyor. Telefonda Bose ile birlikte ayarlanan stereo hoparlörler de bulunuyor.

Kamera ve yazılım

Kamera tarafında Redmi K100 daha sade bir yapı tercih ediyor. Arka yüzde optik görüntü sabitleme destekli 50 megapiksel Light Fusion 800 ana kamera ile 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, önde ise 20 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Telefon 4K video kaydı yapabiliyor.

Cihaz kutudan Android 17 tabanlı HyperOS 4 ile çıkıyor. GSMArena’nın haberine göre arayüzde Xiaomi’nin yenilenen yapay zeka asistanı Super Xiao AI 2.0 da yer alıyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve çift 5G desteği sunuluyor.

Redmi K100 fiyatı ve satış tarihi

Redmi K100, Çin’de siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle ön siparişe açıldı. Telefon 31 Ekim’de satışa çıkacak ve ilk satışta indirim uygulanacak. Modelin Çin fiyatları ise şöyle.

Bellek Fiyat 12 GB / 256 GB 3.499 yuan 12 GB / 512 GB 4.099 yuan 16 GB / 512 GB 4.499 yuan

Redmi’nin K serisi telefonları Çin’e özel olarak satılıyor ve Türkiye’de resmi olarak satışa sunulmuyor. Xiaomi geçmişte bu serinin bazı modellerini POCO F markasıyla küresel pazara taşımıştı, ancak K100 için şimdilik böyle bir plan açıklanmadı.