Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max Kasım’da global pazara geliyor

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Xiaomi, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'in global tanıtımının Kasım 2026'da yapılacağını resmi X hesabından duyurdu.

İtalyan perakendeci Epto'nun listelemelerine göre Xiaomi 18 Pro 1.398,90 eurodan, Xiaomi 18 Pro Max ise 1.783,90 eurodan satışa sunulacak.

Global sürümlerde Xiaomi 18 Pro'nun pili 6.000 mAh'ye, Pro Max'in pili ise 7.050 mAh'ye düşüyor.

Xiaomi, Çin’de Eylül ayında tanıttığı Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max’in global pazara Kasım ayında çıkacağını duyurdu. Şirket, 2 Kasım 2026 Pazartesi sabahı resmi X hesabından yaptığı paylaşımda serinin bu ay global tanıtımını yapacağını açıkladı, ancak kesin bir tarih vermedi.

Duyuru, iki telefonun Avrupa fiyatlarının bir İtalyan perakendecinin sitesinde ortaya çıkmasından yaklaşık bir hafta sonra geldi. Bu nedenle global sürümlerde fiyat, pil kapasitesi ve renk seçenekleri büyük ölçüde belli olmuş durumda. Resmi rakamlar ise tanıtımda açıklanacak.

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Xiaomi 18 Pro’nun global tanıtımı ne zaman?

Xiaomi’nin paylaşımında serinin Kasım ayında global pazara açılacağı yazıyor. Paylaşımdaki görselde ise beyaz renkli Xiaomi 18 Pro’nun arka kamerası ve kamera modülüne yerleştirilen ikinci ekran yer alıyor. Şirket, takipçilerine en çok hangi pazarı beklediklerini de sordu.

Say hi, World! Xiaomi 18 Pro Series is going global this November. Which market are you hyped for? Drop it below👇 pic.x.com/q07clBkumB — Xiaomi (@Xiaomi) November 2, 2026

Xiaomi, iki modeli 23 Eylül’de Çin’de donanım düzeyinde çalışan gizlilik ekranı ve arka yüzdeki ikinci ekranla tanıtmış, bir gün sonra da serinin yıl bitmeden global pazara geleceğini doğrulamıştı. Kasım’daki tanıtımla birlikte şirket bu takvimin içinde kalmış oluyor, ancak etkinliğin yeri ve günü henüz paylaşılmadı.

Avrupa fiyatları ve pil kapasiteleri

GSMArena’nın haberine göre İtalyan perakendeci Epto’nun listelemelerinde Xiaomi 18 Pro, 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümüyle 1.398,90 eurodan başlıyor. Xiaomi 18 Pro Max ise yalnızca 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle 1.783,90 euro fiyat etiketi taşıyor. Xiaomi bu fiyatları henüz doğrulamadı, bu yüzden resmi tavsiye edilen fiyatlar farklı olabilir.

Model Bellek Avrupa fiyatı (Epto) Global pil Çin pili Xiaomi 18 Pro 12 GB / 256 GB 1.398,90 euro 6.000 mAh 7.000 mAh Xiaomi 18 Pro 12 GB / 512 GB 1.591,90 euro 6.000 mAh 7.000 mAh Xiaomi 18 Pro Max 12 GB / 512 GB 1.783,90 euro 7.050 mAh 8.500 mAh

Global sürümlerdeki en belirgin fark pil tarafında görülüyor. Listelemeler ve Avrupa Birliği’nin enerji etiketi kayıtları, Xiaomi 18 Pro’nun pilinin 7.000 mAh’den 6.000 mAh’ye, Pro Max’in pilinin ise 8.500 mAh’den 7.050 mAh’ye düştüğünü gösteriyor. Bunun dışındaki özellikler Çin sürümüyle büyük ölçüde aynı kalıyor ve iki model de siyah, beyaz ve Velvet Red renk seçenekleriyle listeleniyor.

Xiaomi 18 Pro Türkiye’ye gelecek mi?

Xiaomi, global tanıtımın hangi ülkeleri kapsayacağını ve Türkiye’nin bu ülkeler arasında olup olmadığını henüz açıklamadı. Xiaomi Türkiye’nin internet sitesinde şu anda amiral gemisi olarak Xiaomi 17 Ultra ile Xiaomi 17T serisi satılıyor, Xiaomi 18 Pro serisi için ise bir sayfa ya da tarih bulunmuyor.

Avrupa’daki perakende listelemeleri global sürümlerin satışa hazırlandığını gösterse de Türkiye fiyatı ve satış tarihi ancak Xiaomi Türkiye’nin ayrı bir duyurusuyla netleşecek.