Steam’de 767 oyuna Türkiye’den erişim engeli, 1 Kasım’da yeni kurallar başlıyor

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Steam'de sayfası Türkiye'den erişime engellenen oyun sayısı, İfade Özgürlüğü Derneği'nin 28 Ekim tarihli incelemesine göre 767'ye yükseldi.

Engellenen oyunların yüzde 99'u yetişkin içerikli olarak sınıflandırılıyor, ancak Valve bu oyunları Türkiye mağazasından kaldırmış değil.

1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle günlük erişimi 100 binin üzerindeki yurt dışı oyun platformları Türkiye'de temsilci atamak zorunda kalacak.

Türkiye’de Steam’deki sayfası erişime engellenen oyun sayısı 767’ye çıktı. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yayımladığı incelemeye göre bu oyunlar hakkında sulh ceza hakimlikleri erişimin engellenmesi ya da yayından çıkarma kararı verdi.

Engellerin büyümesi, oyun platformlarına yeni yükümlülükler getiren yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesine birkaç gün kala geldi. 1 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren Türkiye’den günlük erişimi 100 binin üzerinde olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarının Türkiye’de temsilci ataması gerekecek. Steam de bu platformlar arasında yer alıyor.

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Steam’de erişim engeli getirilen oyunlar hangileri?

İFÖD’ün EngelliWeb incelemesine göre sayı iki ayda yaklaşık 17 kat arttı. Dernek 27 Ağustos’taki ilk incelemesinde 45 oyun sayfasının engellendiğini tespit etmiş, 25 Eylül’de bu sayının 255’e yükseldiğini açıklamıştı. Ağustos’taki listede Bully: Scholarship Edition, Manhunt, POSTAL serisinden üç oyun ve Poppy Playtime gibi bilinen yapımlar da bulunuyordu.

Yeni listedeki oyunların neredeyse tamamı yetişkin içerik barındırıyor. 767 oyunun 762’si Steam’in kendi sınıflandırmasında en az bir yetişkin içerik kategorisinde yer alıyor, 725’i ise “Sadece Yetişkinlere Özel Cinsel İçerik” olarak işaretlenmiş. 92 oyunun sıkça şiddet ya da kan içerdiği belirtilirken yalnızca 5 oyunda hiçbir yetişkin içerik sınıflandırması bulunmuyor.

Erişim engeli kararları oyunların Steam’deki sayfa adresleri üzerinden uygulanıyor. Ancak Valve bu oyunları Türkiye mağazasından kaldırmış değil. Bu nedenle bir oyunun sayfasına engel getirilmesi, oyunun Steam tarafından Türkiye’deki kullanıcılara kapatıldığı anlamına gelmiyor.

Steam’de yetişkin içerik filtresi açık olan hesaplarda bu kategorideki oyunların sayfasına girmeden önce zaten bir içerik uyarısı gösteriliyor. Valve’dan Türkiye’deki kararlarla ya da yeni düzenlemeyle ilgili bir açıklama gelmedi.

1 Kasım’da oyun platformları için ne değişiyor?

Yeni kurallar, 1 Mayıs 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanan 7578 sayılı Kanun ile 5651 sayılı İnternet Kanunu’na eklenen Ek Madde 5’ten geliyor. Kanuna göre bu madde yayımdan altı ay sonra, 1 Kasım’da yürürlüğe giriyor ve oyun platformlarına şu yükümlülükleri getiriyor:

Oyunlar yaş kriterlerine göre derecelendirilecek. Derecelendirilmeyen oyunlar ya kaldırılacak ya da en yüksek yaş sınırıyla sunulacak.

Türkiye’den günlük erişimi 100 binin üzerinde olan yurt dışı kaynaklı platformlar Türkiye’de bir temsilci belirleyecek ve iletişim bilgilerini sitelerinde gösterecek.

Satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi işlemleri ebeveyn onayına bağlayan kontrol araçları sunulacak.

İstenen bilgi ve belgeler en geç 15 gün içinde verilecek.

Yükümlülüklere uymayan platforma önce bildirim yapılacak, 30 gün içinde gereği yerine getirilmezse 1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında idari para cezası verilebilecek. Aykırılık sürerse ceza 10 milyon TL ile 30 milyon TL arasında ikinci kez kesilebilecek, ardından platformun internet bant genişliği sulh ceza hakimliği kararıyla önce yüzde 30, sonra yüzde 50’ye kadar daraltılabilecek. Uygulamanın ayrıntıları ve yaş derecelendirmesinin nasıl yapılacağı ise ayrıca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Google Play için temsilcilik adımı atıldı, Steam’den açıklama yok

Platformlardan ilk somut adım Google’dan geldi. 26 Ekim tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre Google’ın Türkiye’deki şirketi, faaliyet alanına YouTube için sosyal ağ sağlayıcı temsilciliğinin yanında Google Play için oyun platformu temsilciliğini de ekledi. Valve ise Steam için Türkiye’de temsilci atayıp atamayacağını henüz açıklamadı.

Oyun platformlarına yönelik düzenleme, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanunun parçası olarak çıkarıldı. Aynı gün sosyal medyada e-Devlet ile yaş doğrulama dönemi de başlıyor. Steam’in 1 Kasım’dan sonra Türkiye’de nasıl bir yol izleyeceği, platformu kullanan oyuncular açısından belirleyici olacak.